Сепаратисты на задворках Совбеза: Зачем Кремль устроил маскарад в ООН

Тарас Паньо / Depo.ua

Вчерашний «российский Совбез» продемонстрировал, что, несмотря на многочисленные политические разногласия между Китаем, США и Европой, оснований говорить о международной оппозиции к нормандской четверке Кремлю явно рано.

Причудливое дипломатическое действие, которое должно было символизировать собой выступление представителей сепаратистских республик Донбасса перед мировой общественностью, таки произошло. Несмотря на отсутствие большинства членов Совбеза ООН, о причинах которого Depo.ua уже писало, постпред России при ООН Василий Небендзя сделал все возможное, чтобы свести в виртуальном диалоге представителей "ДНР" и "ЛНР" с постпредами стран-участников Совбеза. Тех, кто не побрезговали. Если кому интересно, как это выглядело - это видео с мероприятия в свободном доступе.

А если коротко передать суть - то дискуссии явно не получилось. В течение двух часов представители сепаратистов рассказывали о своей тяжелой жизни возле коварных украинцев. А еще полчаса представители государств - членов Совбеза, которые согласились на предложение Небендзи принять участие в "неформальной беседе", с отсутствующим видом, коротко и, в основном, с бумажки заявляли, что конфликт надо решать с помощью диалога, условия перемирия надо соблюдать всем, и что мир - это, конечно, лучше, чем война.

Представители украинской делегации в ТКГ сказали по поводу вчерашнего действа все то, что должны были сказать, по мере сил балансируя между национальными интересами Украины и требованиями Банковой.

И о том, что судьбу Донбасса следует решать в нормандском, а не в минском формате. Не пуская при том к разговору российских марионеток. Что, безусловно, отвечает интересам Украины. Сказали и о том, что "проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандском формате... остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию". Этот абзац, безусловно, был написан в Офисе президента.

А вот выводы о причинах вчерашнего странного действа были сделаны неожиданные. В частности, в украинской делегации к ТКГ решили, что Россия "пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть" ... определена воля народа Донбасса".

Результатом реализации этого замысла, по мнению украинских делегатов, "может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве "независимых республик" или угроза такого признания". Если не обращать внимания на формулировку "запрещенные в Украине организации", которое почему-то удивительно похоже на аналогичную российскую формулу, которую, похоже, как-то слишком часто видят наши спичрайтеры, смысл просматривается следующий.

Вчерашний маскарад был нужен для того, чтобы "завести" сепаратистов в ООН, чтобы мировая общественность к ним привыкла, а через годик-другой организовать референдум о независимости - и сделать на границе с Украиной нечто вроде Абхазии. В случае необходимости купив ее признание парой-тройкой стран. Островами Науру, например, которые и настоящую Абхазию признали...

Если бы в России хотели признать "ДНР" и "ЛНР" - то вполне могли бы сделать это шесть лет назад. Собственно, могли сделать что угодно - признать независимыми государствами, присоединить к России, создать Федерацию Абхазии, Южной Осетии и Донбасса. Но - не захотели. В первую очередь потому, что Кремлю Донбасс нужен именно как рычаг влияния на Украину, а не как очередное непризнанное государство. Ну, может еще и потому, что когда Абхазия с Осетией ежегодно "потребляют" 200 миллионов долларов из российского бюджета, то в случае с ОРДЛО эта цифра будет на порядок больше.

Поэтому какими бы "референдумами" и "признаниями" не пугал Кремль Украину, более вероятной целью вчерашнего собрания все-таки была попытка дискредитации стран ЕС в качестве медиаторов конфликта. Россия пыталась продемонстрировать, как "миролюбиво настроенные" сепаратисты страдают от действий Украины, которую поддерживают в Берлине и Париже. Очевидно, у Лаврова надеялись сыграть при этом на противоречиях существующих сейчас между США, ЕС и Китаем. Впрочем, какими бы ни были политические и экономические конфликты между этими геополитическими центрами мира, непроницаемо отсутствующее выражение лица представителя Китая продемонстрировало, что попытка эта вряд ли стоила времени, затраченного на ее реализацию.