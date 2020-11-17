Испанский стыд. Как Украину втянули в скандал с контрабандой российского оружия

Владислав Гирман / Деловая столица

12 ноября сотрудники Национальной полиции Испании, каталонской полиции (Mossos d'Esquadra) и Налогового управления королевства (Agencia Tributaria) в сотрудничестве с Европолом в ходе операции под кодовым названием Yarkis задержали семерых членов транснациональной преступной группировки, которая занималась контрабандой оружия и отмыванием денег.

Расследование началось еще в 2018 г. Тогда Нацполиция и d'Esquadra провели масштабное задержание в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Мадриде членов армянской мафии (142 человека, 73 обыска), которые зарабатывали на рэкете, контрабанде наркотиков, похищениях и подделке документации, а также обвинялись в незаконном хранении оружия. Спустя два года в Аликанте, Валенсии и Барселоне снова рейды. Только теперь обыски проводились у испанцев, латышей и украинцев.

Согласно сообщению на сайте Европола, группировка занималась контрабандой российского оружия, которое поставлялось из Украины по морю в горячие точки Северной Африки и на Ближнем Востоке в нарушение эмбарго ООН. Фрахтом грузовых судов они занимались, действуя в испанских муниципалитетах Габа (Каталония, под Барселоной) и Кальп (провинция Аликанте). Свою контрабанду члены группировки прятали среди вполне законно перевозимых оружия и вооружений.

Полученные в результате незаконной деятельности доходы сперва отправлялись в офшоры, откуда постепенно перетекали на счета в банках Европы, в первую очередь в Швейцарии и Великобритании. Уже после деньги переводились в Испанию, где отмывались посредством инвестирования в легальный бизнес и недвижимость. Таким путем, по оценкам правоохранителей, группировка заработала порядка 10 млн евро. Именно на такую сумму было арестовано их имущества - 18 объектов недвижимости, а также заблокировано проведение более 50 финансовых сделок.

Так бы все и продолжалось, если бы не внутренний конфликт. Группировка была достаточно влиятельна и имела весьма длинные руки, дотянувшиеся даже до Греции, чтобы устроить побег капитана судна, задержанного по обвинению в контрабанде оружия. Однако ее монолитность дала трещину из-за спора главарей вокруг контроля над поставками по морю.

Украинский (?) след

Безусловно, в связи с этим скандалом Украина понесет немалые медийные и имиджевые потери. Дело в том, что далеко не все испанские СМИ подчеркивают факт российского происхождения оружия, вынося на первый план географию - точнее, отправную точку контрабандного груза, т.е. Украину. Например, к таким изданиям относятся известная газета El Mundo, агентство Europa Press, а также Las Provincias, Cronica, Diarimes, Actualitat Penal, La Vanguardia т т.д.

Хотя стоило бы задаться вопросом: какие регионы Украины изобилуют продукцией российского военпрома? Ответ очевиден: это оккупированные Крым и отдельные территории Донецкой и Луганской областей. С точки зрения хаоса и возможностей для реализации незаконных схем, им обусловленных, российское оружие в Северную Африку могло утекать через "ЛДНР". С точки зрения логистики, более удобен все же оккупированный Крым, учитывая, что поставки осуществлялись по морю. Хотя не исключено, что оккупанты и там, и там действовали в связке со своими "агентами" и в Украине, и в Испании.

Но оккупированные Россией территорий не фигурируют даже на уровне версий ни в прессе, ни в сообщениях Европола и Нацполиции Испании.

Впрочем, стоит учитывать и тот факт, что у самой Испании, скажем так, длительный роман с российским оружием и авторитарными режимами. К примеру, при правительствах представлявших правоцентристскую Народную партию - Мариано Рахоя и Хосе Аснара - Мадрид продавал оружие и вооружения, в том числе корабли и бронетехнику режимам Уго Чавеса и Николаса Мадуро. Аснара, к слову, испанская пресса в 2013 г. назвала посредником оружейной компании EINSA при заключении контрактов с Венесуэлой, Ливией, Алжиром и Россией.

Не будем забывать и о деле "Арбат-Престижа", открытом испанской полицией в отношении группировки российского криминального авторитета Семена Могилевича, с которой связан и украинский олигарх Дмитрий Фирташ (кстати, Мадрид уже давно стоит в очереди на его экстрадицию).

Ну, и свежий пример использования россиянами Испании для своих незаконных гибридных игр - это вскрывшийся в конце октября сговор радикалов из движения Tsunami Democratic ("Демократическое Цунами"), выступающих за независимость Каталонии, с группой россиян. Те, по сведениям Guardia Civil, после незаконного референдума за отделение провинции от Испании предложили на то время главе Женералитета Карлесу Пучдемону прислать 10 тыс. бойцов для того, чтобы Каталония все же стала независимой, а также Москва якобы могла списать долг новообразованного государства.

То есть, Кремль хотел провернуть кровопролитный сценарий в Испании, который на долгое время вверг бы страну в хаос. Пучдемон, впрочем, не решился принять это щедрое предложение и сбежал в Бельгию.

Имея столь негативный бэкграунд отношений с Россией, Мадрид, очевидно, не прочь хотя бы медийно перенести ответственность за незаконные действия на территории Испании на кого-то другого. И нестабильная, воюющая Украина, нынешнее руководство которой не отличается особой последовательностью в формировании ни внутренней, ни внешней политики, подходит как нельзя лучше для того, чтобы никто не задавался вопросом: почему, собственно, криминалитет и агенты иностранного влияния так комфортно себя чувствуют в Испании?

Ответ из Киева

Впрочем, сейчас нас должно занимать то, что и как будут говорить в Киеве, комментируя задержание членов пресловутой группировки. Какой будет реакция Министерства иностранных дел и украинских правоохранительных органов, а также президента? На момент написания материала официальных комментариев не поступало ни от МИДа, ни от Офиса президента, ни от СБУ, ни от Погранслужбы.

Неизвестно, оказывали ли СБУ и украинские правоохранительные органы помощь европейским коллегам в задержании членов группировки. Что вполне вероятно, поскольку за последние годы сотрудничество между Киевом и ЕС в этом направлении значительно расширилось. Неизвестны пока ни количество, ни имена задержанных украинцев. Нет подтверждения или опровержения их возможной принадлежности к вооруженным бандформированиям, действующим на Донбассе. Есть ли среди них таковые, будет ли Украина добиваться их экстрадиции?

Однако реакция официального Киева должна появиться, ввиду серьезности и масштабов скандала и его последствий для репутации Украины. Тем более, что Европа заметно интенсифицировала борьбу с незаконным оборотом оружия иностранного происхождения. И не только российского.

Через два дня после сообщения об испанских рейдах Европол также выпустил пресс-релиз, в котором сообщается об изъятии 1 776 единиц оружия в рамках операции Bosphorus, в которой участвуют правоохранители 24 европейских стран: Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Bosphorus - операция, которая проводится под руководством Румынии для изъятия из незаконного оборота оружия производства Турции, еще одного государства, реализующего амбициозные планы в Северной Африке.

По всей видимости, Европа стремится такими операциями способствовать стабилизации ситуации в непосредственной близости от своих границ - в частности, в той же Ливии. И плохо, что, как оказывается, в этом скандале засветилась и Украина.



