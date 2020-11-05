Финансовые новости
- |
- 05.11.20
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Виталий Портников: Путину не нужен ни план, ни мир
18:14 05.11.2020 |
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения Украины по демилитаризации Донбасса и возвращении ей контроля над границей с целью проведения свободных выборов в оккупированном регионе противоречат Минским договоренностям.
Это отношение к украинскому мирному плану в очередной раз напомнило, что России не нужен ни план, ни мир. Конечно, можно дискутировать, насколько соответствует Минским соглашениям идея Владимира Зеленского о передаче Украина контроля над границей ещё до проведения местных выборов. Однако демилитаризация региона для проведения выборов - это и есть суть Минских соглашений, тут не о чем рассуждать. Какие вообще могут быть выборы в присутствии оккупационных войск?
Тем не менее, тем не менее, Дмитрий Песков уверенно называет демилитаризацию нарушениемМинских соглашений. И это убеждает отнюдь не только в том, что Кремль не собирается договариваться о чем-либо с Владимиром Зеленским. Это убеждает ещё и в том, что Кремль не собирается выводить свои войска с Донбасса. Что ему вообще не нужно окончание войны в регионе. А фамилия украинского президента или предложения, которые выдвигает этот президент, совершенно не важны для российского политического руководства.
И в этом есть логика, если посмотреть на ситуацию из Кремля, а не с Печерских холмов. В Москве старались сделать все возможное, чтобы не допустить подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕвропейскимСоюзом, справедливо считая, что подписание этого документа сделает невозможным в будущем присоединение территории Украины к России, ускорит европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей страны. Кремлю удалось добиться от Виктора Януковича отказа от соглашения. Однако Майдан и сопротивление украинского народа перечеркнули планы Владимира Путина. И тогда был задействован иной инструмент, кстати, не новый, а применявшийся в других бывших советских республиках, которые решили избрать самостоятельный путь развития. Территориальные проблемы, война. Это одновременно и эффективный инструмент давления на официальный Киев, и создание прочного барьера для вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. Можно до бесконечности обсуждать перспективы этого вступления, но каждый раз, когда дело будет доходить до обсуждения конкретных сроков, неурегулированность территориальных проблем станет серьезным препятствием на пути интеграции. Кремлю именно это и нужно. Потому что пока Украина не в НАТО и ЕС, возможность поглощения ее территории все ещё сохраняется.
Именно поэтому Владимиру Путину не нужно прекращения войны. Именно поэтому его не интересуют никакие мирные планы. Владимир Зеленский может выступать с любыми предложениями, требовать или идти на компромисс. Путину это не интересно. Война продолжится.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обмен имитациями: Почему новый план Кравчука — не новый, а выборов в ОРДЛО весной не будет
|Разведение сил: Что за новые «зоны безопасности» согласовали на Донбассе
|Пять сценариев для Зеленского. От переговоров с Порошенко до локдауна КС
|Виталий Портников: Может ли Зеленский просто распустить парламент указом, как он это уже делал в 2019 году в нарушение закона?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Патрульным передумали предоставлять право останавливать автомобили «для профилактики»
|КС планирует признать неконституционной земельную реформу - СМИ
|Виталий Портников: Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же он сдувается
|Почему гривня обновляет рекорды падения
|Три войны Зеленского. Зачем Банковая несет хаос еще и в регионы
|Апелляционный суд Милана снял все обвинения с нацгвардейца Виталия Маркива
Это интересно
|Китай представил грандиозный план по отказу от автомобилей с ДВС к 2035 году
|Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля
|Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
|Disney разработала робота, который способен воспроизводить человеческий взгляд
|Министерство торговли США продолжит настаивать на запрете деятельности TikTok в США
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter