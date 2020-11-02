Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

 Александр Суков / Деловая столица

В Верховной Раде предложили рассчитывать величину налога от оценочной стоимости жилья и заставить платить собственников даже маленьких квартир.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает существенно повысить верхнюю планку величины налога на жилую недвижимость. Проект изменений он опубликовал на своей странице в Facebook, заявив, что нынешний порядок администрирования налога по «квадратным метрам» можно сравнить со средневековыми налогами "на окна" или "на очаг". Он считает несправедливым тот факт, что стоимость двух одинаковых квартир, расположенных в разных районах города, существенно отличается, но при этом владельцы их платят одинаковый налог. Поэтому Гетманцев предлагает, чтобы налоги платились исходя показателя стоимости жилья.

Впрочем, соответствующий законопроект еще не подан в Верховную Раду, его положения только предложены для обсуждения. "ДС" решила сравнить нынешний уровень налогообложения жилой недвижимости с тем, который предлагает глава налогового комитета.

Налог на недвижимость в Украине: сегодня и завтра

Сейчас в Налоговом кодексе прописано, что ставки налога на недвижимость устанавливают местные власти, но они не могут превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр жилья. На 1 января 2020 г. минимальная зарплата составляла 4723 грн. Однако налог платится не со всего жилья, а с площади, которая превышает 60 кв. м - для квартир, и 120 кв. м - для домов. Поэтому собственники небольшого жилья сегодня ничего не платят.

Гетманцев же предлагает установить максимальную ставку налога на уровне не выше 0,2% от оценочной стоимости жилья. Как рассказал "ДС" риелтор Алексей Хаусман, оценочная стоимость жилья сегодня - это примерная его рыночная цена, она может лишь немного отличаться в одну или другую сторону.

При этом автор законодательной инициативы вовсе хочет отказаться от практики, когда небольшой метраж позволял не платить налог: раскошелиться придется за любую квартиру, даже самую маленькую.

Гетманцев разве что предлагает освободить от уплаты налога жилье, которое принадлежит пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, малолетним, несовершеннолетним и недееспособным лицам. Однако это касается лишь тех, в чьей собственности находится лишь один объект недвижимости, оценочная стоимость которого не превышает определенные показатели. Для квартир в городах-"миллионниках" - это 300 минимальных зарплат (1,4 млн грн), для остальных - 100 минимальных зарплат (472,3 тыс. грн). Кстати, последний показатель очень низкий - скажем, пенсионеры из поселков вокруг Киева уже "пролетают" со льготами. Если же говорить о жилых домах - то не платить можно будет лишь за те из них, стоимость которых составляет 600 минимальных зарплат (2,8 млн грн) в городах-"миллионниках" и 250 "минималок" (1,2 млн грн) - в других населенных пунктах.

Дискриминация и коррупция

Обратим внимание читателя на очевидную дискриминационность предлагаемых норм. Например, если пенсионер проживает в небольшой квартирке в центре Киева, то его жилье вполне может стоить и более 1,4 млн грн. А значит, если проект Гетманцева будет принят, то человеку придется или платить немалый налог, невзирая на размер его пенсии, или съезжать из центра города. Кстати, сразу подсчитаем, сколько нужно будет отдать: как минимум, 2800 грн в год (1,4 млн * 0,002). Действительно немалая сумма для пенсионера, которая может быть больше его месячного дохода... Дискриминация может работать и в другую сторону: собственник квартиры стоимостью 1 млн грн в столичном спальном районе сможет избежать налога, а вот владельцы схожего жилья, но в пригороде - вряд ли: даже "однушек" за 472,3 тыс. грн (пороговая норма) днем с огнем не сыскать в поселках вокруг Киева. В общем будут одни недовольные...

Есть и другие нормы, которые дают простор для коррупционных злоупотреблений. Сегодня базой для вычисления налога на недвижимость является общая площадь объекта, и все рассчитывается на основании данных из Госреестра вещевых прав на недвижимое имущество. А поскольку Гетманцев предлагает базой налогообложения сделать оценочную стоимость недвижимости, ее будет устанавливать оценщик - предприниматель или орган власти, имеющий на это полномочия. Сегодня они, проводя оценку недвижимости перед продажей, даже не выезжают на объект, а если собственник хорошо "попросит", то могут и существенно занизить ее оценочную стоимость, чтобы хозяин заплатил меньше налогов.

Берем калькулятор

Проведем еще один сравнительный расчет: как есть и как предлагает Гетманцев. Возьмем, к примеру, квартиру площадью 70 кв. м в столичном спальном районе Троещина.

Итак, минимальная зарплата на 1 января этого года составляла 4723 грн, ставка налога на недвижимость в Киеве - 1,5%, поэтому за каждый метр свыше льготных 60 кв. м хозяин должен уплатить 70,8 грн, или всего 708 грн.

Для вычисления будущего платежа по налогу достаточно примерно представлять, сколько стоит жилье. Если квартира на Троещине будет оценена в 1,5 млн грн (это ее примерная рыночная цена), то собственник должен будет заплатить 0,2% от ее оценочной стоимости, или 3 тыс. грн. Другими словами, инициатива Гетьманцева увеличивает обязательства по уплате налога владельцем этого жилья более чем в четыре раза.

Еще пример. Луцк, 4-комнатная квартира площадью 82 кв. м, рыночная цена - 1,1 млн грн, ставка налога на жилую недвижимость в городе - 0,5% (она была снижена летом этого года с 0,75%, чтобы облегчить для населения последствия карантина). Сегодня владелец такой квартиры должен заплатить за 22 кв. м "избыточной" площади 520 грн. А по варианту Гетманцева налог с этой квартиры может составить уже 2200 грн.

Тут нужно упомянуть, законом предусматриваются максимальные ставки налога, которые мы и берем для вычислений. Местные власти могут устанавливать размер налогов по своему усмотрению. Однако непонятно, зачем Гетманцев предложил устанавливать такие высокие верхние планки налога, если сам еще недавно заявлял, что Украина - очень бедная страна. Кроме того, законопроект предусматривает лишение местных властей права давать льготы по уплате налога на недвижимость.

Заплатят все

Гетманцев также предлагает расширить перечень недвижимости, с которой взимаются налоги. В частности, он предлагает брать деньги и с тех, кто владеет не всей квартирой, а только ее долей, а также хочет обложить налогом недвижимость, которая уже построена и может использоваться по назначению, но не введена в эксплуатацию и не зарегистрирована в соответствии с законом.

Также глава профильного парламентского комитета предлагает взимать налоги с недвижимости, которая ранее не была объектом налогообложения: здания детских домов семейного типа; общежития; непригодная к проживанию жилая недвижимость (в т.ч. признанная аварийной по решению местных властей).

Кроме того, планируется облагать впредь налогом недвижимость и ее доли, которые принадлежат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также жилье в собственности многодетных или приемных семьей, в которых воспитывается пятеро и больше детей.

И это только то, что касается жилой недвижимости. В проекте Гетманцева также предлагается обложить налогом недвижимость объединений инвалидов и их предприятий, религиозных организаций (в том числе ту, которая используются для организации приютов, интернатов, больниц), а также здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, детский санаториев, детско-юношеских спортивных школ, центров олимпийской подготовки и центров развития физкультуры и спорта инвалидов. Впрочем, это уже отдельная тема...

Кто рискнет нажать на кнопку "за"

Итак, налицо существенное усиление налогового пресса на население, связанное с новыми инициативами главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поскольку такое "покращення" может коснуться широчайших слоев населения, то народные депутаты должны будут хорошо подумать, поддерживать ли подобную аферу с целью затыкания дыр в бюджете и при этом провоцировать социальное недовольство в нынешние сложные времена. Так что в жизнеспособности идеи Гетманцева есть большие сомнения. Как минимум, ключевые нормы предлагаемого проекта могут быть радикально пересмотрены.

В последнее время стало модно вбрасывать конфликтные предложения для широкого обсуждения - с целью протестировать реакцию общества, ну и ради хайпа, куда ж без него. Вот только "слуги", особенно на ответственных публичных должностях, совершенно зря злоупотребляют подобной практикой. За любого представителя президентской партии или парламентской фракции в конечном итоге отвечает президент своим рейтингом.
 

ПО РУБРИКАМ

09:08 Украина в третьем квартале выплатила $3,1 миллиарда по внешнему долгу - НБУ

08:54 Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

08:36 Цена на золото 2 ноября показывает слабую динамику

08:33 Доллар 2 ноября слабо дорожает на фоне новых рисков

08:26 Азиатские биржи 2 ноября коррекционно растут

08:22 Биржи США упали 30 октября из-за IT-компаний

30.10 НБУ на этой неделе продал на межбанке $147,5 млн

30.10 Объем выполненных стройработ в Украине в сентябре увеличился на 11,8% – Госстат

30.10 Депозитные ставки для физлиц 30.10.20

30.10 В Украине растет популярность безналичных расчетов карточками в интернете

30.10 НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2020г на 27,6%, денежной массы - на 25,4%

30.10 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.10.20

30.10 Курс евро к доллару колеблется 30 октября на макростатистике по еврозоне

30.10 Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года

30.10 Справочный курс гривны 29 октября понижен на 3,7 коп до 28,4307 грн/$1

• дальше…

09:15 Суд отказал «ПРОЗОРРО» в удовлетворении иска к Счетной палате

09:08 Украина в третьем квартале выплатила $3,1 миллиарда по внешнему долгу - НБУ

08:54 Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

08:36 Цена на золото 2 ноября показывает слабую динамику

08:29 Нефть 2 ноября дешевеет в среднем на 3,5% на фоне новых карантинных мер

30.10 Задолженность населения за жилкомуслуги в сентябре сократилась на 1,4% – Госстат

30.10 Объем выполненных стройработ в Украине в сентябре увеличился на 11,8% – Госстат

30.10 Цены на дизельное топливо с 30 сентября по 30 октября повысились на 1-2% в крупно- и мелкооптовом сегментах рынка

30.10 Мелкооптовые цены СУГ с 26 по 30 октября продолжали снижаться

30.10 Зеленский ветировал закон об электронных коммуникациях

• дальше…

30.10 Корея вслед за Японией объявила «углеродную нейтральность» через 30 лет

29.10 Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

29.10 ЕС внедряет процедуру, которая поможет обходить заблокированный арбитраж ВТО

29.10 Общенациональный страйк: кто и как бастует в Беларуси?

29.10 Россия захотела стать водородным лидером

29.10 ЕС вводит «единое окно» таможни, чтобы модернизировать таможенный контроль

28.10 Эрдоган осудил российские авиаудары на северо-западе Сирии

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

28.10 В странах Бенилюкса сняли арест с брендов российской водки

27.10 В Китае заявили о готовности «офлайн-кошелька» для цифрового юаня к тестированию

27.10 Литва: Власть без «зеленых»

27.10 Выборы президента США: главные темы избирательной кампании

27.10 Сенат США утвердил кандидатку Трампа членом Верховного суда

27.10 Польша охвачена протестами против закона о запрете абортов

27.10 Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации на Закарпатье

• дальше…

30.10 Криклий представил шесть автомобильных дорог для передачи в концессию

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

28.10 Правительство продлило режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря

28.10 Суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте»

28.10 Тарифы на парковку автомобилей в Украине станут более гибкими

28.10 Градостроительный кадастр Киева начал выдачу выписок онлайн

28.10 В Киеве лишь одна станция метро осталась без 4G

27.10 Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины

27.10 Ляшко: Новые карантинные ограничения будут рассматриваться при 15 тыс. заболевших COVID-19 в сутки

27.10 Инвентаризацию земель Минобороны планируют завершить до 2023 года

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

• дальше…

09:03 В Совете Европы предупредили Киев о последствиях законопроекта Зеленского о КСУ

08:54 Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

08:45 Сигнальное обострение. Зачем оккупанты демонстративно сорвали режим тишины

30.10 Глава КС дважды был в Офисе президента на этой неделе - пресс-секретарь президента Юлия Мендель

30.10 Два желания в одном законе. Как Зеленский хочет получить ручной Конституционный суд на деньги МВФ

30.10 ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

30.10 СБУ блокировала создание фейкового «Хмельницкого горсовета»

30.10 Сергей Фурса: Конституционный Суд. Казнить нельзя помиловать

30.10 Единый реестр е-деклараций, закрытый после решения КС, возобновил свою работу

30.10 Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности

29.10 Евросоюз: решением КСУ Украина поставила под сомнение свои международные обязательства

29.10 В Украине начала работу первая миссия ЕС для подготовки «промышленного безвиза»

29.10 Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ

29.10 Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ

29.10 В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза

• дальше…

09:23 На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд

30.10 Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter

30.10 Play Маркет позволит пользователям сравнивать похожие приложения

30.10 В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд

30.10 Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию в Facebook

30.10 Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана

29.10 Костюм от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн

29.10 Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее

29.10 Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство

29.10 AMD представила видеокарты Radeon RX 6000-й серии: Ampere повержен

28.10 Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба

28.10 Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков

28.10 Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты

28.10 Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе

27.10 Facebook запустила бесплатный игровой сервис

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно