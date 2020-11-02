Заплатят все. Как Зе-власть придумала расширить и увеличить налог на недвижимость

Александр Суков / Деловая столица

В Верховной Раде предложили рассчитывать величину налога от оценочной стоимости жилья и заставить платить собственников даже маленьких квартир.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает существенно повысить верхнюю планку величины налога на жилую недвижимость. Проект изменений он опубликовал на своей странице в Facebook, заявив, что нынешний порядок администрирования налога по «квадратным метрам» можно сравнить со средневековыми налогами "на окна" или "на очаг". Он считает несправедливым тот факт, что стоимость двух одинаковых квартир, расположенных в разных районах города, существенно отличается, но при этом владельцы их платят одинаковый налог. Поэтому Гетманцев предлагает, чтобы налоги платились исходя показателя стоимости жилья.

Впрочем, соответствующий законопроект еще не подан в Верховную Раду, его положения только предложены для обсуждения. "ДС" решила сравнить нынешний уровень налогообложения жилой недвижимости с тем, который предлагает глава налогового комитета.

Налог на недвижимость в Украине: сегодня и завтра

Сейчас в Налоговом кодексе прописано, что ставки налога на недвижимость устанавливают местные власти, но они не могут превышать 1,5% размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года, за каждый квадратный метр жилья. На 1 января 2020 г. минимальная зарплата составляла 4723 грн. Однако налог платится не со всего жилья, а с площади, которая превышает 60 кв. м - для квартир, и 120 кв. м - для домов. Поэтому собственники небольшого жилья сегодня ничего не платят.

Гетманцев же предлагает установить максимальную ставку налога на уровне не выше 0,2% от оценочной стоимости жилья. Как рассказал "ДС" риелтор Алексей Хаусман, оценочная стоимость жилья сегодня - это примерная его рыночная цена, она может лишь немного отличаться в одну или другую сторону.

При этом автор законодательной инициативы вовсе хочет отказаться от практики, когда небольшой метраж позволял не платить налог: раскошелиться придется за любую квартиру, даже самую маленькую.

Гетманцев разве что предлагает освободить от уплаты налога жилье, которое принадлежит пенсионерам, инвалидам, ветеранам войны и труда, малолетним, несовершеннолетним и недееспособным лицам. Однако это касается лишь тех, в чьей собственности находится лишь один объект недвижимости, оценочная стоимость которого не превышает определенные показатели. Для квартир в городах-"миллионниках" - это 300 минимальных зарплат (1,4 млн грн), для остальных - 100 минимальных зарплат (472,3 тыс. грн). Кстати, последний показатель очень низкий - скажем, пенсионеры из поселков вокруг Киева уже "пролетают" со льготами. Если же говорить о жилых домах - то не платить можно будет лишь за те из них, стоимость которых составляет 600 минимальных зарплат (2,8 млн грн) в городах-"миллионниках" и 250 "минималок" (1,2 млн грн) - в других населенных пунктах.

Дискриминация и коррупция

Обратим внимание читателя на очевидную дискриминационность предлагаемых норм. Например, если пенсионер проживает в небольшой квартирке в центре Киева, то его жилье вполне может стоить и более 1,4 млн грн. А значит, если проект Гетманцева будет принят, то человеку придется или платить немалый налог, невзирая на размер его пенсии, или съезжать из центра города. Кстати, сразу подсчитаем, сколько нужно будет отдать: как минимум, 2800 грн в год (1,4 млн * 0,002). Действительно немалая сумма для пенсионера, которая может быть больше его месячного дохода... Дискриминация может работать и в другую сторону: собственник квартиры стоимостью 1 млн грн в столичном спальном районе сможет избежать налога, а вот владельцы схожего жилья, но в пригороде - вряд ли: даже "однушек" за 472,3 тыс. грн (пороговая норма) днем с огнем не сыскать в поселках вокруг Киева. В общем будут одни недовольные...

Есть и другие нормы, которые дают простор для коррупционных злоупотреблений. Сегодня базой для вычисления налога на недвижимость является общая площадь объекта, и все рассчитывается на основании данных из Госреестра вещевых прав на недвижимое имущество. А поскольку Гетманцев предлагает базой налогообложения сделать оценочную стоимость недвижимости, ее будет устанавливать оценщик - предприниматель или орган власти, имеющий на это полномочия. Сегодня они, проводя оценку недвижимости перед продажей, даже не выезжают на объект, а если собственник хорошо "попросит", то могут и существенно занизить ее оценочную стоимость, чтобы хозяин заплатил меньше налогов.

Берем калькулятор

Проведем еще один сравнительный расчет: как есть и как предлагает Гетманцев. Возьмем, к примеру, квартиру площадью 70 кв. м в столичном спальном районе Троещина.

Итак, минимальная зарплата на 1 января этого года составляла 4723 грн, ставка налога на недвижимость в Киеве - 1,5%, поэтому за каждый метр свыше льготных 60 кв. м хозяин должен уплатить 70,8 грн, или всего 708 грн.

Для вычисления будущего платежа по налогу достаточно примерно представлять, сколько стоит жилье. Если квартира на Троещине будет оценена в 1,5 млн грн (это ее примерная рыночная цена), то собственник должен будет заплатить 0,2% от ее оценочной стоимости, или 3 тыс. грн. Другими словами, инициатива Гетьманцева увеличивает обязательства по уплате налога владельцем этого жилья более чем в четыре раза.

Еще пример. Луцк, 4-комнатная квартира площадью 82 кв. м, рыночная цена - 1,1 млн грн, ставка налога на жилую недвижимость в городе - 0,5% (она была снижена летом этого года с 0,75%, чтобы облегчить для населения последствия карантина). Сегодня владелец такой квартиры должен заплатить за 22 кв. м "избыточной" площади 520 грн. А по варианту Гетманцева налог с этой квартиры может составить уже 2200 грн.

Тут нужно упомянуть, законом предусматриваются максимальные ставки налога, которые мы и берем для вычислений. Местные власти могут устанавливать размер налогов по своему усмотрению. Однако непонятно, зачем Гетманцев предложил устанавливать такие высокие верхние планки налога, если сам еще недавно заявлял, что Украина - очень бедная страна. Кроме того, законопроект предусматривает лишение местных властей права давать льготы по уплате налога на недвижимость.

Заплатят все

Гетманцев также предлагает расширить перечень недвижимости, с которой взимаются налоги. В частности, он предлагает брать деньги и с тех, кто владеет не всей квартирой, а только ее долей, а также хочет обложить налогом недвижимость, которая уже построена и может использоваться по назначению, но не введена в эксплуатацию и не зарегистрирована в соответствии с законом.

Также глава профильного парламентского комитета предлагает взимать налоги с недвижимости, которая ранее не была объектом налогообложения: здания детских домов семейного типа; общежития; непригодная к проживанию жилая недвижимость (в т.ч. признанная аварийной по решению местных властей).

Кроме того, планируется облагать впредь налогом недвижимость и ее доли, которые принадлежат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также жилье в собственности многодетных или приемных семьей, в которых воспитывается пятеро и больше детей.

И это только то, что касается жилой недвижимости. В проекте Гетманцева также предлагается обложить налогом недвижимость объединений инвалидов и их предприятий, религиозных организаций (в том числе ту, которая используются для организации приютов, интернатов, больниц), а также здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, детский санаториев, детско-юношеских спортивных школ, центров олимпийской подготовки и центров развития физкультуры и спорта инвалидов. Впрочем, это уже отдельная тема...

Кто рискнет нажать на кнопку "за"

Итак, налицо существенное усиление налогового пресса на население, связанное с новыми инициативами главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Поскольку такое "покращення" может коснуться широчайших слоев населения, то народные депутаты должны будут хорошо подумать, поддерживать ли подобную аферу с целью затыкания дыр в бюджете и при этом провоцировать социальное недовольство в нынешние сложные времена. Так что в жизнеспособности идеи Гетманцева есть большие сомнения. Как минимум, ключевые нормы предлагаемого проекта могут быть радикально пересмотрены.

В последнее время стало модно вбрасывать конфликтные предложения для широкого обсуждения - с целью протестировать реакцию общества, ну и ради хайпа, куда ж без него. Вот только "слуги", особенно на ответственных публичных должностях, совершенно зря злоупотребляют подобной практикой. За любого представителя президентской партии или парламентской фракции в конечном итоге отвечает президент своим рейтингом.