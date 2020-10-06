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АНАЛИТИКА

Цены осени. Как отложенный спрос надавит на рынок недвижимости

 Лора Райтаровская / Деловая столица

Девелоперы не удивлены активизацией рынка первичной недвижимости и реально оценивают краткосрочность действия такого ресурса, как отложенный спрос.

В этом году ситуация на рынке первичной недвижимости Украины кардинально менялась из-за воздействия разных факторов - как традиционных для этой отрасли, так и новых, вызванных особенностями текущего года. Если в первом полугодии рынок переживал спад (по результатам января-июня количество разрешений на выполнение строительных работ снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то в последние месяцы наблюдаются оживление и рост продаж. Так, по данным компании InCo home, за июль-август рост продаж составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, но при этом вырос на 60% по сравнению с «карантинными» весенними месяцами в связи с пандемией Covid-19.

В целом рынок вышел на уровень продаж 2018 г. в этот период. В то же время обострение экономического кризиса и угроза введения карантина, спад экономики и тренд на девальвацию национальной валюты, низкая покупательская способность и общая тревожность населения вынуждают девелоперов быть осторожными в своих прогнозах.

Гремучая смесь факторов

Как отмечает Игорь Кушнир, глава правления - президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой», жесткий карантин сформировал высокий процент сделок с отложенным спросом. «В июне маховик только начал раскручиваться, июльские продажи почти сравнялись с мартовскими, - сообщил он. - Есть надежда, что осенью динамика роста продаж будет на таком же положительном уровне, а отложенный спрос найдет свое выражение в реальных сделках».

Также, по его словам, на активизацию рынка повлиял курс доллара: как только валютная отметка начинает ползти вверх, в отделах продаж - аншлаг. «Основная масса людей держит деньги именно в долларе. И как только он растет, они идут покупать - ведь сегодня при хорошем курсе можно купить больше квадратных метров, чем вчера за ту же сумму в y. e.», - комментирует Игорь Кушнир. Опыт прошлых лет подсказывает, что с приходом осени на пару копеек валюта все-таки дорожает, что не может не приносить оптимизма застройщикам.

В группе компаний DIM добавляют, что заметному росту спроса на недвижимость летом также способствовала нестабильная экономическая ситуация: инвесторы используют имеющийся денежный ресурс наиболее выгодно и вкладывают его в недвижимость, которую можно перепродать или сдавать в аренду.

Список факторов, влиявших на рынок, продолжает Владимир Даниленко, коммерческий директор SAGA Development. «Украинцы отдыхали в Украине, и деньги, которые не ушли за границу, стали мультипликатором продаж. Представители туристической отрасли, которые заработали на туристическом сезоне, активнее инвестировали в недвижимость, особенно хорошо это чувствовалось в Одессе», - отмечает эксперт. Также сказался психологический эффект замещения: попытки выйти психологически из тяжелого периода часто заканчиваются крупной покупкой, поэтому в Украине выросли продажи новых автомобилей и недвижимости. Кроме того, снижение во второй половине лета учетной ставки НБУ до 6% нивелировало инвестиционную привлекательность депозитов. 8-9% годовых в гривне - это очень низкая ставка на фоне высоких страновых рисков, считает Владимир Даниленко.

Рекомбинация от покупателей

В объектах SAGA Development рост продаж за август составил 40% по сравнению с августом прошлого года и примерно столько же по сравнению с маем-июнем 2020-го. В то же время в компании подчеркивают: говоря о росте продаж, стоит учитывать, что общий объем спроса на рынке не увеличился. «Однако произошло перераспределение спроса между игроками рынка и сказалось влияние сразу нескольких факторов», - отмечает Владимир Даниленко. Во-первых, во время карантина люди переосмыслили понимание качества жилой недвижимости: сейчас обращают больше внимания на качественные, концептуальные, эстетичные проекты, которые лучше вписываются в городскую среду, предоставляют жителю больше сервисов и возможностей для досуга - создают условия для комфортной жизни не только в квартире, но и на территории. Во-вторых, перераспределение спроса на рынке связано с ощущением покупателей относительно рисков инвестирования в недвижимость. «Мы находимся в негативном информационном фоне, постоянно слышим об эпидемии, снижении ВВП, депрессивном состоянии целых отраслей, - добавляет Владимир Даниленко. - Люди ощущают риски достаточно высоко. Поэтому спрос перераспределяется в пользу крупных игроков, у которых есть готовые объекты, особенно если такие объекты высокого качества».

«Повышение требований покупателей к надежности инвестиций и готовности проекта», - отмечает Татьяна Маркова, директор департамента продаж и маркетинга компании «Киевгорстрой». Так, многие покупатели спрашивают готовые или близкие к завершению объекты строительства, причем местоположение в данной ситуации уже не имеет решающего значения. Основное требование к инфраструктуре сегодня - наличие рядом расположенной станции метрополитена, также увеличился спрос на закрытые жилые комплексы и новые, более качественные форматы жилья.

Как вырастут продажи

По мнению Игоря Кушнира, осенний период 2020 г. для рынка недвижимости не будет глобально отличаться от прошлых сезонов: ожидается реализация отложенного спроса, выход новых проектов и активная деловая фаза. Начало года (февраль-март и сентябрь-октябрь) - наиболее удачное время для выведения на рынок новых проектов. Этот год не станет исключением. Так, «Киевгорстрой» до конца текущего года планирует запустить минимум три новых жилых комплекса с абсолютно разными локациями, масштабами и даже «целевой аудиторией». «Будем надеяться, что коронавирус не подкинет больших неприятностей, которые могли бы повлиять на ситуацию, - добавил он. - Потому что в обратном случае это положит не только рынок недвижимости, но и всю экономику».

В том, что клиенты будут перераспределять сбережения от депозитов к покупке недвижимости, уверен Владимир Даниленко, ведь чем ниже стоимость денег, тем выше стоимость резервных ресурсов. «Недвижимость - это резервный ресурс. Соответственно, стоимость недвижимости будет расти, и это будет подогревать инвестиционный спрос», - прогнозирует он. Однако доходность инвестиций в недвижимость от перепродажи тоже будет снижаться - заработать 60% уже не получится. Эксперт также отметил, что из-за сложного механизма получения разрешений, спровоцированного, в том числе реформой ГАСИ, предложение на рынке не растет. Такая ситуация будет подогревать спрос и, как следствие, - рост цен выше уровня инфляции. По его прогнозам, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за год вырастет на 11-13%.

В группе компаний DIM напомнили об еще одном факторе, который оказывает влияние на рынок недвижимости, как и любой рынок инвестиций, а именно - политической ситуации в стране. Из-за предстоящих выборов в местные советы до конца октября рынок, возможно, не будет расти, а у кого-то даже просядет спрос. Но в ноябре можно вполне ожидать рост спроса на недвижимость, как наблюдалось летом.

 

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