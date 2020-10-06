Финансовые новости
- |
- 06.10.20
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены осени. Как отложенный спрос надавит на рынок недвижимости
16:01 06.10.2020 |
Девелоперы не удивлены активизацией рынка первичной недвижимости и реально оценивают краткосрочность действия такого ресурса, как отложенный спрос.
В этом году ситуация на рынке первичной недвижимости Украины кардинально менялась из-за воздействия разных факторов - как традиционных для этой отрасли, так и новых, вызванных особенностями текущего года. Если в первом полугодии рынок переживал спад (по результатам января-июня количество разрешений на выполнение строительных работ снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то в последние месяцы наблюдаются оживление и рост продаж. Так, по данным компании InCo home, за июль-август рост продаж составил 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, но при этом вырос на 60% по сравнению с «карантинными» весенними месяцами в связи с пандемией Covid-19.
В целом рынок вышел на уровень продаж 2018 г. в этот период. В то же время обострение экономического кризиса и угроза введения карантина, спад экономики и тренд на девальвацию национальной валюты, низкая покупательская способность и общая тревожность населения вынуждают девелоперов быть осторожными в своих прогнозах.
Гремучая смесь факторов
Как отмечает Игорь Кушнир, глава правления - президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой», жесткий карантин сформировал высокий процент сделок с отложенным спросом. «В июне маховик только начал раскручиваться, июльские продажи почти сравнялись с мартовскими, - сообщил он. - Есть надежда, что осенью динамика роста продаж будет на таком же положительном уровне, а отложенный спрос найдет свое выражение в реальных сделках».
Также, по его словам, на активизацию рынка повлиял курс доллара: как только валютная отметка начинает ползти вверх, в отделах продаж - аншлаг. «Основная масса людей держит деньги именно в долларе. И как только он растет, они идут покупать - ведь сегодня при хорошем курсе можно купить больше квадратных метров, чем вчера за ту же сумму в y. e.», - комментирует Игорь Кушнир. Опыт прошлых лет подсказывает, что с приходом осени на пару копеек валюта все-таки дорожает, что не может не приносить оптимизма застройщикам.
В группе компаний DIM добавляют, что заметному росту спроса на недвижимость летом также способствовала нестабильная экономическая ситуация: инвесторы используют имеющийся денежный ресурс наиболее выгодно и вкладывают его в недвижимость, которую можно перепродать или сдавать в аренду.
Список факторов, влиявших на рынок, продолжает Владимир Даниленко, коммерческий директор SAGA Development. «Украинцы отдыхали в Украине, и деньги, которые не ушли за границу, стали мультипликатором продаж. Представители туристической отрасли, которые заработали на туристическом сезоне, активнее инвестировали в недвижимость, особенно хорошо это чувствовалось в Одессе», - отмечает эксперт. Также сказался психологический эффект замещения: попытки выйти психологически из тяжелого периода часто заканчиваются крупной покупкой, поэтому в Украине выросли продажи новых автомобилей и недвижимости. Кроме того, снижение во второй половине лета учетной ставки НБУ до 6% нивелировало инвестиционную привлекательность депозитов. 8-9% годовых в гривне - это очень низкая ставка на фоне высоких страновых рисков, считает Владимир Даниленко.
Рекомбинация от покупателей
В объектах SAGA Development рост продаж за август составил 40% по сравнению с августом прошлого года и примерно столько же по сравнению с маем-июнем 2020-го. В то же время в компании подчеркивают: говоря о росте продаж, стоит учитывать, что общий объем спроса на рынке не увеличился. «Однако произошло перераспределение спроса между игроками рынка и сказалось влияние сразу нескольких факторов», - отмечает Владимир Даниленко. Во-первых, во время карантина люди переосмыслили понимание качества жилой недвижимости: сейчас обращают больше внимания на качественные, концептуальные, эстетичные проекты, которые лучше вписываются в городскую среду, предоставляют жителю больше сервисов и возможностей для досуга - создают условия для комфортной жизни не только в квартире, но и на территории. Во-вторых, перераспределение спроса на рынке связано с ощущением покупателей относительно рисков инвестирования в недвижимость. «Мы находимся в негативном информационном фоне, постоянно слышим об эпидемии, снижении ВВП, депрессивном состоянии целых отраслей, - добавляет Владимир Даниленко. - Люди ощущают риски достаточно высоко. Поэтому спрос перераспределяется в пользу крупных игроков, у которых есть готовые объекты, особенно если такие объекты высокого качества».
«Повышение требований покупателей к надежности инвестиций и готовности проекта», - отмечает Татьяна Маркова, директор департамента продаж и маркетинга компании «Киевгорстрой». Так, многие покупатели спрашивают готовые или близкие к завершению объекты строительства, причем местоположение в данной ситуации уже не имеет решающего значения. Основное требование к инфраструктуре сегодня - наличие рядом расположенной станции метрополитена, также увеличился спрос на закрытые жилые комплексы и новые, более качественные форматы жилья.
Как вырастут продажи
По мнению Игоря Кушнира, осенний период 2020 г. для рынка недвижимости не будет глобально отличаться от прошлых сезонов: ожидается реализация отложенного спроса, выход новых проектов и активная деловая фаза. Начало года (февраль-март и сентябрь-октябрь) - наиболее удачное время для выведения на рынок новых проектов. Этот год не станет исключением. Так, «Киевгорстрой» до конца текущего года планирует запустить минимум три новых жилых комплекса с абсолютно разными локациями, масштабами и даже «целевой аудиторией». «Будем надеяться, что коронавирус не подкинет больших неприятностей, которые могли бы повлиять на ситуацию, - добавил он. - Потому что в обратном случае это положит не только рынок недвижимости, но и всю экономику».
В том, что клиенты будут перераспределять сбережения от депозитов к покупке недвижимости, уверен Владимир Даниленко, ведь чем ниже стоимость денег, тем выше стоимость резервных ресурсов. «Недвижимость - это резервный ресурс. Соответственно, стоимость недвижимости будет расти, и это будет подогревать инвестиционный спрос», - прогнозирует он. Однако доходность инвестиций в недвижимость от перепродажи тоже будет снижаться - заработать 60% уже не получится. Эксперт также отметил, что из-за сложного механизма получения разрешений, спровоцированного, в том числе реформой ГАСИ, предложение на рынке не растет. Такая ситуация будет подогревать спрос и, как следствие, - рост цен выше уровня инфляции. По его прогнозам, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за год вырастет на 11-13%.
В группе компаний DIM напомнили об еще одном факторе, который оказывает влияние на рынок недвижимости, как и любой рынок инвестиций, а именно - политической ситуации в стране. Из-за предстоящих выборов в местные советы до конца октября рынок, возможно, не будет расти, а у кого-то даже просядет спрос. Но в ноябре можно вполне ожидать рост спроса на недвижимость, как наблюдалось летом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ползучая чистка в НБУ. Почему Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу
|Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает
|Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»
|Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
|Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?
|Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
|Ядерный популизм: Как Зеленский собрался перегонять Францию
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
Это интересно
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
|Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
|Началось распространение Google TV для Android
|Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro