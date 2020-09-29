Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана

 Виталий Портников / #Буквы

Лучший выход из ловушки Карабаха - осознать, кому конфликт выгоден самом деле, кто десятилетиями является бенефициаром этого первого территориального конфликта на постсоветском пространстве. А бенефициаром является именно Москва.

Новая эскалация между Армению и Азербайджаном, уже вторая за последние месяцы и более опасная, чем предыдущая, снова напоминает нам, что никаких замороженных конфликтов не бывает. Что каждый замороженный конфликт беременный войной. Что прекращение огня и режим тишины, даже если о нем договариваются на очень высоком уровне и при международном посредничестве, рано или поздно перерастает в новые обстрелы и может привести к новой войне. Нам это надо помнить именно потому, что Кремль выстроил в Донбассе именно карабахский конфликт с военной точки зрения, конфликт так называемой низкой интенсивности.

Именно в таких конфликтах огонь может прекратиться, а затем снова начинаться с еще большей силой. Могут погибать военнослужащие и мирные жители. И так может продолжаться десятилетиями. Это идеальная ловушка и русские хорошо знают об этом, потому что создали такую ​​ловушку для Армении и Азербайджана. И обе страны нуждаются в России для того, чтобы из этой ловушки выйти - по крайней мере, так могут считать в Ереване и Баку. Хотя лучший выход из ловушки Карабаха - осознать, кому конфликт выгоден самом деле, кто десятилетиями является бенефициаром этого первого территориального конфликта на постсоветском пространстве.

А бенефициаром является именно Москва. Россия является официальным союзником Армении и гарантом того, что это государство не будет уничтожено соседями, с которыми она десятилетиями, если не столетиями не может найти взаимопонимание - Турцией и Азербайджаном. Однако одновременно Москва находится в теплых отношениях с Азербайджаном и создает надежду, что рано или поздно она «закроет глаза» и позволит Баку без серьезных военных последствий для себя вернуть контроль над азербайджанскими территориями, которые с начала девяностых годов находятся под фактическим контролем Армении.

Так было с первого дня этого конфликта. Даже не с конца 80-х,, а с 20-х годов прошлого столетия, когда территории с преимущественно армянским этническим населением оказалісь в составе Азербайджанской ССР, потому что большевистская Россия, которая оккупировала и Армению, и Азербайджан, нуждалась тогда поддержке братской для азербайджанцев Турции. А поскольку независимые Армения и Азербайджан вели войну за эти территории, неоконченная война вернулась в первые годы горбачевской перестройки. И тогда, кстати, Москва поддерживала не армян, а азербайджанцев - отрицательно отнеслась к самой идее передачи Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР, арестовала членов комитета «Карабах», этой первой некоммунистической политической формации в Советском Союзе, обвиняла армян в росте националистических настроений.

Но когда такие настроения начали расти и в Азербайджане и в этой стране потерпели поражение местные коммунисты, Москва выбрала Армению. Совсем не из большой любви к армянскому народу, Кремлю на него наплевать, а потому что возникла угроза, что Азербайджан сам сможет распорядиться своей нефтью и выйдет из сферы влияния Кремля. Карабахский конфликт стал тогда для Москвы инструментом влияния на азербайджанское общество, надеждой на то, что к власти придут пророссийские силы, которые отдадут страну под кремлевское покровительство.

Этот план оказался успешным только частично. Поражение в Карабахе действительно маргинализировало азербайджанских национал-демократов, заставило президента страны и лидера Народного фронта Абульфаза Эльчибея отречься от власти. Но одновременно Москве не удалось сделать руководителем страны свою марионетку. К власти в Баку пришел бывший многолетний руководитель Советского Азербайджана и член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, которого в свое время даже видели среди наследников Леонида Брежнева. Именно этот опытный государственник с чекистским прошлым выстроил в Азербайджане авторитарный семейный режим, способный маневрировать между Западом, Турцией и Россией и игнорировать азербайджанское общество.

Однако Армения стала заложницей своей победы. Ибо ее выживание и контроль над Карабахом зависели от союза с Россией. Это привело к маргинализации армянских национал-демократов. Основатель комитета «Карабах» и первый президент Армении Левон Тер-Петросян тоже отрекся от власти - кстати, отрекся именно тогда, когда уже был близок к нахождению компромисса по Карабаху с Алиевым.

Москва доверила Армению тем, кто точно ее бы не подвел и полностью зависел от ее ласки - бывшим карабахским полевым командиром Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, которые и стали вторым и третьим президентами Армении. Эти люди построили в стране коррумпированный маргинальный режим, который одновременно, в отличие от азербайджанского, ни был способен полностью игнорировать собственное общество. Но и сопротивляться Москве тоже не мог. Доказательством этого стал отказ Саргсяна от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом после встречи с Владимиром Путиным и последующее вступление Армении в Евразийский экономический союз.

Однако затем в Армении произошло то, чего до сих пор не произошло Азербайджане (но еще может) - своя «цветная революция», которая лишила власти кланы, которые руководили страной после отставки Тер-Петросяна и привела на высшую должность в стране, любимца протестующих Николу Пашиняна. Пашинян- не просто чужой человек для Владимира Путина, он еще и тот, кто посягает на воздействие и безопасность друзей Путина. Так, уже который месяц находится между тюрьмой и свободой второй президент Армении и первый президент самопровозглашенного Карабаха Роберт Кочарян. И, несмотря на то, что Путин продолжает личные контакты с Кочаряном, Пашинян будто не замечает этих сигналов российского правителя и не осознает их последствий для себя и для своей страны.

А президент Азербайджана, наследник своего отца Ильхам Алиев - замечает. И может считать, что изменение статус-кво в Армении, самостоятельное решение армянского народа о том, кто будет править в этой стране, может создать для него окно возможностей. Что в случае вспышки войны между Армению и Азербайджаном кто бы ни был реально ее инициатором (ведь это не имеет большого значения, в конфликте низкой интенсивности в любой момент режим тишины может быть нарушен), Россия не будет активно вмешиваться на армянской стороне и позволит Азербайджану восстановить контроль над частью своих территорий - если не над самим Карабахом, так над так называемым поясом безопасности, азербайджанскими территориями, которые окружают Нагорно-карабахскую автономную область, превращают ее в анклав, где нет общих границ с Арменией - так и было задумано большевиками. А может, и над самим Карабахом, если повезет. Ведь зачем России помогать Пашиняну?

И действительно - зачем? Надо понимать, что с объективной точки зрения Москва сегодня заинтересована не в победе Армении, а в победе Азербайджана, хотя бы частичной. Потому что это будет еще еще одним доказательством того, что все эти Майданы, все эти попытки избрать себе руководство, которое не согласовано с Кремлем, могут в результате привести только к национальному краху и упадку. Москва доказывала это в Грузии во время российско-грузинской войны. Москва доказывала это в Украине после Майдана, когда оккупировала Крым и Донбасс. Почему бы не доказать это и в Армении, тем более, не своими руками? Вопрос здесь в том, какие масштабы армянского поражения запланировали в Кремле - сейчас или во время следующего этапа конфликта. Идет ли речь о контроле над кольцом безопасности или над всем Карабахом или даже о появлении азербайджанских войск на территории самой Армении, даст ли это России возможность непосредственно выступить в роли ее защитника, сегодня трудно сказать. Тем более, что кремлевские планы далеко не всегда воплощаются в жизнь так, как они написаны в кабинетах.

Не всегда именно потому, что в Кремле способны просчитать свои действия, действия руководителей стран, которые находятся в кремлевский ловушке, даже западных лидеров или президента Турции. Но никогда не способны просчитать, как будут реагировать народы.

Именно поэтому Москве не удалось превратить в марионеточное государство Азербайджан. Именно поэтому в Москве проглядели момент, когда окончательно прогнил клановый режим в Армении. Именно поэтому в Москве вряд ли осознают, как будут реагировать на настоящую войну обычные армяне и азербайджанцы. Ведь каждая война выявляет в национальных настроениях то, чего ни один политический прогнозист или этнолог не может предсказать. Тем более, что в Кремле вообще игнорируют народы, там верят только в деньги и силу.

Что предсказать можно, так это то, что до того времени, пока Азербайджан и Армения не будут способны урегулировать проблемы, которые есть даже не между этими странами, а между этими народами, они будут оставаться в кремлевский ловушке и их развитие - не просто как стран, а как народов, будет оставаться под вопросом. Азербайджанцев и армян может спасти не победа одной страны над другой, а только добрососедстве и готовность вместе, без России, восстанавливать будущее своего непростого региона. Только эта готовность уничтожит российскую возможность манипулировать Арменией и Азербайджаном и превращать народы этих стран в участников спектакля в театре своих геополитических амбиций.
 

ПО РУБРИКАМ

28.09 Депозитные ставки для физлиц 28.09.20

28.09 НБУ разделит финкомпании на четыре категории по степени риска

28.09 Украинские мобильные операторы пришли в fintech и становятся серьезными игроками на финрынке - CEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова

28.09 Бывший министр финансов Данилюк возглавил набсовет Национального депозитария

28.09 НБУ на этой неделе выводит из обращения старые банкноты и одну монету

28.09 Евро 28 сентября дорожает к доллару после падения до минимума с июля

28.09 Справочный курс гривны 28 сентября понижен на 5,04 коп до 28,3141 грн/$1

28.09 Биржи АТР 28 сентября закрылись разнонаправленно на новостях из США и Китая

28.09 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.09.2020

28.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.09.20

28.09 Остаток средств на корсчетах банков 28.09.20

28.09 Золото дешевеет 28 сентября на неуверенности в перспективах доллара

28.09 Доллар 28 сентября коррекционно слабеет

28.09 Основные биржевые индексы США 25 сентября закрылись ростом

25.09 Продажа валюты Нацбанком превысила $160 миллионов за неделю

• дальше…

28.09 Война в Карабахе: интересы Путина и «окно возможностей» для Армении и Азербайджана

28.09 В 2021 году ЕС может отказаться от монет номиналом 1 и 2 евроцента

28.09 Польша и Венгрия создадут институт верховенства права для противодействия ЕС

28.09 Комментарий: Конфликт в Карабахе грозит миру во всем регионе

28.09 Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC

28.09 Бои в Нагорном Карабахе, военное положение в Армении и Азербайджане

28.09 Швейцарцы отстояли соглашение о свободе передвижения с Евросоюзом

28.09 NYT: Трамп годами почти не платил налоги

28.09 Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США

28.09 Санкции США против «Северного потока - 2» не противоправны

25.09 Президент Туркмении одобрил важные поправки к Конституции

25.09 Евросоюз предложил регулирование криптовалют и стейблкоинов

25.09 Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника

24.09 Прогноз для мировой экономики может быть «менее ужасным» - МВФ

24.09 Без права на легитимность: что меняет заявление МИД об инаугурации Лукашенко

• дальше…

28.09 В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

23.09 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

• дальше…

28.09 От демаршей до подполья. Как «слуги народа» измываются над когда-то родной партией

28.09 Бывший министр финансов Данилюк возглавил набсовет Национального депозитария

28.09 Предвыборные скандалы в ОПЗЖ. Как трещит изнутри партия Медведчука, Бойко и Рабиновича

28.09 Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска

25.09 «Режим тишины» с постоянными взрывами: Какую мину заложили боевики под рейтинг «Слуги народа»

25.09 Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

25.09 Последствия вагнергейта. Кто заменит Ермака на посту хозяина Банковой

25.09 Гончарук говорит, что никто не собирался выделять деньги на COVID-19, а фонд для отвода глаз

25.09 Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове

24.09 The Show Must Go UN. Как Владимир Зеленский в ООН предложил на экспорт хорошее впечатление

24.09 Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского

24.09 Страсти по 208-му округу. Как Ляшко тянут в парламент и зачем он там Ахметову

24.09 Кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически «с нуля» – замглавы НБУ Сологуб

24.09 У жены Медведчука появился строительный бизнес в Москве

• дальше…

28.09 Google закручивает гайки для Netflix, Spotify и Tinder

28.09 Появились первые обзоры Xbox Series X. Консоль очень быстрая и тихая

28.09 Infiniti показала, каким будет новый QX60

28.09 520 километров на одной зарядке: представлен Volkswagen ID.4

28.09 Искусственный интеллект научился отслеживать сигналы мозга человека, а также моделировать визуальное восприятие

28.09 Ford запретил буксировать кроссовер Bronco Sport

28.09 Санкции США теперь распространяются на деятельность китайской компании SMIC

28.09 Суд заблокировал запрет Трампа на скачивание TikTok в США

25.09 Tinder и Spotify создали коалицию против AppStore

25.09 В Telegram произошёл второй за неделю глобальный сбой: сильнее всего пострадали Россия, Беларусь и Украина

25.09 Tesla предлагает ускорить разгон Model Y на полсекунды, просто доплатив $2000

25.09 Amazon запускает игровой облачный сервис Luna

25.09 Новый Rolls-Royce Ghost Extended по комфорту приблизился к Phantom

25.09 Tesla представила свои «бисквитные» аккумуляторы, которые сделают электромобили дешевле

25.09 Представлен первый автоматический умный дверной замок Xiaomi

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно