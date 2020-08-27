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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Полдесятка «Элита-Центров». Получат ли квартиры инвесторы «Аркады», вложившие 9 млрд грн

 Александр Суков / Деловая столица

Фонд гарантирования вкладов физических лиц может возместить деньги только вкладчикам банка «Аркады», и не более 200 тыс. грн каждому. А вот будущее инвесторов, вложивших в строительство жилья 9 млрд грн, пока туманно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) во вторник, 25 августа, сообщил о признании неплатежеспособным банка «Аркада» и начал процедуру его вывода с рынка. Он ввел в финучреждение временную администрацию сроком на месяц. Представитель Фонда уже перебрал на себя бразды правления банком, в котором будет проведена инвентаризация и составлен список вкладчиков и кредиторов.

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 г.) является Константин Паливода с долей 74,8%. "Аркада" долгие годы имела основную - строительную - специализацию: она привлекала деньги граждан, которые готовы были авансировать покупку квартир, и эти средства через свои фонды финансирования строительства (ФФС) направляла на возведение многоэтажек.

Что же до обычной банковской деятельности, то ее доля в «Аркаде» невелика. По данным ФГВФЛ, более 90% вкладчиков банка имеют в нем вклады в пределах суммы, возврат которой гарантирован государством (200 тыс. грн), и они получат свои вклады полностью, на что потребуется 188,5 млн грн. Вкладчикам деньги будут выплачиваться, не дожидаясь продажи активов банка - по словам директора-распорядителя Фонда гарантирования Светланы Рекрут, это может произойти в срок, не превышающий 20 дней.

А вот размер проблемы с инвесторами «Аркады», которые доверили свои деньги на строительство жилья, намного больше. И что будет с теми, кто вложился в строительство, но пока так и не получил желанных квартир, пока не понятно. На момент выведения «Аркады» с рынка за ней числится, по разным подсчетам, от 10,5 до более 11 тыс. инвесторов, которые доверили банку свои деньги в обмен на будущие квартиры в жилых комплексах «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах». Строительство этих комплексов было остановлено из-за проблем компании и конфликта с городскими властями, из-за чего инвесторы стали бить тревогу и тормошить власти пикетами с требованиями что-то сделать.

Крайних нет

Однако глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что в сферу компетенции центробанка не входит надзор за строительной стороной деятельности «Аркады», хотя, как он выразился, застройщик и банк в данном случае - это одно лицо.

Эта проблема находится также и за пределами сферы ответственности ФГВФЛ, который теперь стал руководить упавшим банком. Светлана Рекрут прямо заявила, что нужно разделять понятия «вкладчик банка» и «инвестор строительства». «Фонд гарантирования гарантирует деньги, которые подпадают под признаки вклада - текущие, депозитные и сберегательные счета. Средства внебалансовые, то есть инвесторов, не попадают под Фонд гарантирования», - сказала она.

Тем временем сумма, привлеченная через «Аркаду» на строительство жилья и зависшая в результате банкротства банка, огромна - около 9 млрд грн. Собственно, поэтому состоявшаяся пресс-конференция властей в связи с рухнувшим банком была такой представительной: кроме главы НБУ и руководителя ФГВФЛ, на ней также были глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов и мэр Киева Виталий Кличко.

Однако несмотря на такое представительное собрание, власть предержащие смогли сообщить инвесторам "Аркады" мало ободряющего.

В частности, Иван Баканов рассказал, что еще в декабре прошлого года НБУ обратился в СБУ с информацией о злоупотреблениях в «Аркаде», в результате Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и расследует его, а СБУ о нем ничего больше рассказать не может.

Проблески надежды звучали только в словах Виталия Кличко - он поручил компании «Киевгорстрой» провести аудит строительной деятельности «Аркады», выяснить, сколько квартир в жилых комплексах уже продано, а сколько - еще свободны. И только после этого аудита, который может занять несколько месяцев, станет понятно, сколько денег потребуется на достройку жилых домов и как именно это будет происходить.

По словам представителей властей, вполне возможен вариант, что какой-либо из компаний на рынке предложат достроить эти жилые комплексы, однако о конкретных условиях пока говорить рано. Тем временем инвесторов беспокоит вопрос, не придется ли им доплачивать за достройку уже оплаченных квартир. «Мы хотели бы получить гарантии, что наша ситуация под контролем, и что будет сделано все, чтобы дома были достроены», - сказал представитель инвесторов Виталий Щербаков.

Однако таких гарантий ему никто не дал. Более того, Виталий Кличко считает, что пока будет существовать нынешняя система, при которой застройщики сначала привлекают деньги инвесторов, а потом на эти деньги строят жилье, злоупотреблений на рынке не избежать: «Пока застройщик будет продавать квадратные метры на бумаге, мы будем возвращаться к такой ситуации».

Один на один с проблемой

Тем временем, пока власти будут думать, как достроить жилые комплексы, инвесторы в строительство останутся один на один с проблемой возврата своих денег или получения квартир. По словам Игоря Кравцова, руководителя практики трансграничных споров юридической группы LCF, инвесторы в строительство могут претендовать на возмещение средств за счет продажи активов фондов финансирования строительства, дополнительного инвестирования со стороны третьих лиц (например, других строительных компаний). «Возможно, схема достройки будет похожей на ситуацию с корпорацией «Укрбуд», когда одна или несколько компаний возьмут на себя обязательства по достройке объектов», - сказал он.

Однако, в любом случае, теперь инвесторам, вложившим деньги в возведение жилья, придется решать вопросы достройки своих квартир с фондами финансирования строительства банка «Аркада». «Отныне управляет этими фондами не банк, а государство в лице ФГВФЛ. Без вмешательства крупных инвесторов/других застройщиков шансы, что ФФС выполнят свои обязательства, к сожалению, минимальны. Но, скорее всего, инвесторов «Аркады» не оставят самих со своими проблемами, а объекты «подберет» та строительная компания, которая сможет извлечь для себя впоследствии выгоду от такой операции», - считает Игорь Кравцов.

Угроза потери денег инвесторами «Аркады» не нова. Еще раньше подобное случилось с компанией «Укрбуд» и так называемыми "домами Войцеховского". Как тут не вспомнить и самую нашумевшую строительную аферу в независимой Украине - деятельность компании «Элита-Центр», которая в начале 2000-х предлагала на выгодных условиях принять паевое участие в сооружении жилых домов в Киеве. Всего на это согласились около 2000 человек, а сдать планировалось 1200 квартир. Однако жилье никто не построил, и до сих пор свыше 1200 обманутых инвесторов ожидают компенсаций. Таким образом, если измерять масштаб бедствия в условных «элита-центрах», несложно подсчитать, что по наихудшему сценарию недострои «Аркады» могут потянуть на 5-6 «Элита-Центров»...

Подобных проблем можно было бы избежать, если бы ее удалось урегулировать на законодательном уровне, повысив прозрачность рынка первичной недвижимости. Об этой необходимости уже давно заявлял НБУ, однако дело не двигалось. Теперь же Аваков считает, что соответствующий проект закона может быть принят уже в сентябре.
 

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