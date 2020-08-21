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Виталий Портников: Ненужный куратор ненужных «республик»
12:20 21.08.2020 |
Служба внешней разведки Украины утверждает, что оккупированным Донбассом будет заниматься депутат Государственной Думы России Константин Затулин. В Украине его считают одним из самых одиозных политиков, спекулировавших на постсоветском наследии. Уверен, это, на самом деле, может свидетельствовать о том, что у ключевых игроков российской политики утерян интерес к оккупированному региону - что, впрочем, не означает потерю интереса к Украине как таковой.
Думаю, много жителей какой-нибудь бывшей советской республики - в особенности той ее части, которая всегда пользовалась особым вниманием Кремля - считает, что Константин Затулин сделал себе карьеру на их собственном несчастье. Затулин учредил Институт СНГ еще тогда, когда в России мало кто думал об «интеграции» бывших советских республик - и этот институт, считаю, стал настоящей пропагандистской организацией, еще и с представительствами в других странах.
Жители Крыма и Севастополя вряд ли забудут о том, как усердно Затулин эксплуатировал крымскую тему - и как глава Института стран СНГ, и как парламентарий, и как соратник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Мы помним, как Лужков занимался дестабилизацией ситуации в Севастополе в период, когда в администрации российского президента Бориса Ельцина уверяли, что не претендуют на этот крымский город, а Затулин тем временем был «голосом» Лужкова в Севастополе...
Перечень регионов, где отметился Затулин, можно множить. Но на самом деле любой опытный политический «вампир», питается любой кровью - только бы найти источник.
Уверен, что Затулин - всего лишь подмастерье в кремлевском «замке ужасов». К реальной политике его никогда не подпускали даже в период, когда Лужков претендовал на влияние в российской политике, а после разгрома лужковского клана он и вовсе превратился в декоративный экспонат. В 1994 году Затулин был одной из ключевых российских фигур, обеспечивавших победу на выборах президента Украины тогда пророссийского кандидата Леонида Кучмы - но уже через несколько недель о вкладе Затулина забыли и в Киеве, и в Москве. Несмотря на всю активность Лужкова и Затулина в Севастополе, после оккупации полуострова о них не вспомнили, и Затулину пришлось самому напоминать крымчанам о своих «заслугах».
Так и с Донбассом. Если Затулин действительно будет отвечать за «тараканьи бега» в руководстве «ЛНР» и «ДНР», это, уверен, будет означать только то, что «республики» больше не интересуют российское руководство, что в Кремле принято окончательное решение о дестабилизации ситуации по всей Украине с последующим переходом страны под российский политический контроль. Показательно, что сам Затулин в 2010 году уверял, что Россию не интересует Крым - тогда к власти в Украине пришел Виктор Янукович и в Москве решили, что смогут установить контроль над всей Украиной, а не только над полуостровом. Сейчас ситуация во многом похожа. Но если вдруг установление контроля действительно состоится, о Затулине вероятно опять не вспомнит и ему придется напоминать о своих «заслугах» по уничтожению украинского суверенитета.
Однако, очень надеюсь, что украинцы этого не дождутся.
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