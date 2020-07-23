Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка

Виталий Портников / Крым.Реалии

Во время своего официального визита в Киев президент Швейцарии Симонетта Соммаруга заявила, что ее страна не признает аннексию Крыма и считает необходимым направить на полуостров представителей ОБСЕ и ООН по правам человека.

Это, уверен, не просто ритуальное заявление, которое можно просто счесть данью протоколу и уважению к принимающей стороне. Швейцарская внешняя политика базируется на нейтралитете, то есть на стремлении соблюдать дистанцию в любых конфликтах на международной арене. Руководители этой страны высказываются однозначно только тогда, когда речь идет о безусловных постулатах международного права, о тех прописных истинах, которые разделяются мировым сообществом. И когда президент Швейцарской Конфедерации говорит о непризнании аннексии Крыма, это, думаю, равняется констатации факта того, что днем светло, а ночью темно, Земля вращается вокруг Солнца или Волга впадает в Каспийское море. Хотя, понятно, что в Конституции Российской Федерации можно написать ровно наоборот и даже одобрить на референдуме. Но время на швейцарских часах все равно будет точным, и днем ночное время они не покажут.

Но самое главное - это требование президента Швейцарии о необходимости отправки в Крым представителей международных организаций по правам человека. В этом случае мы имеем дело с однозначной характеристикой Крыма как аннексированной территории, на которой систематически нарушаются права проживающих там людей. И для контроля за соблюдением прав человека нужен постоянный международный мониторинг.

Понятно, что в России к такого рода заявлениям отнесутся скептически. Но это на первый взгляд. Разве мы можем говорить, что за шесть лет, которые прошли после оккупации, Крым полностью «вписался» в правовое пространство России? Нет, не можем. В Крыму нет «Российских железных дорог», нет российской банковской системы, нет российской мобильной связи, нет международного транспортного сообщения - словом, нет ничего, что хоть как-то связано с мировой экономикой. Почему тогда нужно утверждать, что Кремль вообще не интересуют последствия оккупации? Нет, уверен: интересуют. Иначе он требовал бы и от государственных, и от частных компаний присутствовать в Крыму.

Поэтому предложение президента Швейцарии о направлении на полуостров представителей международных организаций - это то, думаю, с чем должна выступать украинская дипломатия. Как видим, здесь у Украины есть не просто авторитетные союзники. Когда в Берне выступают с подобными предложениями, то понимают, что они смогут найти взаимопонимание у других стран, и в самих ОБСЕ и ООН. Пусть даже поначалу это будут не действия, а декларации - зато когда России необходимо будет заручиться поддержкой мирового сообщества, международный мониторинг в Крыму может стать важным условием такой поддержки.

Поэтому слова Симонетты Соммаруги - это своего рода индикатор. Индикатор того, что мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка. И что оккупация Крыма и Донбасса - именно так, обеих этих территорий - остается важным пунктом международной повестки дня.