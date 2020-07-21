Думаете продать или подарить недвижимость? К чему готовиться

Елена Маленкова, гендиректор KDU-realty group / LIGA.net

Что стоит за законопроектом «О риелторской деятельности»? Если его примут, умрет конкуренция на рынке недвижимости, а потом и сам рынок.

Когда вы читаете название законопроекта №3618 "О риелторской деятельности", логично думать, что это о или для риелторов. Но вы ошибаетесь. Он коснется каждого украинца, который только собирается продать или сдать в аренду квартиру.

И бизнесмена, у которого активы, офисы и магазины, фабрики и заводы.

И бабушку из села, которая решит подарить внучке свой дом.

Хотите продать объект недвижимости? К чему готовиться

Для того, чтобы заключить любую сделку купли-продажи, дарения, смены или даже договора пожизненного содержания, собственник недвижимости обязан будет заказать паспорт объекта.

Его можно будет заказать только в Единой информационной базе (вспомните БТИ), доступ к которой будут иметь только риелторы или "другие уполномоченные лица". Какие - в законе не указано. У собственника недвижимости доступа к базе не будет. Он вынужден будет обратиться к риелтору не за качественной услугой в продаже или аренде недвижимости, а за доступом к базе.

Зачем нужна дублирующая база данных, которая уже есть в кабинете электронных сервисов, и извлечение из которой сейчас может получить любой гражданин Украины, который идентифицирован по своему ИНН?

Дублирующая база, по мнению экспертов рынка, нужна лишь с одной целью: взимать плату за каждую операцию перехода прав собственности.

Сколько будет стоить такой паспорт? В законопроекте не указано. Но по инсайдерской информации, его стоимость может достигать от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч гривен. документ не ограничивает аппетиты изготовителей паспортов.

Да ладно бы эти деньги шли в бюджет Украины. Но нет. Законопроектом устанавливается, что База будет принадлежать частной структуре - Национальной федерации.

Еще важный момент. Для того, чтобы риелтор смог заказать паспорт объекта, собственник обязан заключить с ним контракт.

Это нарушение прав гражданина вольного изъязвления заключения договорных отношений между ним и субъектом предпринимательской деятельности. Обязательство заключить контракт прямо противоречит Конституции Украины.

Согласно законопроекта, риелтор обязан отсканировать контракт и вложить его в Личный кабинет на сайте, где размещена База. Со всеми персональными данными собственника, а также всеми техническими и юридическими данными объекта.

В базу, которая принадлежит частной структуре.

Что касается риелторской деятельности

Национальная федерация наделена неограниченными полномочиями. Совет Федерации обучает риелторов и принимает экзамены, выдает сертификаты и выписывает штрафы. Наказывает и отбирает лицензии.

Как это отразится на конечном потребителе?

Через три-шесть месяцев действия такого "закона", регулируемого частной, но "национальной" федерацией, в стране останется несколько фирм, приближенных к Федерации, лицензии которым она выдаст. Остальные с рынка уйдут или вынуждены будут работать через эти фирмы-посредники между риелтором и клиентом. Этот посредник, который сам не работает, а только взимает дань, устанавливает цены на свои услуги абсолютно в любом объеме.

Монополия всегда диктует цены и условия.

Конкуренция умрет, а вместе с ним и рынок недвижимости. Цены в отсутствии здоровой конкуренции на услуги вырастут многократно, что сразу же отразится на конечном потребителе.

Инвестор не придет на украинский рынок, а те, кто уже вложил деньги, выйдут из активов и покинут Украину. Коллапс рынка неизбежен.

Кроме этого, не станет ли Совет федерации, который работает денно и нощно на общественных началах, то есть, бесплатно, но облечен такими полномочиями, продавать не только допуск к базе, но и персональные данные держателей активов?

Так для кого этот законопроект? Для регулирования рынка риелторов или для каждого из нас?