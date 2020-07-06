Подготовка к новой агрессии? Чем грозят Украине российские учения «Кавказ-2020»

Антон МИХНЕНКО / Деловая столица

Последние несколько лет военно-политическое руководство РФ де-факто готовится к большой войне.

Последние полгода военное руководство России с завидной периодичностью напоминает о грядущих стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020". Это мероприятие учебно-боевой подготовки должно стать основным и самым масштабным в текущем году. Хотя Кремль и заявляет публично, что это традиционное мероприятие, проводимое с определенной периодичностью, однако в нынешней военно-политической ситуации все выглядит не столь просто.

Исходные данные

Для начала следует напомнить, что учения "Кавказ" проводятся раз в четыре года. Обычно это вторая половина года - ближе к сентябрю. Они являются ключевыми в летний период обучения, который в Вооруженных силах РФ длится с 1 июня по 1 декабря.

"Кавказ" проводится преимущественно Южным военным округом, в ведении которого на сегодняшний день также находятся войсковые соединения, размещенные в оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Предыдущие учения - "Кавказ-2016" - проводились с 5 по 11 сентября. Их темой была "проверка реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск и сил округа к выполнению задач по предназначению, проведение апробации новых форм применения и способов действий войск с учетом современного опыта ведения боевых действий". Тогда в РФ впервые провели учения, к которым на разных этапах привлекались в общей сложности почти 120 тыс. военнослужащих из состава ВКС, ВДВ, Северного флота, боевые корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, Каспийской флотилии. При этом накануне учений отрабатывались как вопросы переброски войск из глубины территории РФ в регион ЮВО, так и передислокация в границах самого округа. Практические действия отрабатывались на четырех полигонах: Прудбой (Волгоградская область), Капустин Яр, Ашулук и Опук (Крым).

Тогда же задействовали силы и средства, размещенные в Крыму. Корабли ЧФ выполняли задачи на морском театре войны и отрабатывали взаимодействие с авиацией, силами ПВО и сухопутными войсками округа. Кроме того, один из батальонов Севастопольской 47-й дивизии территориальной обороны (ТО) был поднят по тревоге и обеспечивал "охрану военных и гражданских объектов не только в самом Севастополе, но и во всем Крыму".

В 2020 г. Россия, как ожидается, привлечет органы управления объединений, соединений и частей не только Южного, но и Западного и Центрального военных округов. Также будут задействованы воздушно-космические силы, военно-морской флот, воздушно-десантные войска, Росгвардия и другие военные формирования России. Предположительно, в учениях примут участие, по крайней мере, 100-120 тыс. человек, 3 тыс. боевых бронированных машин (из них не меньше 500 танков), 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Учения также пройдут на полигонах "Прудбой", "Капустин Яр", "Ашулук".

Существующий фон

Невзирая на кажущуюся обыденность мероприятия, существующая военно-политическая обстановка не прибавляет оптимизма и уверенности в спокойных перспективах проведения данного учения.

Так, важно отметить, что подобные учения в советской, а затем и российской армиях всегда рассматривались как ключевой этап проверки готовности войск выполнять задачи по назначению. По их итогам делаются выводы и планируется работа на будущее. Именно после учений очень часто и начинались реальные войны и конфликты. Одна из самых свежих - грузино-российская, начатая Москвой в августе 2008 г., практически сразу после завершения июльских учений "Кавказ-2008". Ее результатом стала оккупация российскими войсками 20% территории Грузии.

Однако в нынешней ситуации важно другое.

Последние несколько лет военно-политическое руководство РФ де-факто готовится к большой войне. Если опустить постоянную информационную истерию в российских СМИ, где Россия регулярно противопоставляется Западу, а Украина представляется как "камень преткновения" в нормализации отношений и "поле битвы" между ними, то есть ряд других не менее красноречивых моментов.

Для начала - инициированный президентом РФ Владимиром Путиным референдум по внесению изменений в конституцию. Предложения руководителя Кремля обнуляют сроки пребывания у власти Владимира Владимировича и обеспечивают полную концентрацию власти в его руках. Результаты плебисцита, проходившего с 25 июня по 1 июля 2020 г., вполне очевидны: российский народ "поддержит своего президента".

Но если бы это была только проблема россиян. Стоит обратить внимание на важно обстоятельство: одна из поправок говорит о федеральном статусе для территорий, которые присоединяются к России. И здесь речь идет, вероятнее всего, не только о Донбассе или об Абхазии и Южной Осетии. Если вспомнить его слова в недавнем интервью, где он намекает на спорные вопросы о территориях, которыми Россия якобы одарила бывшие советские республики, то сразу стает понятно, как Кремль собирается решать этот вопрос с Украиной, Беларусью и странами Балтии - как минимум. Новые пространства, если они будут захвачены российскими войсками, присоединят к России в качестве федеральных территорий.

Вполне возможно, что первым важным моментом, который захочет решить руководитель Кремля, станет вопрос водоснабжения Крыма. Дело в том, что невзирая на обильные дожди, которые недавно выпали на полуострове и частично пополнили водохранилища, грядущий летний зной никак не способствует решению проблемы. Катастрофическая нехватка воды, в первую очередь для сельскохозяйственных нужд, а также - частично - питьевой для населения (так как полуостров изрядно пополнился переселенными из РФ россиянами), требует от Москвы конкретных решений. Если не найдутся другие возможности снабжения, Кремль, в своем стиле будет усиливать давление на Украину с целью получать воду по Северо-Крымскому каналу. И масштабные учения ЮВО "Кавказ-2020" будут только способствовать этому. Не стоит исключать, что Москва может, оперируя гуманитарными аспектами экологической катастрофы, при этом умалчивая реальные - то есть, военно-политические - причины дефицита воды, может провести войсковую операцию в Херсонской области и захватить еще часть территорий Украины для расконсервации канала.

Свидетельством того, что российская армия готовится и к такому развитию событий, является ряд обстоятельств. ВС РФ, хотя и с переменным успехом, но все же перевооружаются и интенсивно тренируются в ведении боевых действий.

Так, если в 2013 г. в российской армии уровень насыщения современной техникой составлял около 20%, то в ходе выполнения Госпрограммы вооружения-2020 доля современных вооружений возросла в четыре раза и достигла почти 68%.

Кроме того, если в 2018-м было запланировано проведение около 8 тыс. учений различного уровня и масштаба, в том числе маневры "Восток-2018", то в 2019-м Минобороны РФ заявляло уже про 4,5 тыс. учений и около 8,5 тыс. практических мероприятий в течение года. На 2020 г. запланировано и того более - 4800 учений различного масштаба и свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы. И Крым тут не является исключением. Количество учений здесь также неуклонно растет.

А если учитывать, что полуостров превращен в крепость путем насыщения личным составом, вооружением и техникой, которые, в том числе, участвуют в войне в Сирии, то в действительности все это только подталкивает Кремль к агрессии, придавая ему уверенности.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание: нынешние учения проходят на фоне военных сборов граждан России, пребывающих в запасе. Хотя это и обычная практика, ведь в начале года президент РФ регулярно подписывает соответствующий указ, однако в этом году из-за карантина он вышел намного позже. Так, если в 2017 г. Путин визировал документ о сборах в апреле, в 2018 г. - в марте, а в 2019 - в феврале, то в 2020-м - в конце июня. При этом текущий указ отличается отсутствием одного пункта, который определяет согласование с органами исполнительной власти субъектов РФ сроков проведения сборов. Наверное, все уже определено и в приказном порядке обозначено. Тем не менее эти учения будут проходить с участием резервистов, что вызывает конкретные подозрения: не готовится ли нечто большее, чем обычные учения.

Официально российское МО это комментирует как "необходимость обучения мобилизационного резерва действиям с новой военной техникой в условиях современного боя". Возможно, и так, однако очевидно, что такое совпадение, простым не бывает, невзирая на ситуацию с коронавирусом. Российская история полна примерами, что ничего не значащие на первый взгляд события со временем оказываются спланированными, целенаправленными и агрессивными действиями.

В сухом остатке

Конечно, не стоит исключать, что РФ в нынешней ситуации может пойти ва-банк. Ведь, с одной стороны, мир погружен в ситуацию с предотвращением последствий пандемии на COVID-19, а также приближающимся экономическим кризисом, а с другой - власть максимально монополизирована в Кремле, российская армия и население достаточно информационно "накручены". Такого момента, чтобы воплощать в жизнь агрессивные замыслы против Украины, может уже не быть.

Однако не стоит забывать, что есть ряд отрезвляющих Кремль моментов. Украинская армия уже давно не та, которая была в 2014 г. Она уже научилась обороняться и проводить контрнаступательные операции (что на фоне очевидной мотивации придает уверенности). Кроме того, вряд ли США и развитые западные страны, даже в текущей ситуации "проглотят" такие действия Кремля. Москва окончательно будет изолирована на международной арене, так как факт агрессии станет еще более вопиющим. Кроме того, не стоит забывать, что грядущий экономический кризис также сильно ударит и по РФ, а пережить его в изоляции будет непросто и чревато последствиями...

Тем не менее Украине стоит весьма серьезно отнестись к грядущим российским учениям "Кавказ-2020". Как в контексте отслеживания ситуации, так и в смысле проведения подготовки войск к возможным действиям противника. Отдельное особое внимание стоит обратить на возможность дестабилизации Россией ситуации в приграничных регионах Украины, со стороны как Крыма, так и ПМР, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кремль вливает гигантские ресурсы в информационные кампании, направленные на дискредитацию украинской власти и запугивание населения, тем самым "вымывая" мотивацию населения и военных к сопротивлению. Поэтому сегодня важно адекватно оценивать ситуацию и предпринимать превентивные как политические, так и на военные меры.