Лишнее звено. Почему у Путина не выйдет сделать из Совбеза ООН «клуб пятерых»

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Есть вещи, смысл которых заключается в их бессмысленности. Новая Ялта - одна из них.

Очередная внешнеполитическая идея Путина - раскинуть планету на пятерых, собрав страны, которые являются постоянными членами Совбеза ООН, похоже, умирает, так и не приобретя какой-либо законченной формы. Формально объяснять этот конфуз будут эффектами эпидемии - не до теоретических обсуждений сегодня мировым лидерам, приходится тушить пожары по всему периметру. А ведь тема была заявлена Москвой в ее фирменном лживом стиле - миру мир, прекращение войн, все на борьбу со стихийным бедствием. Но на этот раз никто не обманулся при всей склонности руководителей стран Запада обманываться самим. Что же произошло?

Резоны Кремля

Резонов у Кремля организовать подобное мероприятие было ровно три.

Первый - попытаться в очередной раз протолкнуть отмену или смягчение санкций. Именно это занимает все мысли и время как самого Путина, так и его окружения, поскольку, как оказалось, даже без учета коррупции, хваленого Фонда национального благосостояния нынешними темпами хватит от силы на год, а не на пять или семь лет, как бодро рапортовал министр финансов РФ Силуанов. Банк России уже врубил печатный станок, предлагая гражданам бывшей энергетической сверхдержавы лично оплатить счета развернутых Путиным тупиковых конфликтов. А также - талантливых инвестиций его окружения в перехваченный Китаем Кыргызстан и дрейфующую на Запад Беларусь, в рухнувшую в пропасть Венесуэлу и в высыхающие трубы в Турцию и Германию.

Отсюда и нарастающая необходимость выхода на международный рынок заимствований, ведь суверенный долг РФ невелик - но на этом пути шлагбаумом стоят санкции. Под сурдинку борьбы с вирусом и прочими международными хворями Путин надеялся сыграть на естественном миролюбии западных демократических политиков, предпочитающих торговать, а не воевать.

Второй резон - улучшить рукопожатость Владимира Владимировича лично, раз уж провалилась затея с парадом, долженствовавшим вписать помощника декоммунизатора Собчака в образ Иосифа Сталина. Но эпоха постмодернизма явно подошла к концу. Предназначенные к роли брошенных у Мавзолея знамен гитлеровских дивизий западные лидеры не приехали, а сам парад был отменен, причем изначальный перенос его на сентябрь осложнил отношения с важными для РФ государствами (мы вернемся к этому ниже). Сам же Владимир Путин на пустой Красной площади выглядел непривычно бледно на фоне торжествующего Александра Лукашенко, приветствующего ракетные системы "Полонез", созданные с участием Китая, а не России.

Вся эта унылая история, по некоторым сообщениям, вообще может завершиться участием самого российского диктатора в осеннем пекинском параде. Правда, статус разоряющегося нефтегазового набоба, короля троллей и хакеров при китайском дворе, пока не определен (в отличие от статуса правителя Беларуси, установившего с Си Цзиньпином традиционные для Китая вассально-родственные отношения).

В рамках несостоявшегося парада встреча этой абстрактной пятерки как раз и могла быть проведена - но не судьба. Впрочем, рвался в Москву разве что Эммануэль Макрон, готовый, похоже, ехать к Путину куда угодно, а также проводить бесконечные совещания (а это максимальный возможный эффект от встреч в формате Совбеза ООН) с целью увещеваний, красивых заявлений и камер, чтобы затмить Ангелу Меркель в качестве главного переговорщика от лица Евросоюза.

Но тяжелая эпидемиологическая ситуация во Франции, вылившаяся в фактическое установление чрезвычайщины, опять не дала Макрону утереть нос германскому канцлеру, чьи позиции внутри страны и в Европе, наоборот, усилились (рано списывать Ангелу со счетов). Поэтому очередная операция по отмыванию Путина, умудрившегося в промежутке побить горшки еще и с Чехией, полностью провалилась, да и манипулировать тем же Дональдом Трампом Кремлю становится все тяжелее.

Третий резон - театрализованное действо, призванное создать впечатление, что ялтинский мировой порядок все еще существует, а Россия - полноправная наследница СССР, имеющая законное право на свою зону влияния. По этому поводу Путин даже вручил ордена образцовым представителям российской дипломатии - неповторимой в своем рвении Марии Захаровой и наследнику почившего при странных обстоятельствах Чуркина Василию Небензе. Вероятно, это награждение планировалось по горячим следам предполагавшегося майского триумфа, но состоялось на фоне нового антирекорда президентского рейтинга, чумной Москвы и смешного защитного костюма Путина, заставляющего вспомнить фильм Алексея Навального про уточку в имении вставшего на запасной путь Дмитрия Медведева.

Территории и трубы

Анекдотическая ситуация лишь добавляет штрихи к нелепости самой идеи возвращения к ялтинскому миропорядку, в котором на месте СССР находится страна, находящаяся в своем социально-политическом развитии на уровне Нигерии. Страна, способная лишь угрожать (что было как раз табуировано в биполярной системе) ядерным оружием, которое к тому же взрывается и тонет на собственной территории во время штатных испытаний. О правильной оценке истинных намерений этого кремлевского прожекта свидетельствует непривычно жесткая тональность американской риторики вокруг 75-летия победы над Гитлером - СССР не был вообще упомянут, по-видимому, чтобы не давать Путину второй шанс использовать вежливость Трампа, как в случае с декларацией в отношении встречи на Эльбе.

Российский диктатор, по-видимому, все еще верит в показанные ему военно-промышленным ведомством мультфильмы, силу собранного на западных политиков за годы мирного сосуществования компромата, а также сдвоенную мощь своих пропагандистов и хакеров. Между тем даже в Европе спецслужбы перешли к отлову разного рода российских диверсантов, и проблемы у Москвы накапливаются по всем фронтам (не говоря уже о таком болезненном ударе, как покушение экс-акционеров ЮКОСа на водочные бренды). Поэтому попытки России косплеить Ялту ничего, кроме смеха, сегодня не вызывают - пусть даже призывы продолжать диалог с целью сдерживания темных инстинктов шатающегося у ворот в кукольный европейский дом варвара и звучат в штатном режиме.

Кроме этих очевидных соображений, в ходе выдвижения идеи о пятерке неуклюжая путинская дипломатия не заметила еще одну корягу, о которую немедленно споткнулась, раздавив один из собственных наиболее перспективных внешнеполитических планов.

Как перенос парада на день победы над Японией, так и дискриминация Токио в рамках пусть и "чебуречной", но Ялты, переполнила чашу терпения многие годы пытавшихся как-то задобрить Путина тихоокеанских соседей. В свежем докладе МИДа Японии "Синяя книга по дипломатии" Южные Курилы вновь названы японской территорией. Дело в том, что в прошлом году эта формулировка пропала из документа. Вместо нее заявлялось, что государство намерено решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией.

Новая "Синяя книга" была представлена главой МИДа Тосимицу Мотэги на заседании правительства - разумеется, с подачи оскорбленного Синдзо Абэ, который обещал засыпать Россию деньгами в случае пусть даже постепенной передачи островов. "Северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны", - говорится в документе. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после "решения вопроса о принадлежности четырех островов" - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Но теперь мирный договор, похоже, вообще снимается с обсуждения - образ Путина, ковыляющего в своем утячьем костюме в свите Си Цзиньпина, скорее всего, поставил на нем крест. Правда, постфактум начались разговоры о переносе мессы победобесия на 24 июня (одновременно с голосованием по пролонгации правления Владимира Путина, которого он добивается просто-таки с маниакальным упорством). Но отношения уже испорчены.

Подобное происходит и с позицией Германии - не так давно мало кто сомневался, что Берлин продлит льготный статус для трубопроводного проекта "Северный поток-2", но из южного конца газовой трубы внезапно повеяло холодком. Похоже, новая Ялта - и вновь без Германии - совершенно не устраивает немцев, многие годы пытающихся попасть в постоянный состав Совбеза (хотя вряд ли это допустят французы - а теперь и британцы). Отношение берлинского истеблишмента к России все чаще напоминает отношение к подобранной на улице дворняге, отмытой и накормленной, но в благодарность покусавшей хозяев. И впрямь, странный выбор - вместо того чтобы богатеть и вбирать культуру в качестве криптоколонии ФРГ, надувая лужковские щеки на международных форумах, Россия делает все больше шагов к статусу очевидной колонии Китая, причем исключительно сырьевого плана.

Как ни крути, немцам придется искать компромисс с американцами, а он исключает варианты с принятием во внимание российских интересов. Даже если вынести за скобки криминальную природу нынешней российской власти и ее старинные связи с германским преступным миром. Игра в Ялту может истощить многолетнее терпение Германии.

Недовольны нелепыми претензиями России на статус сверхдержавы и в ведущих странах развивающегося мира. Индия все реже сдерживает возмущение аферами российских военных промышленников, вложив в весьма одностороннее сотрудничество с ними миллиарды долларов и получив в ответ лишь конфузы и перетекание чувствительной информации к Китаю. Задушенный санкциями Иран - и тот недавно поставил Россию на подобающее ей место, по сути, отобрав у "ветреной союзницы" главную сирийскую авиабазу. Что уже говорить о Турции, которая, похоже, выжала из РФ все, что могла, потрепала "сверхдержаву" в Ливии - и при этом с подозрением относится к маячащему за ссутуленной спиной Путина Китаю?

Наконец, за сверхдержаву, справедливо восседающую за столом повелителей мира, не почитают Россию ее собственные союзники - все явственнее расправляет крылья Казахстан и терпеливая китайская партия в его руководстве, распоясалась Беларусь, по грузинской дороге уходит из сферы влияния Армения, дерзит, казалось бы, уже сдавшаяся Молдова. В подобных обстоятельствах - в особенности в нынешнем нокдауне - Москве скорее предстоит углубление как изоляции, так и самоизоляции: забавно, что недавно в Думу подан законопроект о смягчении санкций против ввоза западных лекарств. Китаю же не нужны никакие публичные унижения жертвы в ходе поглощения России - американцам не угнаться за своими соперниками в прагматизме.

Бессодержательный формат

И потом, о чем вообще можно говорить в формате пятерки? США проводят курс на протекционизм, сбалансированность внутри системы своих военно-политических и торговых соглашений - и настроены на конфликт с Китаем, требуя у него $9 трлн.

Раз Россия намерена лечь под Китай и продолжать шпионить за американцами, подкладывая коровьи лепешки, где только может, вмешивается в американские выборы - говорить с ней не о чем.

Китайцам для отношений с Россией этот формат избыточен.

Великобритания по целому ряду причин настроена по отношению к РФ враждебно, и это взаимно.

Что касается Франции, то она может общаться с кем угодно - пока не надоест собственный монолог.

Право вето и наличие в Совбезе стран с разным политическим устройством давно обессилило его - из Совбеза новостей стоит ждать разве что после полноценного признания Тайваня со стороны США, провернул же Трамп это дело с Иерусалимом. Тем более что такой шаг сегодня более чем актуален, а над формулировкой о создании напряженности в регионе в Белом доме ныне только усмехнутся, ведь напряженность теперь чувствуется практически в каждом уголке земного шара, и генерировали ее не американцы. Если кто-то желает разгребать эти завалы - Трамп только придержит дверь. Но делать это будут, как всегда, американцы, как всегда в последний момент и, как всегда, оглохнув от антиамериканских воплей спасаемых. Мессианство - оно такое.

Для Украины нежелательность встреч в формате пятерки легко объяснима - нельзя позволять договариваться о себе за своей спиной. И так грешит этим Германия, принимая у себя Дмитрия Козака, пусть и с разочаровывающими - пока - для Москвы результатами. То же пытается делать и Франция, с еще меньшим успехом, поскольку с обитающим в параллельной реальности Путиным давно утрачена общая терминология. Так что элементарно не получится.

Присутствие в этом формате Великобритании с ее правом вето - дополнительная и достаточная гарантия против лирических приступов Трампа и нарциссизма Макрона.

Китаю безразлично как наличие договоренностей вокруг Украины, так и их отсутствие.

Продолжая деградировать, Россия и сама не устает все портить своим поведением, восстанавливая против себя даже наиболее вегетариански настроенные страны вроде Чехии, Болгарии или Австрии. Главное - ей в этом не мешать.

Что касается самих ялтинских структур, то они безнадежно устарели, не говоря уже о том, что даже разрядка требует доверия, которого уже давно нет к России, а теперь нет и к Китаю. Но если Китай еще хоть как-то можно выставить жертвой несчастного случая, то это отнюдь не случай России, санкции против которой никто отменять не собирается.

Правда, и многочисленным внешнеполитическим советникам и функционерам Путина необходимо изображать деятельность, осваивать бюджеты (пока они еще есть), оправдывая свои привилегии (к примеру, орденоносица Захарова недавно заявила, что самолетами должны летать только богатые и заслуженные люди, а не ворчливые нищеброды). Отсюда и рождаются подобные идеи - пятерки, некие оси с участием России, восстановление Варшавского договора (без Варшавы), спор о законности присоединения ГДР к ФРГ и прочая подобная ахинея.