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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Грызлов говорит, Зеленский молчит. Какие два сценария приготовил Кремль для Украины на это лето

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Вместо того чтобы сплачивать нацию в условиях нарастания угроз, Зеленский раскалывает ее, вбрасывая конфликтные месседжи.

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), прошедшее в режиме видеоконференции 27 мая, продемонстрировало резкий рост напряженности в переговорном процессе. И это может вылиться в два очень плохих сценария.

Рычаг давления на Киев

Прежде чем описывать их, скажем чуть подробнее о требованиях Кремля. На заседании ТКГ Россия выставила главные условия по Донбассу - снятие экономической блокады и запуск банковской системы. Наши на это не согласны. Но Кремль использует рычаг давления - объявленное 20 мая приведение оккупационных войск в боевую готовность в ответ на якобы совершенные украинскими войсками обстрелы.

После заседания ТКГ глава российской делегации Борис Грызлов объявил российским медиа о срыве Киевом переговоров по Донбассу. И о том, что решения ОРДЛО о боевой готовности войск не будут отменены, пока Киев не предпримет шагов по деэскалации конфликта.

Если называть вещи своими именами, то мы стали на шаг ближе к возобновлению активной фазы войны на фронте с ОРДЛО. И в этом заключается первый сценарий, приготовленный Кремлем для Зеленского на это лето.

Возможно, достаточно будет еще какого-нибудь casus belli, чтобы оккупанты, уже приведенные в боевую готовность, начали наступление с целью "отодвинуть линию соприкосновения", как они говорят. Это может случиться в любой момент.

Информационные атаки из Москвы

Бросается в глаза, что параллельно с резким ростом напряженности в переговорном процессе Россия развернула массированную информационную кампанию о том, что украинцы-де убивают мирных жителей, в ОРДЛО все страдают. По этому поводу российская делегация в ТКГ и представители ОРДЛО очень плотно наседают на ОБСЕ.

Еще утром 27 мая экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин поделился наблюдением о том, что эта информационная кампания бьет не только по Украине в целом, но и конкретно по Зеленскому. "В России явно пошло указание добавить градус риторики насчет Украины. По всем, включая власть. Не хочу накаркать, но вероятность российских провокаций, военных или гибридных, возрастает. Шанс отвлечь внимание от внутренних проблем и поднять ставки в переговорах с нами и Западом".

Украина в этом плане не делает ничего. Никакой ответной информационной кампании с нашей стороны нет. Возможно, Зеленский и все те, кто делает ему внешнюю политику (прежде всего Андрей Ермак), надеются на то, что Кремль не пойдет дальше разговоров в Москве и демонстрации мускулов в ОРДЛО, и не решится предпринять новое наступление на Донбассе.

Но даже если так (а гарантии тут никакой нет), то нынешняя кремлевская информационная кампания против Украины может дать свои плоды, очень неприятные для нас. И когда через несколько месяцев нарисуется новый нормандский формат, Россия скажет, что Донецк и Луганск все выполняют, а Украина нарушает договоренности и занимается эскалацией конфликта. Из-за унылого молчания Киева мы уже проигрываем информационную войну на внешнеполитической арене. И такая преступная бездеятельность в итоге может привести к тому, что мы в нормандском формате подпишем гранд-зраду, поскольку другого выхода без поддержки Запада у нас и не будет. В этом заключается второй сценарий, приготовленный Кремлем для Зеленского на это лето.

Информационные заглушки в Киеве

Не стоит пытаться просчитать, какой из двух вариантов хуже или лучше. Ибо Зеленский может получить оба сценария по очереди. То есть сначала обострение войны и ганьба (без ганьбы остановить обострение на фронте Зеленскому не удастся), а затем гранд-зрада и, как следствие, снова ганьба.

Казалось бы, все это сейчас должно быть в фокусе общественного внимания. Зе-власть должна была бы рассказывать нам, что она собирается предпринять, чтобы избежать обоих этих опасных сценариев, с кем из лидеров стран-союзников уже обсуждены все эти угрозы.

И одновременно она должна была бы сплачивать нацию в условиях нарастания угроз. Не только призывать нацию сплотиться, но и сама демонстрировать готовность забыть о прежних распрях ради единства перед лицом опасности.

Вместо этого Зе-власть прямо сейчас раскалывает нацию. Ведущие ее представители вбрасывают в украинское информпространство конфликтные месседжи о необходимости исправлять языковый закон (спикер парламента Дмитрий Разумков), корректировать курс на НАТО и ЕС в Конституции (первый вице-спикер, представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук), сажать Петра Порошенко (сам Зеленский).

Возможно, этот информационный шум создан для того, чтобы заглушить готовящуюся зраду в Минске, где украинская делегация по указке того же Ермака может, например, согласиться расследовать "майские обстрелы и вину украинских военных" и предпринять "шаги для деэскалации", как того требует Грызлов. Но не исключено, что подобный информационный шум, только все более громкий, будет генерироваться Зе-властью и дальше. Вплоть до гранд-зрады.

Что наговорил Грызлов

Чтобы показать степень серьезности ситуации, приведем высказывания Грызлова после заседания ТКГ 27 мая. Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по Донбассу. По его словам, сначала представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп ТКГ, а затем на заседании ТКГ украинская сторона не представила отзывы на предложения ОРДЛО, не дала ответов по обмену пленными, работе пропускных пунктов.

Также, по утверждению Грызлова, украинская делегация отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. По его словам, это говорит о том, что Киев не собирается прекращать обстрелы. "Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - заявил Грызлов.

Он также подчеркнул, что украинская власть "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех служащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". Грызлов заверил российские медиа, что якобы вина Украины доказана и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН. "Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - резюмировал Грызлов.

Первоначально, 20 мая, подобные обвинения в адрес Украины обильно выделяли в окружающую среду представители российской оккупационной администрации в ОРДЛО. Сейчас их легитимизировал Грызлов. То есть теперь все эти обвинения в адрес Украины - это уже фактически официальная позиция Кремля.

Зе-власть до сих пор не выдавила из себя слов, хотя бы на дипломатическом языке, о том, что Грызлов лжет. И это молчание выглядит как приглашение Грызлову: лги спокойно и дальше, мы перебьем это каким-нибудь инфошумом.
 

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