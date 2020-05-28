Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе

Тарас Паньо / Depo.ua

Если почитать комментарии главы российской делегации в ТКГ относительно вчерашнего заседания, складывается впечатление, что на Донбассе вот-вот начнется полномасштабная война. Хотя геополитическая ситуация, в которой сейчас оказалась Россия, наталкивает на мысль, что Кремль сейчас отчаянно блефует.

Вчерашнее заседание минской ТКГ вообще проходило как-то странно. Достаточно вспомнить, например, что российская делегация затянула начало работы более чем на два часа - по слухам, запланированная на 13-00 по Киеву встреча началась после 15-00.

Но вишенкой на торте, конечно, стал тот факт, что представитель России Борис Грызлов так и не принял участия в работе коллегиального органа, прислав вместо себя российского дипломата Азамата Кульмухаметова, который ранее был спецпредставителем России в ТКГ.

После чего глава российской делегации начал делать для российских СМИ заявления по результатам заседания ТКГ, участия в котором он не принимал. Что, в общем, кое-что говорит о практической пользе и дипломатической важности этих заседаний.

Изменение Минских договоренностей - какие требования выставляет Россия

При этом тон этих заявлений Грызлова был максимально мрачным и агрессивным. В частности, он заявил, что Киев "все дальше отходит от выполнения Минских договоренностей". И пообещал, что в случае, если Украина попробует изменить Минские договоренности - при том не только по сути, но и в плане очередности их выполнения - это приведет к "непоправимым последствиям". И что Украина не получит контроль над границей до момента проведения выборов" и "политического урегулирования" на Донбассе. На фоне этого требование снятия блокады и экономической реинтеграции "республик" с Украиной выглядят как неуклюжий шантаж.

Если воспринять все сказанное всерьез, может сложиться впечатление, что Донбасс накануне большой войны. И только врожденная доброта Грызлова - ну, или российского президента, безусловно причастного к определению позиции Грызлова - заставляет Кремль дать Украине "последний шанс на исправление". По крайней мере, так оно все должно выглядеть.

Но любой кто хоть немного знаком с геополитическими методами Владимира Путина, может здесь возразить. Путинская Россия никогда не угрожает перед тем, как реально напасть. Москва не ставила политических требований Украине перед тем, как украсть Крым. Из России прибыли "зеленые человечки" и забрали чужое без лишних дискуссий. Бандформирования Гиркина, в сопровождении российских спецназовцев, не вели политических дискуссий с Киевом. Они захватывали города. Когда Россия была готова к войне с Грузией, то спровоцировала Саакашвили обстрелами и бросила бронированный кулак через Рокский тоннель.

Будет ли эксалация боевых действий на Донбассе

Зато когда Россия говорит о требованиях, пригрозив "непоправимыми последствиями" - речь идет о попытке напугать противника и попытаться получить угрозами и давлением то, что по каким-то причинам невозможно получить силовыми действиями.

И геополитическая реальность, в которой оказалась сейчас путинская Россия, тоже подталкивает к мысли о блефе. Падение цен на нефть, остановленная на части магистральных газопроводов прокачка газа в Европу, выход коронавирусной пандемии из-под контроля в нескольких регионах России - все это заставляет Путина уменьшать расходы на внешнеполитические авантюры. Но если с Ливии он может просто уйти, то на Донбассе российский президент пытается победить до последнего. Просто делать это он может только с помощью дипломатического давления.

Именно поэтому активизировались агенты российского влияния в Европе, вроде экс-канцлера Шредера, который заполнил немецкое информпространство размышлениями о неэффективности антироссийских санкций и ущербе от них для немецкой экономики. Хотя это наступление, похоже, не был слишком успешным - рассказывая о планах Берлина на период председательства в Совете ЕС, вчера действующая канцлер Меркель рассказала, что антироссийские санкции снимать нецелесообразно. Поскольку Москва "аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым, поддерживает марионеточные режимы на частях восточной Украины и вмешивается в западные демократии гибридными инструментами".

Именно из-за желания Путина как можно быстрее завершить конфликт на Донбассе - на российских, разумеется, условиях - Кремль и начинает повышать ставки и провоцировать эскалацию конфликта. По крайней мере, на заседаниях минской ТКГ и в российском информационном поле. Надеясь на банальный испуг не слишком боевой команды Зеленского, с помощью которого можно будет достичь желаемого Россией "компромисса".

Судя по бодрым заявлениям украинского МИДа, в частности, относительно отсутствия как желания, так и смысла вести переговоры с Л-ДНР, на Банковой пока что готовы противостоять подобному давлению. Вопрос лишь в том, насколько этой готовности хватит.