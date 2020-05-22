Форточка Овертона. Как ЕС, критикуя, подыграл России в вопросе Крыма

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Евросоюз раскритиковал Россию за нарушения прав человека в Крыму, но нарушил свой принцип не садиться за один «стол» с оккупантами.

Россия созвала и провела в Совете Безопасности онлайн-заседание по формуле Аррии касательно ситуации в Крыму и с русским языком в Украине. Данный формат предполагает неформальный обмен мнениями, в том числе с привлечением не участников Совбеза, например, активистов и "активистов" (в случае РФ), общественных деятелей и т.д.

Видеоконференция, организованная Россией, - это ответ на заседание, созванное по той же формуле, которое 6 марта Украина провела при поддержке Эстонии, Германии, США, Франции, Великобритании и Бельгии.

В нем также принимали участие представители руководства запрещенного оккупантами в Крыму Меджлиса, в частности Рефат Чубаров. Тогда обсуждалось нарушение россиянами прав человека на полуострове.

Говорящие головы из Москвы тогда, брызжа слюной, говорили о "шабаше". А через некоторое время Кремль решил устроить собственный шабаш, раз уж 6 марта не удалось заставить членов СБ выслушать "реальных жителей Крыма" вроде главы подневольного Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллаха Баирова и руководителя пророссийской "Украинской общины Крыма" Анастасии Гридчиной.

Подготовка к пропагандистскому ивенту, в котором поучаствовали и Гридчина, и Баиров, и экс-глава российского телеканала "Миллет", "депутат Бахчисарайского горсовета" Эрвин Мусаев, и пропагандист с канала "Крым 24" Александр Макаров, конечно же, включала в себя и накачку информационного пространства соответствующими тезисами, которые вложили в уста вышколенных коллаборационистов.

Та же Гридчина в комментарии ТАСС пугала всех своим докладом "об ущемлении прав русскоговорящего населения на Украине". Между прочим, на следующий день после того, как украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции назвал вопрос языка в Украине "искусственным".

Реакция Украины и партнеров

Украинская сторона, как уведомила накануне в эфире "Крым.Реалии" спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, в этом пропагандистском фарсе участвовать отказалась.

"Россия пытается рассказать якобы правду об объективном положении дел на территории полуострова Крым, но, несмотря на утверждения российской стороны, продолжает блокировать доступ международных мониторинговых миссий, в том числе управления Верховного комиссара ООН по правам человека", - напомнила Зеленко.

Представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николаенко, в свою очередь, окрестил видеоконференцию "формой без содержания".

Дипломат также спрогнозировал макание России в принципы международного права, которые она нарушает, вместо успешного создания ею "альтернативной реальности".

И действительно, еще перед мероприятием западные партнеры Украины, США и ЕС выступили с жесткими заявлениями в адрес России и по случаю "крымского заседания".

Так, представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор 21 мая напомнил, в частности, о четвертой Женевской конвенции, которую Москва нарушает, призывая в свои вооруженные силы жителей оккупированного Крыма.

Упомянул американский дипломат и фиктивный референдум, которым РФ маскировала военную оккупацию полуострова, и подчеркнул, что Штаты аннексию Крыма никогда не признают.

Аналогичное заявление о непризнании аннексии Крыма опубликовал 21 мая и Европейский Союз, назвав созванное заседание по формуле Аррии "тщетной попыткой легитимировать незаконную аннексию".

В Брюсселе предметно перечислили ряд международных и двусторонних соглашений, о которые Россия вытерла ноги: Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию, Учредительный договор СНГ, Будапештский меморандум, двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и Азовский договор.

Столь же проукраинской и критичной в отношении Москвы была позиция европейцев и во время самой видеоконференции.

Постоянный представитель ЕС Олоф Скуг припомнил России незаконное строительство моста в Крым и блокирование Керченского пролива.

Его коллега из Бельгии Марк Пэкстен потребовал от России выполнять резолюции ООН. "То, что мы слышали на заседании 6 марта и что мы слышим сегодня, - это большая разница. Бельгия считает Крым и Севастополь незаконно аннексированными. Мы призываем Россию соблюдать международное право. Мы обеспокоены преследованием журналистов и правозащитников. Мы призываем Россию освободить всех политических заключенных", - подчеркнул.

Представитель Франции Николя де Ривьер заверил, что его страна никогда не признает аннексию украинского полуострова. Однако в то же время порадовался, что болванчики Кремля поделились своими "впечатлениями" и сразу же "прикрылся" заседанием 6 марта: "...но я был поражен докладом 6 марта, когда представитель Верховного комиссара ООН рассказала о нарушениях прав человека: пытки, похищения, незаконные задержания".

Окно Овертона в Европу

Что мы имеем по факту?

С одной стороны, США и Евросоюз с предельно четкими формулировками поддержали Украину и раскритиковали Россию.

С другой стороны, имеется одно внушительное "но". Оно касается собственно участия европейских дипломатов в этом откровенно пропагандистском шоу Кремля.

Заметим, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония сразу заявили, что, как и Украина, встречу проигнорируют, Франция и Брюссель (и как столица ЕС, и как столица Бельгии) решили поработать массовкой для Москвы.

Тем самым, как указывало перед конференцией "Радио Свобода", нарушили собственные же принципы относительно РФ. Издание напомнило, что в ответ на оккупацию Крыма Евросоюз разработал достаточно жесткие принципы - дипломаты блока и стран-членов не должны участвовать в каком-либо мероприятии, "целью которого является признание статуса Крыма и Севастополя и законности аннексии".

Вчерашнее мероприятие, пусть и неформальное, подпадает под это описание. И европейские дипломаты - тот же Ривьер - "были рады послушать "жителей Крыма", среди которых оказался и представитель оккупационной власти.

В Москве не могли не понимать, что во время конференции представители ЕС будут распекать ее посла Василия Небензю за преступления России и нарушение международных соглашений.

Но с упорством добивались ее проведения, поскольку участие даже нескольких европейских дипломатов, а тем более представителя одного из лидеров блока - Франции (президент которой, как известно, в последнее время неровно дышит к Кремлю) и было главной целью организации этого циркового представления.

Кремль через все доступные ему информационные площадки получил возможность заявлять о том, что мероприятие состоялось и что мир из "первых уст" узнал о якобы реальном положении дел не только в оккупированном Крыму, но и в Украине.

Вчерашнее лицедейство напомнило историю британского журналиста Гарета Джонса, который писал для The Western Mail, The Times и Manchester Guardian. Он был первым среди западных журналистов, кто под своим именем рассказал о Голодоморе в Украине - о том, что видел собственными глазами, когда, вопреки запрету Советов, приехал в Украину и посетил десятки голодающих сел.

Тогда, в 30-х годах, Москва смогла заставить корреспондентов иностранных СМИ пойти против коллеги из Великобритании, а возглавил кампании по травле Джонса глава московского бюро The New York Times Уолтер Дюранти, получивший Пулитцеровскую премию за свои репортажи об СССР.

Сегодня мы наблюдаем тождественное расшатывание окон Овертона - в угоду Москве или из собственных соображений - рядом европейских дипломатов.

Контекст очевиден: Россия нарушает права человека в Крыму - и международное право, оккупируя Крым, аннексия - это плохо, но давайте все же послушаем "другую сторону". И плевать, что спикеры ангажированы и что "доклады" - мистификация и ложь.

Так что, пусть звучавшая вчера в ООН риторика была проукраинской, Москва получила необходимый ей информационный выхлоп. Следовательно, формулу Аррии Кремль задействует еще не раз, и, вероятно, не раз и представители ЕС поучаствуют в его играх.