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«Газпром» на грани банкротства. Почему сломалось геополитическое оружие Путина
17:48 13.05.2020 |
Активное использование "Газпрома" не только в качестве "запасного кошелька Кремля", но и как инструмента для геополитического давления на соседей привело к тому, что в кризисный для Путина момент "Газпром" оказался на грани банкротства.
Резкое сокращение транзита российского газа в сторону Европы стало заметным еще с начала этого года. Двукратное уменьшение прокачки через Украину на фоне неполной загрузки "Северного потока" и строящегося "Северного потока - 2" наводило на очевидные выводы о том, что продажи российской газовой монополии заметно упали.
Но только сейчас стало известно о масштабах падения. В частности о том, что компания, которая и по итогам 2019 г. потратила на 190 млрд рублей больше, чем получила, в этом году существенно ускорила падение.
В частности, в январе-апреле поставки российского газа в Европу сократились на 20%. И при этом падение продолжится - поскольку, опасаясь украинско-российской газовой войны, западные трейдеры заполнили подземные хранилища еще перед началом зимы "под завязку". Войны не случилось, особых морозов - также. Поэтому европейцы, имея в конце апреля в хранилищах на 15 млрд кубов больше, чем в прошлом году, покупать не спешат.
Параллельно спотовые цены на европейских газовых хабах опустились до 60 долларов за тысячу кубометров - и оказались ниже внутренние российских.
Эти два фактора вместе означают, что "Газпром" столкнется как с сокращением продаж, так и со снижением цены на газ.
Четко сказать, какие последствия будет иметь такой "дуплет", пока сложно. Но российские аналитики предполагают, что в результате в бюджете газового монополиста образуется "дыра" размером в $10 млрд.
Что принудит "Газпром" к двум не слишком приятным шагам.
Первый - это поход на рынок внешних заимствований. Собственно, с начала года российский газовый монополист уже дважды размещал евробонды на $3,9 млрд. Но большинство этих денег пошли на погашение предыдущих долгов. А сейчас придется делать новые заимствования - при этом под значительно более высокий процент. Поскольку и с финансами на международном рынке сейчас похуже, и одалживать российской компании в разгар такого "идеального шторма" банально страшно. И платой за риск станет существенно более высокая стоимость будущих заимствований.
А вторым вынужденным шагом "Газпрома" станет, скорее всего, отказ от инвестиционных программ. Собственно, в конце апреля компания заявила о возможном сокращении инвестиций на 216 млрд руб. По данным источника российских "Ведомостей", значительно сильнее инвестпрограмма может сократиться в последующие годы - не менее чем на 285 млрд руб. в 2021 г. и 448 млрд руб. в 2022-м.
Газ - не нефть. Смонтировать в чистом поле вышку и понемногу что-то скачивать в этой сфере не получится. Нужны дороги, подведенные линии электропередач, жилье для рабочих и трубопроводы. А без капитальных инвестиций старые месторождения постепенно истощатся, а для освоения новых придется опять-таки либо брать займы, либо делиться газом с потенциальными инвесторами. Поэтому внутренний кризис "Газпрома" не закончится даже в том случае, если цены на газ за год-другой понемногу пойдут вверх.
Почему так случилось? Конечно, свою роль сыграло и падение цен на нефть, которое потянуло за собой и газ, и, конечно, "черный лебедь" в виде пандемии COVID-19, которая сократила производство и, соответственно, потребление энергоресурсов. Но дело не только в том.
На протяжении многих лет Кремль использовал "Газпром" как геополитическое оружие. "Дарил" скидки купленным друзьям. И наоборот - "наказывал врагов", строя обходные газопроводы. В один только "Северный поток-2" было вложено около $11 млрд. Недостроенный поток стоит сейчас немым памятником попытке Путина "наказать хохлов". Даже если он будет запущен, немецкое федеральное сетевое агентство уже отказало проекту в иммунитете к газовой директиве Европейского Союза.
Параллельно с тем все, кто пострадал от "газового оружия", понемногу реализуют альтернативные проекты. Вроде Baltic Pipe, который тянут из Дании в Польшу. Этот газопровод, конечно, будет поставлять всего 10 млрд кубов ежегодно - против 50 у "Северного потока", но наряду с терминалами для сжиженного газа на польском и немецком берегу заберет с 2022 г. еще часть европейского рынка.
Использование ископаемых углеводородов в качестве инструмента для геополитического влияния было, в краткосрочной перспективе, действенным геополитическим маневром путинской России. Но в длительной перспективе оно не только потеряло эффективность, но и привело к закономерному кризису добывающих компаний. Жертвами путинской политики, в сухом остатке, стали и "Газпром" и "Роснефть". Хотя не украинцам, конечно, грустить по этому поводу. Сокращение финансовых возможностей путинского режима рано или поздно приведет и к сокращению его способности демонстрировать силу не только в отдаленных географических локациях, но и на собственных границах.
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