К страховым компаниям приставят независимых директоров и заставят поменять договора с клиентами

Денис Вергун / UBR.ua

НБУ полностью обновит требования к страховщикам. Новый регулятор рассказал, к чему готовиться.

С 1 июля 2020 года украинский страховой рынок перейдет под регулирование Национального банка. UBR.ua расспросил регулятора, какие изменения ждут компании и их клиентов уже этим летом.

Раскроют собственников. Одно из заявленных требований к участникам рынка - прозрачная структура собственности, раскрытие конечных бенефициаров владельцев, а также ответственности владельца за деятельность компании.

Будет ли это проблемой для компаний? Что будет с темы, кто не сможет обеспечить прозрачность структуры? Какие штрафы предусмотрены, заберут ли лицензию? За что компанию могут "попросить" с рынка?

Страховые компании будут иметь достаточно времени, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями Национального банка - новое регулирование будет предусматривать соответствующий переходный период, который будет учитывать реальное состояние рынка.

Мы не считаем штрафы наиболее эффективным инструментом в работе с рынком. Прежде всего эта работа будет построена на диалоге с представителями компаний, разъяснении требований, объяснении логики действий регулятора.

Надо понимать, что прозрачность компаний и ответственность их владельцев - это основа для защиты прав страхователей, обеспечение конкурентного и честного поведения на рынке с соблюдением законодательства. Поэтому впоследствии непрозрачность структуры собственности может стать основанием для вывода компании с рынка.

Также причиной вывода компании может быть неплатежеспособность и нарушение AML-законодательства (борьба с отмыванием денег).

Переоценят активы. Еще одно заявленное НБУ требование - ужесточение требований к оценке качества активов, к формированию резервов, капитала и его структуры, требований к учету и отчетности страховщиков, внешнего аудита и раскрытия информации.

Как сильно изменятся требования к капиталу и все ли компании смогут его обеспечить?

Национальный банк планирует установить такие требования к уставному капиталу новосозданных компаний:

* 32 млн грн для страховщиков, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни ("non-life");

* 48 млн грн для:

- страховщиков, осуществляющих страхование жизни ("life");

- страховщиков, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни, по рискам ответственности, страхование кредита и поручительства;

- специализированных перестраховщиков.

Страховщик или специализированный перестраховщик должен выполнять требование о минимальном размере капитала (MCR) и необходимого платежеспособного капитала (SCR).

Минимальные требования к капиталу (Minimum Capital Requirements, MCR) - это размер капитала, который обеспечивает выполнение страховой компанией и специализированным перестраховщиком своих обязательств в течение следующих 12 месяцев учитывая вероятность их наступления.

Требования к капиталу для обеспечения платежеспособности (Solvency Capital Requirements, SCR) - размер капитала, который страховая компания и специализированный перестраховщик должен поддерживать для покрытия всех рисков, которые им свойственны, и который гарантирует обеспечение всех обязательств страховщика в течение следующих 12 месяцев, исходя из предположения о более высокой вероятности их наступления сравнительно с требованиями к MCR.

Компании будут иметь достаточно времени на приведение своего уровня капитала до уровня, который потребуется новым регулированием.

Старые распоряжения и новые требования. НБУ также проверит выполнение распоряжения Нацкомфинуслуг № 850 по достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года. Все остальные требования появятся только после принятия новой редакции закона о страховании.

Какие еще новые требования к компаниям рассматриваются?

Национальный банк планирует полностью обновить требования к страховым компаниям. Можно выделить следующие наиболее существенные изменения:

* Усиление стандартов лицензирования, в частности раскрытия страховыми компаниями структуры собственности, конечных бенефициарных владельцев, повышение требований к деловой репутации акционеров и лиц, выполняющих ключевые функции, процедуры оценки профессиональной пригодности лиц, выполняющих ключевые функции в страховых компаниях;

* установление ответственности конечных бенефициарных владельцев за деятельность страховой компании и специализированного перестраховщика;

* установление требований к корпоративному управлению и системе внутреннего контроля;

* установление требований к системе управления рисками;

* ужесточение требований к приемлемости активов и оценки их качества, оценке резервов, структуре капитала и уровню его достаточности;

* требование формирования системы раннего выявления рисков и своевременного реагирования;

* установление требований по учету и отчетности в соответствии с МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

Новые перестраховщики. Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность по страхованию ответственности, страхованию кредитов и поручительств. Для них размер капитала будет 48 млн грн.

Что это за "страховщики" для страховых компаний, зачем они нужны, какие их основные функции и обезопасят ли они клиентов СК; перейдут ли к ним обязательства, если СК обанкротится?

Субъект хозяйствования приобретает статус специализированного перестраховщика с даты получения лицензии на осуществление перестраховочной деятельности по группе классов non-life страхования, или группе классов life страхования.

Специализированный перестраховщик, который получил лицензию на осуществление перестраховочной деятельности по соответствующей группе классов страхования имеет право принимать и передавать страховые риски соответствующей группе классов страхования путем заключения исключительно договоров перестрахования.

Специализированный перестраховщик не может заключать договоры страхования. Основная функция специализированного перестраховщика это - стабилизировать портфель страховщика, обеспечить финансовую устойчивость и рентабельность страховых операций страховщика, увеличить его страховую емкость, позволив ему при этом принимать большие риски.

Итак, страхователь получает дополнительную уверенность в полном и своевременном возмещении ущерба.

Лицензионные тарифы. Новый регулятор планирует переход от многочисленных видов лицензий на единую, а также последует замена видов страхования на классы. С действующих компаний обещают не брать плату за новые лицензии, а просто переиздать их.

Изменится ли стоимость лицензии для компаний? Какие классы страхования предусмотрены и изменит ли это на практике что-то для клиента?

Стоимость лицензий будет зависеть от тарифов, которые будут сформированы после 1 июля 2020 года. Замена видов страхования на классы нужна не для клиента, а прежде всего для собственно участников рынка, поскольку позволит упростить получение лицензий.

Предусматриваются классы страхования жизни и классы страхования иные, чем страхование жизни.

Дополнительный надзор. В НБУ считают, что у СК должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента. В небольших СК требования к корпоративному управлению будут мягче, чем в больших участников рынка.

Какой функционал будет у таких наблюдательных советов, из кого они будут состоять и зачем он нужен, если есть регулятор?

Наблюдательный совет должен определять стратегию развития, политику компании, стратегические задачи для менеджмента. Кроме того, функция наблюдательного совета заключается в обеспечении эффективного функционирования в компании риск-менеджмента, комплаенс, внутреннего аудита, актуарной функции.

Участниками наблюдательного совета могут быть лица, отвечающие квалификационным требованиям НБУ, то есть быть профессионально пригодными, не иметь конфликта интересов и быть способными действовать в интересах учреждения, иметь безупречную деловую репутацию.

Для страховых компаний, которые будут относиться к категории значимых (в зависимости от их размера, рискованности деятельности и т.д.), будет действовать требование о наличии независимых директоров.

Это позволит осуществлять усиленный контроль за операционной деятельностью компании, реализацией ее бизнес-плана и стратегии, а также предусматривать появление независимого элемента системы сдержек и противовесов в компании, обеспечит усиленную защиту интересов страхователей.

Открытость перед клиентом. В новой модели регулирования будет включен огромный новый блок раскрытия информации и донесения ее непосредственно потребителю.

Какую информацию попросят раскрыть и как она поможет потребителю?

Требования к раскрытию информации предусматривают обязательное донесение до потребителя исчерпывающих сведений об условиях договора страхования и размер страховой премии, корректную дату или период, когда премия подлежит уплате, и последствия, если она уплачена с задержкой или вообще не уплачена.

Среди других требований также будет раскрытие стоимости страхового продукта отдельно от других продуктов и услуг в случае пакетных продаж, обязательное раскрытие размера комиссий, которые должны либо вычитаться "из", или добавляться "к" установленной премии, и любых других комиссий, которые подлежат уплате потребителем.

В договоре должно содержаться:

* Четкое и однозначное раскрытие моментов, когда страховое покрытие начинается и заканчивается, включая возможный период отказа от страхового договора (cooling-off period);

* указание подробных рисков застрахованного в договоре и тех рисков, которые договором не покрываются;

* корректное определение и раскрытие информации о существенных или нестандартных исключениях, или ограничениях в договоре.

Это позволит значительно усилить защиту прав потребителей страховых услуг и повысить доверие к страховому рынку.

Цена полиса. Один из главных вопросов: как эти изменения повлияют на рынок и потребителей.

Сколько компаний могут закрыться, что будет с их клиентами, и как изменится цена полисов?

У рынка будет достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями Национального банка. Более того, до 2021 года будет действовать старое регулирование. К тому же, при разработке новых требований Нацбанк будет учитывать замечания участников рынка и реальное положение вещей на нем.

Поэтому те компании, которые осуществляют страховую деятельность, и работают в рамках законодательства будут иметь время и возможность адаптироваться к новому регулированию и продолжить работать.

В то же время сокращение на рынке происходит даже без изменений в регулировании: в течение девяти месяцев прошлого года с рынка ушла 51 компания (18% от количества по состоянию на конец 2018 года).

Большинство из них, согласно требованиям законодательства, оставили рынок, поскольку не вели страховой деятельности более 6 месяцев или приняли решение сдать (аннулировать) лицензии.

Поэтому рано прогнозировать конкретные изменения в количестве игроков на рынке до более основательного анализа состояния рынка после 1 июля и непосредственно появления новых нормативно-правовых актов.

Уже сейчас можно сказать, что воплощение запланированных изменений позволит существенно усилить защиту прав клиентов страховых компаний на всех возможных этапах взаимодействия - от заключения договора до взаимодействия при выводе компании с рынка. А изменится ли стоимость полисов - зависит от самих участников рынка.