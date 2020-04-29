В Украине начнут массово закрываться страховые компании – не выдержат новых требований

Денис Вергун / UBR.ua

Из 200 компаний на рынке могут остаться 50-70. На цену полисов это не повлияет, но качество сервиса улучшится.

С 1 июля регулирование страхового рынка перейдет от Нацкомфинуслуг под крыло Национального банка. Требование нового регулятора выдержат далеко не все компании.

В планах НБУ - внедрить полностью новую модель регулирования рынка, которая будет включать все процессы входа и выхода компании на рынок.

Что будут включать в себя новые требования:

* от страховых компаний потребуют обеспечить прозрачность структуры собственности, раскрыть конечных бенефициаров. За деятельность компании ответственность будет нести ее владелец;

* новые требования к системе управления рисками, основанной на бизнес-модели и профилях риска компании;

* усиление требований к оценке качества активов, к формированию резервов, капитала и его структуры, требований к учету и отчетности страховщиков, внешнего аудита и раскрытия информации;

* формирование системы раннего выявления рисков и своевременного реагирования со стороны регулятора;

* сражу же, с 1 июля, компании ждет проверка выполнения ими распоряжения Нацкомфинуслуг № 850 по достаточности капитала по результатам первого полугодия 2020 года (все остальные требования появятся только после принятия новой редакции закона о страховании);

* в новую модель регулирования будет включен огромный новый блок раскрытия информации и донесения ее непосредственно потребителю.

Даже на сегодняшний день закон "О финуслугах" требует раскрытия такого большого объема информации о финансовых результатах, собственниках, связанных лицах и пр., что 99% потребителей не в состоянии ее не только понять, но и у них банально не хватит ни времени, ни сил просто с нею ознакомиться, считают участники рынка.

НБУ планирует ввести требования к минимальному размеру капитала страховых компаний:

* 32 млн грн - для non-life компаний;

* 48 млн грн - для life компаний.

Появятся такие субъекты, как специализированные перестраховщики. Для них размер капитала будет 48 млн грн, а также ряд компаний, осуществляющих деятельность по страхованию ответственности, страхование кредитов и поручительств. У них тоже будут требования в размере 48 млн грн.

Перестраховщики для компаний

На сегодняшний день в Украине отсутствуют специализированные перестраховочные компании.

Для того, чтобы заниматься исключительно перестрахованием и не быть потенциальным конкурентом для своих клиентов-страховщиков, перестраховочная компания должна иметь только одну лицензию на перестрахование, а не десятки лицензий на каждый вид отдельно, считают эксперты.

"Учитывая, что показатель прибыли на капитал в украинском страховании в среднем, составляет 6% и редко бывает более 10%, то у меня есть большое сомнение, что в Украине появится богатый инвестор, который вложит сотни миллионов гривен в специализированного перестраховщика. Особенно это выглядит призрачно в ситуации, когда уничтожается его основная клиентская база - небольшие компании", - заметил гендиректор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский.

В свою очередь, "дочки" иностранных СК предпочитают перестраховывать свои риски не в Украине, а за рубежом, в том числе в своих материнских структурах.

Приставят наблюдателей

В планах нового регулятора рынка перевести всех страховщиков на единую лицензию, а также заменить все виды страхования на классы. Но пока новые лицензии получать будет не нужно - действующим страховым компаниям просто переиздадут разрешения.

"Нацбанк обещает, что переход с одной системы лицензировании на другую будет бесплатным, но нет никакой гарантии, что не появятся новые лицензионные условия или что НБУ не захочет заменить лицензирование на "авторизацию" и пр., что приведет к изменению правил игры", - говорит Вячеслав Черняховский.

Также в НБУ уверены, что у каждой компании должен быть орган надзора, функцию которого, как правило, выполняет наблюдательный совет: он должен определять стратегию развития, политику компании, определять стратегические задачи для менеджмента.

В небольших страховых компаниях требования к корпоративному управлению будут мягче, чем в больших участников рынка.

Во всем мире существует расхожая практика создания наблюдательных советов из числа представителей акционеров и независимых директоров.

"Это нормальная практика, влияющая на эффективность работы и не позволяющая менеджменту принимать опрометчивые решения с высокой степенью риска. И это функции, не пересекающиеся с функциями регулятора. Это скорее наблюдательные функции, еще одна гарантия правильности принимаемых бизнес-решений. И выполнять их должны люди из бизнеса", - заметила нам управляющий акционер, член правления СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева.

Не осилят новые требования

Требование к капиталу, к активам, к покрытию резервов были определены уже давно. НБУ исключительно требует от компаний выполнения этих нормативов.

Однако для большинства страховых компаний Украины выполнить 850-е распоряжение Нацкомфинуслуг будет сложно.

Проблемы с "дутыми" активами, их завышенной оценкой, участие в покрытии резервов "неликвидов" и фактическое отсутствие реальных денежных средств вынудит акционеров или довнести миллионы долларов живых денег (с обязательной расшифровкой их происхождения) или же закрыть такие компании.

"Надо сказать, что некоторые акционеры, даже имеющие необходимые деньги, могут не счесть интересным увеличивать капитал, поскольку доходность страхового бизнеса низкая и не сопоставима с требующимися допинвестициями в капитал. Это касается как украинских, так и иностранных инвесторов", - рассказала Марина Авдеева.

По словам Вячеслава Черняховского, страховщики уже много лет раскрывают информацию о структуре собственности и конечных бенефициарах. Она вся есть в открытом доступе на сайте каждого страховщика, иногда вопросы бывают только по конечным бенефициарам некоторых компаний.

Поэтому для подавляющего большинства компаний дополнительные требования по более глубокому раскрытию информации не являются проблемой и не создадут им существенных неудобств.

Вместе с тем, Нацбанк пока не спешит сформулировать четкие критерии некоторых показателей по раскрытию информации о собственниках, что настораживает игроков рынка.

"Единственное, для чего может быть необходим такой объем информации, как предлагает НБУ - чтобы потребовать от акционера дополнительных финансовых вливаний в компанию, или попытаться ввести уголовную ответственность собственников за банкротство финансового учреждения, что может негативно сказаться на готовности делать инвестиции в компании финансового сектора", - заметил Вячеслав Черняховский.

Страховщики надеются, что новые требования к капиталу будут повышать постепенно, желательно, на протяжении 5 лет, а не сразу, как только регулирование перейдет к НБУ.

Также, по их мнению, требования к активам и капиталу страховщиков стоит устанавливать в зависимости от объема рисков, которые берет на себя компания.

"Усовершенствование методики расчета резервов, и повышение требований к качеству активов - необходимо, но делать это стоит не бездумно и механистически, а учитывая экономическую целесообразность для действующих компаний, когда понятен их объем бизнеса и уровень рисков", - говорит Вячеслав Черняховский.

По мнению эксперта, кроме капитала, нужно учитывать и другие методики:

* стресс-тестирование;

* уровень рисковости;

* тесты раннего предупреждения и пр. базирующихся на экономически выверенных, ретроспективно откалиброванных показателях и требованиях, которые не будут дискриминационными, ни для какой из компаний.

"Повышение требований к качеству активов должно происходить ни в коем случае не ценой уничтожения целого сегмент рынка средних и небольших страховых компаний, которые ответственно работают и выполняют все свои обязательства перед клиентами и партнерами", - отметил Вячеслав Черняховский.

Сегодня более трети компаний в Украине имеют годовой оборот от 1 до 30 млн грн. Для таких объемов наличие минимального капитала в размере 30 млн и более - экономически бессмысленно, говорит эксперт.

"Мы предложили (особенно с учетом кризисных явлений в экономике в связи с карантином) - минимум на год "заморозить" на существующем уровне в 60% от максимального норматива действующие сейчас требование к капиталу, установленное распоряжением Нацкомфинуслуг №850", - рассказал Вячеслав Черняховский.

Кто уйдет с рынка

Сегодня на украинском рынке порядка 200 страховых компаний. По меньшей мере половина из них может не выдержать новых требований регулятора. Концентрация рынка еще больше увеличится.

По большей части с рынка уйдут компании, годовой оборот которых меньше 60 млн. Они будут вынуждены передать свой портфель более крупным страховщикам.

"Ряд компаний исчезнет, более половины - точно. Думаю, что останется порядка 50-70. Исчезнут те компании, названия которых потребители даже и не слышали. То есть те, кто и ранее не был нацелен на работу с широким потребительским сегментом - нишевые, кэптивные и, так называемые, технические. Клиенты этих компаний постепенно перетекут в другие, более сильные", - отметила нам Марина Авдеева.

Некоторые из тех компаний, которые продавали самый популярный вид полисов - "автогражданку", также уйдут с рынка, но потребителю бояться нечего, говорят эксперты, - МТСБУ имеет достаточные фонды для покрытия обязательств этих компаний в случае их ухода.

"Рынок в целом очистится, для клиентов ситуация улучшится, не в части стоимости полисов - она, скорее останется неизменной, а в части качества сервиса, в частности урегулирования убытков", - добавила Марина Авдеева.

В свою очередь, Вячеслав Черняховский настроен менее оптимистично. По его мнению, если с уходом небольших региональных игроков клиенты потеряют сегмент доступной недорогой страховой услуги, и многие просто перестанут страховаться.