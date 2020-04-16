ПриватБанк проиграл компаниям Суркисов суд на $250 млн

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного ПриватБанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале ПриватБанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все - Великобритания). Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов - всего $250 млн или около 7 млрд грн.

ПриватБанк настаивал на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Особенность сегодняшнего решения - суд фактически разрешил принудительное взыскание средств с ПриватБанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было. Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.

Министр юстиции Денис Малюська отрицает обвинения юристов ПриватБанка в причастности госисполнителя, который подал апелляционный иск до получения полного разъяснения суда первой инстанции, к проигрышу апелляции. Он подчеркнул, что Печерский суд вынес первое решение по этому делу еще в 2017 году.

"15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений. Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну, точно ничего существенного. Где "зрада"? Где 7 ярдов? Решение 2017 года не анализирую и не критикую - закон запрещает", - написал министр в Facebook.

Отвечая на вопрос, получат ли компании Суркисов средства по решению суда, Малюська написал: "Зависит от ПриватБанка. Суть их шансы на 7 ярдов за три года не изменились".