Падение, карантинные скидки и перспективы: Что происходит на рынке недвижимости Киева

Андрій Коваленко / Depo.ua

Карантин по причине коронавируса и экономический кризис, который накрыл Украину, привели к негативным тенденциям на рынке недвижимости Киева и Украины. Как изменилась стоимость аренды квартир, что происходит с ценами на жилье в Киеве и пригороде, и какой вообще прогноз для рынка недвижимости в 2020-м году.

Начиная с марта 2020-го года, Украина погрузилась в экономический кризис и борьбу с коронавирусом. Под замком оказалась сфера услуг, которая по различным данным составляет 65% экономики Украины. Бизнес максимально переводит людей на удаленный режим работы. Но значительное количество работодателей сокращают штат, отправляют людей в отпуск за свой счет. Безработица, по оценке Кабмина, в 2020-м году вырастет с 9% (по Госстату более 1,5 млн человек) до 9,4%. По состоянию на 7 апреля за помощью по безработице уже обратились 363 тысячи людей. Это на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

Если карантин затянется до июня-июля, армия безработных может составить 2-3 млн человек. И это если по нам не ударит дефолт. Все эти тенденции напрямую влияют на рынок недвижимости в Киеве и вообще в Украине.

Собственники коммерческой недвижимости переживают не лучшие времена. Немало магазинов, кроме продуктовых, офисов, коворкингов и других бизнесов остановили деятельность. Соответственно, пытаются договориться с арендодателями о замораживании выплат по аренде, или же сбить цену на 50% на время карантина. Некоторые просто задолжали выплаты. Застройщики продолжают работы на половине объектов или вообще приостановили работы. Первичный и вторичный рынок замер. Как рассказывает Depo.ua столичный риелтор Владимир Овчаренко, квартиры, которые стоили до кризиса 70 тысяч долларов, сейчас не могут продать за 65 тысяч, цены приходится снижать существенно. А старое жилье, особенно не в центре, рискует потерять 25% стоимости. Покупатели выжидают продолжение кризиса и дальнейшее падение цен. Причем, выход из карантина придется на лето - мертвый сезон как в продажах, так и в аренде. Пики продаж приходятся на весну и осень. Ранее игроки рынка страдали от ревальвации гривны и роста цен на квартиры в валюте, к чему много кто не был готов. Сейчас же кризис, наоборот, ударил по кошельку людей и спрос снизился. Договоров заключается в несколько раз меньше, чем в марте.

Аренда недвижимости в Киеве так же переживает обвал стоимости, увеличение предложения наряду с оттоком рабочей силы из съемного жилья столицы. В Киеве простаивают около 11 000 квартир и тенденции заставляют владельцев идти на уступки и удерживать клиентов.

Стоимость аренды недвижимости в Киеве

Руководитель отдела в агентстве недвижимости LightHouse Алексей Романов приводит Depo.ua примеры ситуаций, которые сегодня происходят на рынке. "В половине квартир, которые мы сдаем в центре Киева, квартиранты съехали. В других случаях они предлагают владельцам идти на компромиссы и снижать арендную плату. Например, однокомнатная квартира на Богдана Хмельницкого, которую сдавали за 12 тыс. грн, арендатор хотел снимать за 6 тысяч", - отмечает Алексей. Специалист добавляет, что хозяину посоветовали сдавать за 9 тысяч. Если арендатор не согласится, то за эту сумму клиента точно найдут.

И такие ситуации во время карантина - не редкость. Алексей добавляет, что в Киеве немало владельцев жилой недвижимости сейчас делают скидки на время карантина, но с условием, что после его завершения цена будет меняться.

На Печерске квартира с косметическим ремонтом сдавалась за 7000. Сейчас предлагают 6500.

Уже в марте количество сделок по аренде недвижимости снизилось в сравнении с февралем на 30%. В апреле тенденция, по прогнозам многих специалистов ухудшится. Спрос на квартиры падает, а предложение увеличивается из-за того, что на рынок долгосрочной аренды вышли владельцы, которые раньше сдавали квартиры посуточно. У них самая большая проблема: закрытые границы из-за коронавируса означают замораживание туризма.

"Иностранцы не едут, внутренние туристы так же, приходится искать людей на месяц-два", - рассказывает Максим, владелец однокомнатной квартиры на улице Дмитриевской в Киеве. И добавляет, что раньше у него было все расписано на две недели вперед. Сейчас не может найти людей на длительный срок. "Готов сдавать даже за 8 тысяч на время карантина. Правда, когда границы откроются, мне необходимо будет переводить недвижимость обратно в посуточную аренду", - говорит Максим.

По информации риелторов, некоторые владельцы уже готовы скинуть даже 50% от стоимости аренды на время карантина, но в целом хозяева идут на уступки 10-12%. Наиболее тяжело владельцам многокомнатных квартир. На двухкомнатные спрос был достаточный, а на трехкомнатные и без того было сложно найти клиентуру. Теперь вообще нельзя.

Владимир Овчаренко рассказывает, что стабильными цены остаются на дешевое жилье. Например, "однушки" с косметическим старым ремонтом, которые сдаются за 5000 гривен, а также комнаты за 3000 гривен.

"Мы с подругами снимали трехкомнатную квартиру на Святошино. Платили каждая по 3,5 тыс. грн. Одну подругу уволили. Другую отправили в отпуск за свой счет. Они уехали домой, а сама я не вытяну 10,5 тысяч аренды. Буду искать что-то новое", - жалуется винничанка Маргарита.

Старые квартиры в спальных районах сдавать все труднее. Если однокомнатную хрущевку с косметическим ремонтом можно было арендовать за 6,5 тыс грн, то сегодня цены опустились до 4,5 тыс. Арендаторы вынуждены добираться до работы на транспорте, квартиры далеко от метро. Но сегодня метро не работает, а с транспортом тоже есть проблемы. Такое жилье часто снимали студенты, сотрудники сферы услуг. Поскольку "вузы" закрыты, как и сфера услуг - нет и клиентов.

Очень "больно" сейчас владельцам элитной недвижимости, которую снимали большое количество иностранцев. Последние уехали, квартиры по 20 и 25 тыс. грн простаивают, недостаток предложений даже на недвижимость за 12-14 тысяч гривен в районах Дворца спорта, Сагайдачного. Однако, по информации Владимира Овчаренко, возрос спрос на загородные дома.

"Под Киевом уже нелегко снять какую-то дачу. Люди стараются перебраться за город, - говорит Владимир. - Есть пример, когда человек сдавал дом за 20 тысяч гривен, а сейчас у него быстро его забрали за 25".

Дома в сегменте $1500 - 3000 сдаются на "ура". Цены выросли на 5-10%.

В то же время владельцы новых квартир в пригороде Киева, на Петропавловской и Софиевской Борщаговке не спешат делать существенные скидки. Но кое-что могут все таки сбросить. Например, наиболее популярные однокомнатные квартиры в новых ЖК 2016-2018 годов Софиевской Борщаговки сдавались за 8-9 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные шли за 11-12 тысяч. Похожая ситуация и на Петропавловской Борщаговке. Сегодня собственники готовы скинуть тысячу, максимум две тысячи гривен квартирантам на время карантина. И логика в таких действиях есть. Жилые комплексы Борщаговки новые, с закрытыми территориями. Инфраструктура там давно киевская, а жизнь более спокойная. Новые дома с хорошими ремонтами по комфорту проживания гораздо удобнее, чем условные хрущевки на Печерске, которые можно снять за те же деньги сейчас. Поэтому арендаторы соглашаются снимать однокомнатные квартиры и за 8 тысяч гривен вместо 9 на время карантина. Ибо с такой же комфортностью в Киеве квартиру за эти же деньги они не найдут даже сегодня.

Что будет после карантина

Сегодня трендом рынка стали так называемые карантинные скидки. 10% или 45-50% готовы сбрасывать постоянным квартирантам с прицелом на то, что карантин продлят до июня. Но после снятия ограничений, возвращения деловой активности, открытия границ и постепенного оживления туризма, цены на аренду в Киеве постепенно будут возвращаться к докризисным в сегменте нового жилья. Старые квартиры, бесспорно, быстро не смогут сдавать за те же суммы. На рынок будет влиять увеличение безработицы, уменьшение потока туристов из-за психологического страха перед заражением коронавирусом, который еще будет присутствовать до конца этого года. Коммерческая недвижимость также будет возрождаться.

Касательно вопроса строительства жилья, многие объекты могут быть заморожены, а сдачи отсрочены. В частности и по причине реформы ГАСИ, с которой непонятно что будет дальше.

Одно сегодня ясно: на рынке будет больше компромиссных вариантов, потому что владельцы будут бороться за клиентов. Согласно прогнозам аналитиков по недвижимости, рынок до конца года может стабилизироваться.