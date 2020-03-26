Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами

Денис Вергун / UBR.ua

Строители боятся прекращать работы на своих объектах, чтобы не спугнуть инвесторов. Но некоторые игроки все же вынуждены либо частично, либо полностью остановить строительство пока покупатели сидят дома на карантине.

Как рассказала руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя, на первичном рынке недвижимости Киева, по итогам первой недели карантина активные строительные работы продолжились в более 50% строящихся объектов, примерно в 30% работы велись частично, а в 20% - были приостановлены.

Похожие цифры приводят и другие участники рынка, отмечая, что большинство застройщиков все же пытаются сохранять хоть какую-то активность на стройплощадках, чтобы не отпугнуть инвесторов.

"Временное затишье коснулось 25-35% строек. Но многие компании ищут возможность не останавливать строительство. Это особенно важно для проектов, строительство которых началось в конце 2019 - начале 2020 года. Именно на старте проекта цена квартиры наиболее выгодна для инвестора, но и риски вложений достаточно велики. Чтобы их минимизировать, девелопер должен, по сути, убедить покупателя в надежности вложений на котловане", - отметила нам директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" Анжелика Саакян.

Нет оборотных денег

На заморозку некоторых объектов повлияла, по словам застройщиков, опасная тенденция, которая наметилась еще в прошлом году - реализация большинства новых проектов начиналась без наличия у застройщика достаточной суммы средств.

Сейчас продолжать строительство таких комплекс стало невозможным без поддержания определенного уровня продаж.

Что касается работы отделов продаж строящихся жилых комплексов, то практически все были переведены в режим работы выходного дня (до 4-5 часов в день), но основное консультирование и предоставление информации об объекте сконцентрировалось в онлайн-режиме - в соцсетях и мессенджерах.

Также общение с инвесторами ведется при помощи видеопереговоров, электронной переписки и телефонной связи.

В условиях ограниченного спроса и возросшей конкуренции между проектами компании-застройщики должны были предпринять серьезные меры по обеспечению отделов продаж всеми необходимыми средствами защиты, начиная от медицинских масок, антисептиков и заканчивая влажной уборкой офиса несколько раз в день и кварцеванием помещений.

"Количество встреч с потенциальными покупателями непосредственно в отделах продаж лимитировано и происходит индивидуально и в случае крайней необходимости. При этом, очень часто застройщики обеспечивают клиента средствами индивидуальной защиты, если у посетителя нет защитной маски", - рассказала нам Дарья Бедя.

Инвесторы откладывают сделки

Больше всего во время карантина продажи упали сегментах бизнес- и премиум-жилья. Эти сегменты очень чувствительны к изменениям на различных рынках, говорит эксперт.

Из-за повышения курса доллара продажи в этих классах недвижимости начали проседать еще в конце февраля. Более активные продажи велись в тех ЖК, где стоимость квадратного метра не привязана к долларовому курсу и в которых застройщики не успели пересмотреть гривневые цены.

"В целом с 16 по 22 марта на рынке наблюдалось снижение активности потенциальных покупателей практически на 20-25%. Количество звонков в отделы продаж снизилось в среднем на 10-15% в объектах комфорт-класса, и до 35% в объектах эконом-класса и более дорогих категорий", - заметила Дарья Бедя.

При этом уровень продаж тоже несколько сократился: до 15-18% запланированных сделок были перенесены на более поздний срок (на 1-2 недели), и только в 2-3% случаев сделки были отменены. Эксперты уверены, что накапливаемый отложенный спрос будет удовлетворен по завершению карантина.

"Объявленный карантин по вполне объективным причинам повлиял на уровень продаж. Но это временное ситуативное явление, так как процент отказов от сделок был достаточно низок. В большинстве случаев они были перенесены на срок до 1-2 недель. По мере стабилизации ситуации в стране, интерес к приобретению жилья на первичном рынке может увеличиваться, достигнув февральского уровня", - отметила нам Дарья Бедя.

Некоторые застройщики, чтобы удержать покупательский интерес, предложили набор дополнительных скидок в размере до 10% при 100% оплате стоимости квартир или фиксацию курса гривны для тех, кто стремится приобрести жилье за национальную валюту.

"В первую неделю карантина большинство крупных киевских застройщиков попытались удержать существующий спрос всевозможными акциями и скидками. Самой распространенной стала фиксация гривневой цены по курсу 24,8-25,5 грн/$ на ограниченное количество квартир. Кроме этого в некоторых объектах внедрена акция "полной безопасности вложений", которая гарантирует покупателю возможность вернуть средства без штрафных санкций", - рассказала Анжелика Саакян.

Платежные каникулы

Большинство компаний пока оставили свои цены без изменений, на уровне конца февраля. Тогда цена на новостройки в Киеве составила в среднем 24 500 грн/м2, что на 2,08% выше, чем в январе. Минимальная цена увеличилась на 200 грн или на 1,2% до 16 800 грн/м2.

Естественно, по итогам марта, из-за изменения курса, долларовый эквивалент стоимости жилья снизится на 5-10%, но при этом гривневые цены останутся практически без изменений.

Ситуация на рынке меняется слишком часто и после информации о продлении карантина, не исключено, что застройщики попробуют реализовать различные тактики по привлечению покупателей.

Вполне возможно, будет предложены улучшенные условия по рассрочке, например, может быть увеличен беспроцентный период по выплатам или внедрены краткосрочные "каникулы". Но самое большое внимание застройщики сконцентрируют на самом процессе строительства.