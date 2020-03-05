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Облгазы Фирташа ответили на обвинения нового оператора ГТС
15:38 05.03.2020 |
Операторы газораспределительных сетей (ГРС, облгазы), входящие в «Региональную газовую компанию» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, назвали манипуляцией заявление «Оператора ГТС Украины» о несанкционированном отборе газа, поскольку в течение последних месяцев покупают необходимые объемы на Украинской энергетической бирже.
Такое заявление сделали в компании «РГК», комментируя информацию «Оператора ГТС Украины» о несанкционированном отборе газа со стороны облгазов.
«После 20 января 2020 года операторы ГРС, работающих под брендом «РГК», не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны «Оператора ГТС Украины», которое было распространено некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности», - сказано в сообщении.
По информации «РГК», с целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный период Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение уменьшить тарифную выручку операторов ГРС в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем «Оператор ГТС Украины» был заранее проинформирован.
«В связи с этим операторы ГРС направили «Оператору ГТС» предложения о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого регулятором», - отметили в компании.
Как сообщал УНИАН, ранее «Оператор ГТС Украины» заявил, что участники рынка газа задолжали ему за услуги по балансировке 579,6 млн грн, 70% из этой суммы накопили газораспределительные компании группы «Региональная газовая компания» бизнесмена Дмитрия Фирташа.
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