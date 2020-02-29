Три ГАСИ вместо одной. Реформа строительной инспекции может заморозить рынок

Денис Вергун / UBR.ua

Кабмин решился реформировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ). Но сделать это чиновники предлагают весьма необычным образом - создать вместо одного контролирующего органа сразу три.

Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ предлагает ограничить полномочия существующей ГАСИ, создав еще два органа:

* Госинспекцию градостроения Украины;

* Госагентство по вопросам технического регулирования градостроения Украины.

При этом деятельность этих двух органов должна будет координироваться Кабинетом министров Украины, и они получат статус центральных органов власти.

Сам ГАСИ также переподчиняется Кабмину и будет отвечать преимущественно за выдачу разрешительной документации, а также за введение построенных объектов в эксплуатацию.

По мнению чиновников, это должно привести к уменьшению коррупционных рисков, когда вся власть (контроль и администрирование отрасли) управляется одним органом.

Постановлением также предлагается отменить лицензирование исполнителей работ (подрядных организаций).

Вместо этого будет персонифицированная сертификация ответственных исполнителей работ (не вся организация несет ответственность за произведенные работы, а только отдельные ее сотрудники). А саму эту функцию закрепят за Минразвития.

За что будет отвечать Госинспекция:

* Надзор за соблюдением законодательных условий.

* Государственный архитектурно-строительный надзор за соблюдением законодательных норм в сфере строительства, в том числе и строительных норм, как в деятельности заказчиков, проектантов, архитекторов, предприятий, выдающих техусловия и т.д.

* Проверки выполнения подготовительных и строительных работ

* Проверки качества используемых строительных материалов и конструкций

За что отвечает Госагенство

В проекте постановления лишь сказано, что будет создано Госагентство по вопросам технического регулирования градостроения Украины. Его будущие функции пока до конца не ясны.

"Вместо одного органа, получаем действующих два, и третий, суть которого, как и функционал пока не ясны. По большому счету, данные проект разработан в противовес последним тенденциям по созданию Единой электронной системы, идеям отмены ГАСИ, как госоргана, и создания вместо него органа за контролем и надзором", - отметила UBR.ua управляющий партнер Объединения девелоперов жилой недвижимости (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.

Размножение одного органа на три может нивелировать все ранее достигнутые успехи в отрасли, считают эксперты, и привести к росту коррупции и бюрократии. Это грозит потерей рейтинга в Doing Business и уменьшением иностранных инвестиций в отрасль.

Отменяют главную реформу

Один из главных просчетов обнародованного проекта заключается в том, что предложенная реформа не предусматривает существования Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Ее разрабатывали вместе с представителями отрасли более года, и называют чуть ли не главной реформой в строительстве.

До 1 февраля должен был быть утвержден план мероприятий по внедрению е-системы (соответствующий законопроект Рада поддержала еще в октябре), а к 1 марта - разработан порядок присвоения адресов объектам недвижимого имущества.

"Вместо того, чтобы перевести все процессы в открытую, законную и прозрачную плоскость - мы получили обычную перестановку слагаемых. Многие моменты в этом постановлении прописаны так, что в рамках нашего законодательства они просто не будут работать. "Вишенкой на торте" является исключение понятия "электронный кабинет заказчика" из Порядка принятия в эксплуатацию законченных объектов. Это нивелирует внедрение Единой государственной электронной системы", - говорит нардеп, представитель Кабмина в парламенте Елена Шуляк.

По словам экспертов, предложенный проект, по своей сути, идет вразрез начатым реформам в строительной сфере: уменьшения человеческого фактора и коррупции не случится.

Не будет и улучшения благоприятного инвестиционного климата путем перевода в "цифру" всех административных услуг (создание Единой электронной системы в строительстве, создание электронного кабинета застройщика).

"Реформа предлагает оставить за ГАСИ администрирование, но при этом создает дополнительный орган по надзору. С одной стороны, разделение функций ГАСИ - давно назрело, но с другой - это еще одна ячейка в существующей бюрократической системе. Вряд ли такой сценарий реформирования придется по душе застройщикам. Лишний орган - это лишние кабинеты, лишнее время на прохождение всех процедур и пр.", - подметила нам руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя.

Вместе с этим, есть в этой инициативе и позитив:

1) Переподчинение ГАСИ Кабмину: после долгого существования по принципу Ватикана, наконец-то, этот орган (или органы, что предлагает постановление) не сможет осуществлять свою деятельность в независимом режиме. У Кабмина появляется гипотетическая возможность отменять те или иные решения, принятые профильными органами.

2) Несомненно, рынку строительства просто необходим орган, деятельность которого была бы полностью сконцентрирована на функциях контроля и надзора процесса строительства.

Предложенный проект, если отбросить все нестыковки с пониманием реформ в отрасли разными политическим силами и экспертными организациями, по сути, прописывает функционал контроля и надзора для нового органа - Госинспекции по градостроению, что для прозрачности рынка будет иметь значительные позитивные последствия. Среди них:

* Установление контроля за качеством строительных материалов.

Это очень важно, ведь после отмены обязательной сертификации строительной продукции, уровень фальсификата в 2018 году составил около 8%, а уже в 2019 - превысил 15%. Контроль за качеством используемых материалов, например, с наличием соответствующих документов, даст возможность покупателю делать более обдуманный, выверенный выбор.

* Установление контроля за соблюдением строительных норм.

Речь идет как об энергосбережении, инклюзивности, дворах свободных от автотранспорта, так и об ограничениях высотного строительства в исторической части городов, плотности населения в районе застройки и пр.

Действие новых строительных норм снижают возможность строительства в существующих кварталах, делая акцент на комплексном строительстве. Стройнормы фактически устанавливают приоритет для строительства объектов новых и востребованных форматов с развитой инфраструктурой (парками, скверами, встроенными ТРЦ, детскими студиями развития, фитнес-центрами, кафе и ресторанами, лобби и зонами ожидания).

* Соблюдение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности коснется и предприятий, предоставляющих технические условия по инженерному обеспечению объекта строительства, архитекторов, проектантов, инженеров-консультантов и пр.

То есть, любая деятельность, имеющая отношение к строительству конкретного объекта, должна подлежать контролю.

"По большому счету, эффективная деятельность органа контроля и надзора строительства может значительно повысить степень ответственности застройщиков за взятые на себя обязательства. Это в свою очередь позитивно скажется на покупательском отношении к первичному рынку", - заметила нам директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.

Что будет с ценами и домами

Любые реформы в строительстве, как правило, "стопорят" рынок на неопределенный срок. Это больно ударит по имиджу абсолютно всех застройщиков.

Если данный проект постановления будет принят, то, по мнению экспертов, в ближайшей перспективе (до конца 2020 года) рынок может ждать следующее:

* Могут приостановиться строительные работы на большинстве объектов, кроме тех, которые уже готовы на 90%. Следовательно, большинство объектов не смогут быть закончены в заявленные сроки;

* старт реализации новых проектов будет отложен до "прояснения ситуации", до принятия конкретного решения и просчитанных рисков;

* пока не пройдут местные выборы и в отсутствии на первых порах понимания того, как будет осуществляться строительный контроль и надзор, могут активизироваться псевдоактивисты, естественно прикрывая свою меркантильность благими целями (для Киева это будет очень актуально в особенности из-за выборов мэра);

* цены будут оставаться стабильными, но при этом количество сделок может уменьшиться от 5% до 20% в зависимости от качества и формата объекта.

* снижение предложения в перспективе 2022-2023 гг. на 25-30%.

"Эта инициатива добавляет сумятицу на рынке: девелоперы, как и покупатели, дабы лишний раз не подвергать себя неоправданному риску, вполне могут занять выжидательную позицию", - считает руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

По словам застройщиков, сегодня более 80% объектов, по разным причинам, невозможно ввести в эксплуатацию в положенный срок. А пока новую реформу будут "обкатывать", количество объектов, которые невозможно будет ввести в эксплуатацию, достигнет практически 100%.

"Средний срок задержки с 6-9 месяцев, может увеличится до 12-15 месяцев, что, при желании, позволит считать некоторые объекты "долгостроями". На мой взгляд, отрасль остановится минимум на полгода", - говорит коммерческий директор мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.