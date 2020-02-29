Финансовые новости
- |
- 29.02.20
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Три ГАСИ вместо одной. Реформа строительной инспекции может заморозить рынок
23:00 28.02.2020 |
Кабмин решился реформировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ). Но сделать это чиновники предлагают весьма необычным образом - создать вместо одного контролирующего органа сразу три.
Соответствующий проект постановления обнародован на сайте Министерства развития общин и территорий Украины.
Документ предлагает ограничить полномочия существующей ГАСИ, создав еще два органа:
* Госинспекцию градостроения Украины;
* Госагентство по вопросам технического регулирования градостроения Украины.
При этом деятельность этих двух органов должна будет координироваться Кабинетом министров Украины, и они получат статус центральных органов власти.
Сам ГАСИ также переподчиняется Кабмину и будет отвечать преимущественно за выдачу разрешительной документации, а также за введение построенных объектов в эксплуатацию.
По мнению чиновников, это должно привести к уменьшению коррупционных рисков, когда вся власть (контроль и администрирование отрасли) управляется одним органом.
Постановлением также предлагается отменить лицензирование исполнителей работ (подрядных организаций).
Вместо этого будет персонифицированная сертификация ответственных исполнителей работ (не вся организация несет ответственность за произведенные работы, а только отдельные ее сотрудники). А саму эту функцию закрепят за Минразвития.
За что будет отвечать Госинспекция:
* Надзор за соблюдением законодательных условий.
* Государственный архитектурно-строительный надзор за соблюдением законодательных норм в сфере строительства, в том числе и строительных норм, как в деятельности заказчиков, проектантов, архитекторов, предприятий, выдающих техусловия и т.д.
* Проверки выполнения подготовительных и строительных работ
* Проверки качества используемых строительных материалов и конструкций
За что отвечает Госагенство
В проекте постановления лишь сказано, что будет создано Госагентство по вопросам технического регулирования градостроения Украины. Его будущие функции пока до конца не ясны.
"Вместо одного органа, получаем действующих два, и третий, суть которого, как и функционал пока не ясны. По большому счету, данные проект разработан в противовес последним тенденциям по созданию Единой электронной системы, идеям отмены ГАСИ, как госоргана, и создания вместо него органа за контролем и надзором", - отметила UBR.ua управляющий партнер Объединения девелоперов жилой недвижимости (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.
Размножение одного органа на три может нивелировать все ранее достигнутые успехи в отрасли, считают эксперты, и привести к росту коррупции и бюрократии. Это грозит потерей рейтинга в Doing Business и уменьшением иностранных инвестиций в отрасль.
Отменяют главную реформу
Один из главных просчетов обнародованного проекта заключается в том, что предложенная реформа не предусматривает существования Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
Ее разрабатывали вместе с представителями отрасли более года, и называют чуть ли не главной реформой в строительстве.
До 1 февраля должен был быть утвержден план мероприятий по внедрению е-системы (соответствующий законопроект Рада поддержала еще в октябре), а к 1 марта - разработан порядок присвоения адресов объектам недвижимого имущества.
"Вместо того, чтобы перевести все процессы в открытую, законную и прозрачную плоскость - мы получили обычную перестановку слагаемых. Многие моменты в этом постановлении прописаны так, что в рамках нашего законодательства они просто не будут работать. "Вишенкой на торте" является исключение понятия "электронный кабинет заказчика" из Порядка принятия в эксплуатацию законченных объектов. Это нивелирует внедрение Единой государственной электронной системы", - говорит нардеп, представитель Кабмина в парламенте Елена Шуляк.
По словам экспертов, предложенный проект, по своей сути, идет вразрез начатым реформам в строительной сфере: уменьшения человеческого фактора и коррупции не случится.
Не будет и улучшения благоприятного инвестиционного климата путем перевода в "цифру" всех административных услуг (создание Единой электронной системы в строительстве, создание электронного кабинета застройщика).
"Реформа предлагает оставить за ГАСИ администрирование, но при этом создает дополнительный орган по надзору. С одной стороны, разделение функций ГАСИ - давно назрело, но с другой - это еще одна ячейка в существующей бюрократической системе. Вряд ли такой сценарий реформирования придется по душе застройщикам. Лишний орган - это лишние кабинеты, лишнее время на прохождение всех процедур и пр.", - подметила нам руководитель по развитию проектов компании Citex Development Дарья Бедя.
Вместе с этим, есть в этой инициативе и позитив:
1) Переподчинение ГАСИ Кабмину: после долгого существования по принципу Ватикана, наконец-то, этот орган (или органы, что предлагает постановление) не сможет осуществлять свою деятельность в независимом режиме. У Кабмина появляется гипотетическая возможность отменять те или иные решения, принятые профильными органами.
2) Несомненно, рынку строительства просто необходим орган, деятельность которого была бы полностью сконцентрирована на функциях контроля и надзора процесса строительства.
Предложенный проект, если отбросить все нестыковки с пониманием реформ в отрасли разными политическим силами и экспертными организациями, по сути, прописывает функционал контроля и надзора для нового органа - Госинспекции по градостроению, что для прозрачности рынка будет иметь значительные позитивные последствия. Среди них:
* Установление контроля за качеством строительных материалов.
Это очень важно, ведь после отмены обязательной сертификации строительной продукции, уровень фальсификата в 2018 году составил около 8%, а уже в 2019 - превысил 15%. Контроль за качеством используемых материалов, например, с наличием соответствующих документов, даст возможность покупателю делать более обдуманный, выверенный выбор.
* Установление контроля за соблюдением строительных норм.
Речь идет как об энергосбережении, инклюзивности, дворах свободных от автотранспорта, так и об ограничениях высотного строительства в исторической части городов, плотности населения в районе застройки и пр.
Действие новых строительных норм снижают возможность строительства в существующих кварталах, делая акцент на комплексном строительстве. Стройнормы фактически устанавливают приоритет для строительства объектов новых и востребованных форматов с развитой инфраструктурой (парками, скверами, встроенными ТРЦ, детскими студиями развития, фитнес-центрами, кафе и ресторанами, лобби и зонами ожидания).
* Соблюдение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности коснется и предприятий, предоставляющих технические условия по инженерному обеспечению объекта строительства, архитекторов, проектантов, инженеров-консультантов и пр.
То есть, любая деятельность, имеющая отношение к строительству конкретного объекта, должна подлежать контролю.
"По большому счету, эффективная деятельность органа контроля и надзора строительства может значительно повысить степень ответственности застройщиков за взятые на себя обязательства. Это в свою очередь позитивно скажется на покупательском отношении к первичному рынку", - заметила нам директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.
Что будет с ценами и домами
Любые реформы в строительстве, как правило, "стопорят" рынок на неопределенный срок. Это больно ударит по имиджу абсолютно всех застройщиков.
Если данный проект постановления будет принят, то, по мнению экспертов, в ближайшей перспективе (до конца 2020 года) рынок может ждать следующее:
* Могут приостановиться строительные работы на большинстве объектов, кроме тех, которые уже готовы на 90%. Следовательно, большинство объектов не смогут быть закончены в заявленные сроки;
* старт реализации новых проектов будет отложен до "прояснения ситуации", до принятия конкретного решения и просчитанных рисков;
* пока не пройдут местные выборы и в отсутствии на первых порах понимания того, как будет осуществляться строительный контроль и надзор, могут активизироваться псевдоактивисты, естественно прикрывая свою меркантильность благими целями (для Киева это будет очень актуально в особенности из-за выборов мэра);
* цены будут оставаться стабильными, но при этом количество сделок может уменьшиться от 5% до 20% в зависимости от качества и формата объекта.
* снижение предложения в перспективе 2022-2023 гг. на 25-30%.
"Эта инициатива добавляет сумятицу на рынке: девелоперы, как и покупатели, дабы лишний раз не подвергать себя неоправданному риску, вполне могут занять выжидательную позицию", - считает руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.
По словам застройщиков, сегодня более 80% объектов, по разным причинам, невозможно ввести в эксплуатацию в положенный срок. А пока новую реформу будут "обкатывать", количество объектов, которые невозможно будет ввести в эксплуатацию, достигнет практически 100%.
"Средний срок задержки с 6-9 месяцев, может увеличится до 12-15 месяцев, что, при желании, позволит считать некоторые объекты "долгостроями". На мой взгляд, отрасль остановится минимум на полгода", - говорит коммерческий директор мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Социология и план Коломойского: Что за проект Палицы олигарх готовит для битвы с Зеленским
|Финансисты оценили влияние на курс гривны коронавируса и отказа нерезидентов от ОВГЗ
|Крым, вода и нефть: Зачем Коломойский отправил Дубинского в Херсон
|Местные выборы в Днепре: Что задумал Филатов и какой план у Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|«Холодная деоккупация . Почему план возвращения Донбасса от Вакарчука - мертворожденный
|Оксана Маркарова: «Нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают»
|Коронавирус - плюс для украинских реформ. Он не оставляет власти выбора
|Це навіть не рецесія: Чому в Україні падає промисловість
|Премьериада-2020. В ожидании контролируемого волшебника
|Почему Зеленский просит Ахметова о любви по расчету
Это интересно
|В монитор Philips 243B1 встроена стыковочная станция
|Toyota зарегистрировала название для «заряженных» моделей
|Мессенджер WhatsApp больше не самое популярное приложение в мире
|Дни литий-ионных батарей сочтены - заявили немецкие химики
|Названы самые продаваемые смартфоны 2019 года
|Samsung хочет сделать Android более похожим на Windows
|Renault представила городской электрокар с запасом хода 250 километров