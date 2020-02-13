Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?

 Александр СУКОВ / Деловая столица

Банки считают, что основные проблемы, сдерживающие рост ипотеки - непрозрачность рынка первичной недвижимости.

Владимир Зеленский продолжает обещать украинцам "пряники". В интервью "Интерфакс-Украина" президент сообщил, что по его заданию Кабинет Министров и Национальный банк работают над существенным снижением процентных ставок по кредитам, которые украинцы берут в банках на приобретение жилья.

Не как в Германии, но тоже неплохо

До сих пор ни одному президенту и правительству за все время независимости так и не удалось обеспечить украинцев доступным жильем или доступными кредитами для его приобретения (эту труднейшую проблему граждане решают сами - кто во что горазд). Фонд молодежного кредитования, через который помощь в приобретении жилья могли получить только "избранные", не в счет. Наоборот, правительство (Виктора Януковича) сумело лишь подложить свинью бесквартирным украинцам, разрешив в 2003 г. валютное кредитование в том числе на приобретение жилья. В итоге из-за девальвации гривни десятки тысяч украинцев оказались просто не в состоянии обслуживать ипотеку и попали в долговое рабство.

Теперь же Зеленский обещает, что ипотека станет намного доступнее - 10% годовых уже в сентябре этого года. "Это очень сложное задание, но это уже реально", - заявил Зеленский.

Конечно, ипотека под 10% годовых - это не так круто, как в Польше (3-4% годовых) или Германии (2%), но все же лучше, чем сейчас - сегодня средняя ставка по ипотеке находится в диапазоне 18-25% годовых.

"ДС" попыталась разобраться, насколько осуществимо обещание Зеленского.

Теоретически возможные 10%

Украинцы покупают жилье, вкладывая в жилищное строительство огромные суммы - 32-35 млрд грн в год. Однако приобретают они его преимущественно без походов в банк, и главная причина - ставки по ипотеке слишком высоки. Для снижения стоимости ипотеки макроэкономические предпосылки есть. Как известно, в конце января НБУ снизил учетную ставку с 13,5 до 11% и спрогнозировал, что до конца года она может быть снижена до 7%. Это означает, что будет снижаться как процентная ставка по депозитам, так и по кредитам, в том числе и по ипотеке. Если учетная ставка достигнет 7%, то ипотека под 10% станет теоретически возможной. Однако для этого нужно, чтобы сыграл еще ряд факторов - была обеспечена курсовая стабильность, росла экономика, была прогнозируемой инфляция.

Сегодня ипотека на рынке жилой недвижимости играет очень незначительную роль - компания "Олимп Консалтинг" со ссылкой на Министерство юстиции опубликовала статистику, согласно которой за 2019 г. с привлечением ипотеки было заключено только 13,5 тыс. договоров купли-продажи жилой недвижимости, или всего лишь 3% от всего количества сделок.

И ипотека не столь популярна и у самих банков. Как указано в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном НБУ в декабре прошлого года, большинство банков все еще остерегается кредитовать покупку жилья: 92% выдачи новых ипотечных кредитов припадает на треть банков. При этом новые кредиты банки выдают преимущественно для покупки жилья на вторичном рынке, тогда как кредитование нового жилья по партнерским программам банков с застройщиками стремительно замедляется. Например, за 9 месяцев 2019 г. банки сократили по сравнению с 9 месяцами 2018 г. выдачу ипотечных кредитов на 7%, при этом почти 72% выданных кредитов были на покупку жилья на вторичном рынке, тогда как еще три года назад вторичка занимала 28,5%. Что парадоксально - за 9 месяцев 2019 г. в Украине было введено в эксплуатацию жилья на 36,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе в Киеве прирост составил 53,6%. Другими словами, жилья на рынок выбрасывается все больше, а ипотечное кредитование сокращается.

При этом ипотека все еще остается уделом избранных - чаще всего ее берут домохозяйства, которые имеют подтвержденный доход в размере 50-100 тыс. грн в месяц.

Ипотека под приемлемый процент, несомненно, давно желанна на украинском рынке недвижимости. В ее отсутствие застройщики пытаются решить проблему нехватки средств у покупателей жилья, выдавая им рассрочки. Однако ипотеку это заменить не может - рассрочку по оплате квартиры застройщик выдает, как правило, на срок до окончания строительства, или на 2-3 года, максимум на 5-7 лет. Тогда как около 60% новых ипотечных кредитов банки сейчас выдают на срок 15-20 лет, а средний срок ипотеки составляет 13 лет.

Банки просят навести порядок

НБУ в упомянутом отчете пришел к выводу, что банковский сектор Украины в хорошем состоянии и макроэкономическая ситуация содействует возобновлению долгосрочного кредитования, но конкретно ипотеке будут мешать высокие риски на первичном рынке недвижимости. И здесь, как оказалось - целый пласт проблем. Основной риск, который пугает банки - мораторий на взыскание жилья, которое они получили в качестве залога по валютным кредитам. Этот мораторий был введен в 2014 г., когда девальвация гривни сделала валютную ипотеку неподъемной для заемщиков, и это вызвало кредитные бунты.

Однако действие моратория заканчивается в октябре этого года, но будут ли решены другие проблемы на первичном рынке недвижимости, и если решены - то когда? В частности, банки считают риском низкий уровень защиты прав инвесторов и непрозрачность схем инвестирования в строительство. "Сейчас наличие договора ни по одному из механизмов финансирования строительства не дает гарантий, что объект будет своевременно достроен и вообще передан конечному собственнику", - говорится в отчете НБУ. Также отсутствует финансовая ответственность застройщика за нарушение условий договора - обязательства сторон формально в договорах определены, но на практике они не действуют.

Еще один негативный фактор - несвоевременность введения жилья в эксплуатацию: только 30% опрошенных застройщиков уверены, что выдержат запланированные сроки. При этом обычная задержка сдачи жилья в эксплуатацию составляет 3-6 месяцев, а каждый десятый застройщик задерживает сдачу дома на 1,5 года.

При этом у банков много претензий и к самим застройщикам: у них есть проблемы с разрешительной документацией, отсутствует информация о конечных бенефициарных собственниках компаний и о схемах финансирования. Такая анархия на строительном рынке периодически выливается в громкие скандалы, когда владельцы компаний-застройщиков исчезают с деньгами, а тысячи обманутых инвесторов, вложивших в покупку квартир последнее, штурмуют в гневе их офисы. Самый последний пример - история с компанией "Укрбуд", когда остановилось строительство 46 домов, и 13 тыс. инвесторов оказались под угрозой потерять все.

На сегодня непрозрачность застройщиков привела к тому, что сформировался целый "фонд долгостроев" - на конец августа 2019 г. в Киеве насчитывалось 66 жилых комплексов, которые попадают под признаки долго- или недостроев. А общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднегодовое количество новых квартир за последние 5 лет.

Поэтому банки могут получить возможность выдавать ипотеку под 10% годовых, но это не значит, что они захотят ее выдавать массово - ни один разумный банк не станет кредитовать проект, который может остановиться, и получить на свой баланс недострой. Банки предпочли бы, чтобы на строительном рынке требования к прозрачности и ответственности были подобны финансовому рынку. Если команда Зеленского наведет порядок и здесь, то тогда у ипотеки под 10% годовых есть шанс стать массовой, а не популистской акцией.
 

ПО РУБРИКАМ

12:37 Глава ФРС США: Libra заставила нас активизировать работу над цифровым долларом

12:23 Справочный курс гривны 13 февраля понижен на 1 коп до уровня 24,4985 грн/$1

12:00 Украинские банки в 2019г увеличили прибыль почти в три раза - до 60 млрд грн - Рожкова

11:51 НБУ пересмотрел требования к оценке финансового состояния должников

11:29 Биржи АТР 13 февраля закрылись в основном в минусе на новостях вокруг коронавируса

11:23 Укргазбанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 5 млн грн

11:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.02.20

10:53 Остаток средств на корсчетах банков 13.02.20

10:48 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.02.20

09:23 Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах

09:20 Доллар стабилен к евро 13 февраля, дешевеет в паре с иеной на возобновлении тревог по поводу коронавируса

09:13 Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?

08:34 Отчет: объемы торгов на спотовых биткоин-биржах и платформе CME стремительно растут

08:17 Цена на золото 13 февраля растет на усилении опасений вокруг коронавируса

07:54 Биржи США 12 февраля закрылись в «зеленой зоне» на возвращении оптимизма по сдерживанию коронавируса

• дальше…

13:52 Цены на нефть 13 февраля снижаются после ухудшения прогноза спроса от МЭА, Brent - $55,14 за баррель

12:33 Розничные цены на дизельное топливо 13 февраля в ряде сетей снизились на 10-50 коп

12:26 МЭА ожидает в I квартале сокращения мирового спроса на нефть впервые за 10 лет

11:57 Украинцам теперь не придется приносить квитанции за оплату госуслуг – Дубилет

11:48 Израиль планирует выйти на европейский рынок СПГ

11:00 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.02.20

10:45 DP World заходит в Украину путем приобретения контроля в TIS Container Terminal Ukraine

08:40 Метпредприятия Украины в январе сократили потребление газа на 3%, электроэнергии - на 7%

08:17 Цена на золото 13 февраля растет на усилении опасений вокруг коронавируса

12.02 В Украине готовятся к переходу на стимулирующее регулирование для облэнерго

• дальше…

12:37 Глава ФРС США: Libra заставила нас активизировать работу над цифровым долларом

11:48 Израиль планирует выйти на европейский рынок СПГ

11:20 Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

12.02 Польский регулятор, оштрафовавший Engie на $45 млн, запросил у "Газпрома" документы для расследования о Nord Stream 2

12.02 Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС

12.02 Уровень доверия Путину за два года снизился почти вдвое

12.02 Украина на краю света: что говорит об агрессии России новый Мюнхенский отчет по безопасности

12.02 Трамп рекомендовал Пентагону наказать своего бывшего помощника из-за импичмента

12.02 Пауэлл также дал понять, что ФРС пока не планирует дальнейшего снижения ставки.

11.02 Маленькая провокация Лаврова: Действительно ли Россия предложила обмен послами и чем это грозит Украине

11.02 Беларусь прекратила продавать топливо сетям АЗС российских компаний, – Reuters

11.02 Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

11.02 США будут работать с Венгрией, чтобы снять блокаду Украины в НАТО

11.02 Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США

11.02 НАТО разрабатывает системы обороны против новых российских ракет

• дальше…

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

03.02 Административная хитрость. Зачем Зе-команда решила в турборежиме укрупнить районы

31.01 Под Киевом появятся новые развязки

• дальше…

12:57 Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность

11:40 Первый зампредседателя фракции «Слуга народа» Корниенко: Наша позиция - «особый статус» ОРДЛО в Конституцию не вписывать

11:20 Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

08:07 Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС

12.02 Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского

12.02 Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым

12.02 Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака

12.02 Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

12.02 Ермак заявил, что не обсуждал с Козаком вопрос возобновления поставок воды в Крым

12.02 Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль

12.02 Украина на краю света: что говорит об агрессии России новый Мюнхенский отчет по безопасности

11.02 Маленькая провокация Лаврова: Действительно ли Россия предложила обмен послами и чем это грозит Украине

11.02 С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского

11.02 Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?

11.02 Зачем Коломойский легализует частные военные компании

• дальше…

13:46 Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865

12:18 Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом

09:00 Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности

12.02 Представлен обновленный Citroen C3

12.02 Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20

12.02 В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

12.02 США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру

12.02 Три украинских стартапа прошли в акселерационную программу Startup Grind Global 2020 в Кремниевой долине

12.02 Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20

12.02 Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран

12.02 FTC начала расследование в отношении приобретений Facebook и Google

12.02 Миллиардер Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму в $4,1 млрд

11.02 Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой

11.02 Tesla изменит традиционные органы управления

11.02 Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно