Финансовые новости
- |
- 13.02.20
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?
09:13 13.02.2020 |
Банки считают, что основные проблемы, сдерживающие рост ипотеки - непрозрачность рынка первичной недвижимости.
Владимир Зеленский продолжает обещать украинцам "пряники". В интервью "Интерфакс-Украина" президент сообщил, что по его заданию Кабинет Министров и Национальный банк работают над существенным снижением процентных ставок по кредитам, которые украинцы берут в банках на приобретение жилья.
Не как в Германии, но тоже неплохо
До сих пор ни одному президенту и правительству за все время независимости так и не удалось обеспечить украинцев доступным жильем или доступными кредитами для его приобретения (эту труднейшую проблему граждане решают сами - кто во что горазд). Фонд молодежного кредитования, через который помощь в приобретении жилья могли получить только "избранные", не в счет. Наоборот, правительство (Виктора Януковича) сумело лишь подложить свинью бесквартирным украинцам, разрешив в 2003 г. валютное кредитование в том числе на приобретение жилья. В итоге из-за девальвации гривни десятки тысяч украинцев оказались просто не в состоянии обслуживать ипотеку и попали в долговое рабство.
Теперь же Зеленский обещает, что ипотека станет намного доступнее - 10% годовых уже в сентябре этого года. "Это очень сложное задание, но это уже реально", - заявил Зеленский.
Конечно, ипотека под 10% годовых - это не так круто, как в Польше (3-4% годовых) или Германии (2%), но все же лучше, чем сейчас - сегодня средняя ставка по ипотеке находится в диапазоне 18-25% годовых.
"ДС" попыталась разобраться, насколько осуществимо обещание Зеленского.
Теоретически возможные 10%
Украинцы покупают жилье, вкладывая в жилищное строительство огромные суммы - 32-35 млрд грн в год. Однако приобретают они его преимущественно без походов в банк, и главная причина - ставки по ипотеке слишком высоки. Для снижения стоимости ипотеки макроэкономические предпосылки есть. Как известно, в конце января НБУ снизил учетную ставку с 13,5 до 11% и спрогнозировал, что до конца года она может быть снижена до 7%. Это означает, что будет снижаться как процентная ставка по депозитам, так и по кредитам, в том числе и по ипотеке. Если учетная ставка достигнет 7%, то ипотека под 10% станет теоретически возможной. Однако для этого нужно, чтобы сыграл еще ряд факторов - была обеспечена курсовая стабильность, росла экономика, была прогнозируемой инфляция.
Сегодня ипотека на рынке жилой недвижимости играет очень незначительную роль - компания "Олимп Консалтинг" со ссылкой на Министерство юстиции опубликовала статистику, согласно которой за 2019 г. с привлечением ипотеки было заключено только 13,5 тыс. договоров купли-продажи жилой недвижимости, или всего лишь 3% от всего количества сделок.
И ипотека не столь популярна и у самих банков. Как указано в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном НБУ в декабре прошлого года, большинство банков все еще остерегается кредитовать покупку жилья: 92% выдачи новых ипотечных кредитов припадает на треть банков. При этом новые кредиты банки выдают преимущественно для покупки жилья на вторичном рынке, тогда как кредитование нового жилья по партнерским программам банков с застройщиками стремительно замедляется. Например, за 9 месяцев 2019 г. банки сократили по сравнению с 9 месяцами 2018 г. выдачу ипотечных кредитов на 7%, при этом почти 72% выданных кредитов были на покупку жилья на вторичном рынке, тогда как еще три года назад вторичка занимала 28,5%. Что парадоксально - за 9 месяцев 2019 г. в Украине было введено в эксплуатацию жилья на 36,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в том числе в Киеве прирост составил 53,6%. Другими словами, жилья на рынок выбрасывается все больше, а ипотечное кредитование сокращается.
При этом ипотека все еще остается уделом избранных - чаще всего ее берут домохозяйства, которые имеют подтвержденный доход в размере 50-100 тыс. грн в месяц.
Ипотека под приемлемый процент, несомненно, давно желанна на украинском рынке недвижимости. В ее отсутствие застройщики пытаются решить проблему нехватки средств у покупателей жилья, выдавая им рассрочки. Однако ипотеку это заменить не может - рассрочку по оплате квартиры застройщик выдает, как правило, на срок до окончания строительства, или на 2-3 года, максимум на 5-7 лет. Тогда как около 60% новых ипотечных кредитов банки сейчас выдают на срок 15-20 лет, а средний срок ипотеки составляет 13 лет.
Банки просят навести порядок
НБУ в упомянутом отчете пришел к выводу, что банковский сектор Украины в хорошем состоянии и макроэкономическая ситуация содействует возобновлению долгосрочного кредитования, но конкретно ипотеке будут мешать высокие риски на первичном рынке недвижимости. И здесь, как оказалось - целый пласт проблем. Основной риск, который пугает банки - мораторий на взыскание жилья, которое они получили в качестве залога по валютным кредитам. Этот мораторий был введен в 2014 г., когда девальвация гривни сделала валютную ипотеку неподъемной для заемщиков, и это вызвало кредитные бунты.
Однако действие моратория заканчивается в октябре этого года, но будут ли решены другие проблемы на первичном рынке недвижимости, и если решены - то когда? В частности, банки считают риском низкий уровень защиты прав инвесторов и непрозрачность схем инвестирования в строительство. "Сейчас наличие договора ни по одному из механизмов финансирования строительства не дает гарантий, что объект будет своевременно достроен и вообще передан конечному собственнику", - говорится в отчете НБУ. Также отсутствует финансовая ответственность застройщика за нарушение условий договора - обязательства сторон формально в договорах определены, но на практике они не действуют.
Еще один негативный фактор - несвоевременность введения жилья в эксплуатацию: только 30% опрошенных застройщиков уверены, что выдержат запланированные сроки. При этом обычная задержка сдачи жилья в эксплуатацию составляет 3-6 месяцев, а каждый десятый застройщик задерживает сдачу дома на 1,5 года.
При этом у банков много претензий и к самим застройщикам: у них есть проблемы с разрешительной документацией, отсутствует информация о конечных бенефициарных собственниках компаний и о схемах финансирования. Такая анархия на строительном рынке периодически выливается в громкие скандалы, когда владельцы компаний-застройщиков исчезают с деньгами, а тысячи обманутых инвесторов, вложивших в покупку квартир последнее, штурмуют в гневе их офисы. Самый последний пример - история с компанией "Укрбуд", когда остановилось строительство 46 домов, и 13 тыс. инвесторов оказались под угрозой потерять все.
На сегодня непрозрачность застройщиков привела к тому, что сформировался целый "фонд долгостроев" - на конец августа 2019 г. в Киеве насчитывалось 66 жилых комплексов, которые попадают под признаки долго- или недостроев. А общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднегодовое количество новых квартир за последние 5 лет.
Поэтому банки могут получить возможность выдавать ипотеку под 10% годовых, но это не значит, что они захотят ее выдавать массово - ни один разумный банк не станет кредитовать проект, который может остановиться, и получить на свой баланс недострой. Банки предпочли бы, чтобы на строительном рынке требования к прозрачности и ответственности были подобны финансовому рынку. Если команда Зеленского наведет порядок и здесь, то тогда у ипотеки под 10% годовых есть шанс стать массовой, а не популистской акцией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ипотека от Зеленского под 10%. Когда ждать и ждать ли вообще?
|Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС
|Строители анонсировали очередное повышение цен на столичную и пригородную недвижимость
|Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака
|Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль
|Украина на краю света: что говорит об агрессии России новый Мюнхенский отчет по безопасности
|С уходом Богдана завершился первый, начальный этап президентства Зеленского
|Отставка Богдана и назначение Ермака. Что это означает?
|Зачем Коломойский легализует частные военные компании
Это интересно
|Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S20
|Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран
|FTC начала расследование в отношении приобретений Facebook и Google
|Миллиардер Безос за неделю продал акции Amazon на рекордную для BBI сумму в $4,1 млрд
|Представлен Samsung Galaxy Z Flip. Стекло на экране, самоочищающийся шарнир и цена ниже ожидаемой
|Tesla изменит традиционные органы управления
|Потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли 4,5 млрд долларов