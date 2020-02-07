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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Несерьезные» преступления Путина: как Совет Европы обещает наказывать государства-нарушители

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

В среду вечером из Совета Европы сообщили, что наконец-то готовы наказывать злостных нарушителей. Комитет министров СЕ - руководящий орган этой организации, куда входят послы 47 ее государств-членов, - принял решение о новой процедуре реагирования "на серьезные нарушения государствами-членами своих уставных обязательств".

Государства, которые стремились к "прощению" россиян в Страсбурге, сделали все, чтобы отныне агрессия против Украины не могла быть причиной для санкций против Кремля. В частности, нападение РФ на Донбасс и оккупация Крыма не являются "серьезными нарушениями", исходя из формулировок документа. Да и за другие действия Путина невозможно наказать - процедура дает России все возможности "отпетлять", так и не устранив нарушения.

"Европейская правда" разобралась, кто выступал против новой процедуры (спойлер: много друзей Украины вы в этом перечне не найдете), остаются ли возможности наказать нарушителя за ее рамками, а также против кого новые правила направлены на самом деле.

По счетам уплачено

Прежде всего, стоит отметить: новость из Страсбурга не стала неожиданной.

Напротив, это решение было ожидаемым - но от этого оно не становится менее нелепым. Им Совет Европы завершил выполнение принципиальных договоренностей о "примирении", достигнутых с Россией в прошлом году. Без участия Украины, и к тому же - вопреки украинской позиции.

"Европейская правда" сообщала об этих договоренностях еще прошлым летом.

Тогда ПАСЕ изменила свои правила, урезала собственные санкционные полномочия и согласилась на возвращение российских депутатов в ассамблею без санкций - лишь бы Москва отказалась от своих угроз выйти из Совета Европы. Со своей стороны, россияне пообещали:

* возобновить уплату взносов в бюджет организации (Россия сделала это 4 сентября);

* отпустить часть украинских пленников, включая захваченных моряков (это произошло почти одновременно - 7 сентября, причем Россия смогла сделать это на самых выгодных для себя условиях).

Оставалась еще одно условие, чтобы завершить достигнутую договоренность: Совет Европы должен был принять новую, усложненную процедуру введения санкций против злостных нарушителей, которая гарантировала бы Москве, что она под санкции не попадет.

Эту часть работы Страсбург с честью выполнил.

Предварительное утверждение новой процедуры было главным вопросом январской сессии ПАСЕ, где за нее проголосовали абсолютным большинством. А на этой неделе свою часть работы завершил и главный нормотворческий орган Совета Европы - Комитет министров (КМСЕ), сделав это наилучшим (для россиян) образом.

При этом россияне провернули информационную спецоперацию, которая не только заблокировала украинские правки к решению, но и помогла создать миф о том, что россияне здесь ни при чем.

Подробнее об этом - чуть позже, а сначала - о том, что изменилось с решением КМСЕ.

Санкции не за Донбасс

Летом, когда ПАСЕ урезала собственные санкционные полномочия, инициаторы этого решения - прежде всего Франция и Германия - пытались сохранить лицо (ведь в их государствах медиа раскритиковали "прощение" Путина) и объясняли, мол, это временное решение, а уже в 2020 году будет принят новый, и даже более жесткий санкционный механизм.

Многие и тогда не верили, что новая процедура обеспечит реальные пути наказать Кремль. Однако некоторые детали нового механизма превзошли даже ожидания скептиков.

Утвержденный механизм сложен сам по себе.

Только для того, чтобы его инициировать, нужна поддержка 130 депутатов ПАСЕ от разных делегаций (собрать такое количество подписей на одной бумажке сложно даже чисто логистически) или две трети голосов государств в КМСЕ. Утверждению санкций по этой схеме предшествует длительный процесс диалога с государством-нарушителем и поиска путей того, как избежать введения ограничений (в решении КМСЕ его продолжительность указана как 12 месяцев). На каждом этапе процесс может быть продлен, приостановлен или прекращен, если достигнут "положительный прогресс".

А главное - то, что в итоге, как сказано в решении КМСЕ, санкции могут быть наложены только в случае, если "не произошло улучшения ситуации". Таким образом, государству-нарушителю достаточно продемонстрировать определенный прогресс, даже не решив ситуацию.

Но и это не все.

Агрессия против другого государства согласно этой процедуре вообще не является "серьезным нарушением".

Нарушение пункта устава Совета Европы о том, что основой организации является "мир, основанный на праве и международном сотрудничестве", не может быть основанием для запуска новой процедуры - в ПАСЕ было такое предложение от Украины, но его вычеркнули из текста решения.

И это не случайно.

Несколько собеседников ЕП среди членов ПАСЕ и дипломатов (как украинских, так и из государств-друзей Украины) объяснили, что на роль вероятной "первой жертвы" новой процедуры рассматривают не Россию, а... Азербайджан.

Согласно принятому КМСЕ решению, процедура может быть запущена только в случае, если государство перестает "признавать принцип верховенства права и уважать права людей и фундаментальные свободы на своей юрисдикции". То есть государство должно принципиально отказаться придерживаться какой-либо из фундаментальных свобод и не предпринимать шагов для исправления нарушения. В Страсбурге уверены, что Россия на это не пойдет.

Есть ли возможность наказать россиян вне рамок новых правил? Теоретически - да.

И в решении КМСЕ, и в заявлениях всех должностных лиц Совета Европы подчеркивается, что новая процедура - дополнительная, и старые механизмы быстрого реагирования остаются в силе. Можно даже исключить государство из организации без запуска каких-либо процедур. Но это в теории.

А на практике у Совета Европы нет политической воли снова налагать на РФ санкции.

Причем нежелание ссориться демонстрируют даже наши друзья.

Украина против всех

Когда новую санкционную процедуру утверждали в ПАСЕ, она получила уверенное большинство голосов в свою поддержку: 109 депутатов проголосовали за, 24 - против. Еще 30 депутатов воздержались, и это - очень высокий показатель для ассамблеи. Но еще больше парламентариев (в том числе от государств-друзей Украины) просто вышли из зала во время голосования или не стали нажимать кнопку.

Первые тревожные звоночки прозвучали еще тогда.

Украина еще прошлым летом, при предыдущем созыве Рады, создала в ПАСЕ группу Baltic+ из депутатов тех стран, которые нас поддерживают - поляков, балтийцев, грузин и т.д.

Но почему же за санкционную процедуру, которая выводит Кремль из-под удара, проголосовали пятеро поляков и трое грузин, и ни один из представителей этих стран не отдал голос против? Почему все литовцы воздержались? А большинство британцев проголосовали "за"?

Дело в том, что Россия провела в ПАСЕ очень эффективную информационную операцию, которую Украина то ли вовремя не идентифицировала, то ли не смогла остановить.

Россияне изо всех сил пытались показать, что они против нового механизма.

И неважно, что это было похоже на "протест пчел против меда" (мы рассказывали это в новости "Россия пообещала голосовать против пророссийского доклада в ПАСЕ"). Но многие западные политики в это, похоже, поверили. Или сделали вид, что поверили.

Это также стало мощным аргументом в пользу того, чтобы не учитывать поправки к этому решению, предложенные Украиной (мол, мы не учитываем ни украинские, ни российские предложения).

И, к сожалению, игра в "антироссийскую процедуру" продолжилась и в КМСЕ.

Результаты голосования в комитете министров непубличные, поэтому проверить их невозможно. По данным "Европейской правды", Украина оказалась единственной, кто проголосовал против. Россия и еще несколько государств воздержались. Зато все (или почти все) те, кого принято причислять к друзьям нашей страны, поддержали новый санкционный механизм.

Включая председательствующую в КМСЕ Грузию.

Хотя после заявлений представителей этой страны в Страсбурге, когда президент Грузии не решилась на поддержку новых санкций против РФ, а глава МИД вообще не упомянул в выступлении о российской агрессии против своего государства - это не кажется слишком странным...

И это, к сожалению, отражает новую реальность, в которой оказался не только Совет Европы, но и весь наш континент. "Нападение на Украину, оккупация Крыма и их последствия - это ужасно, но давайте попробуем с Россией поговорить", - такое мнение становится все более распространенным.

Но и в этих условиях Киеву не остается ничего другого, как бороться. Пытаться изменить то, что изменить возможно. Приводить доказательства. Требовать. Агрессия продолжается против нашей страны, поэтому неудивительно, что нам от этого больнее всего.

Даже если Украина останется единственной, кто будет напоминать западным партнерам о преступлениях РФ - все равно не должна прекращать это делать.
 

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