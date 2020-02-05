Клинч Путина и Эрдогана: Чему обострение в Сирии учит Украину

Ольга Черныш / Depo.ua

Турецкие военнослужащие обстреляли силы Башара Асада на севере Сирии - по сообщениям СМИ, погибли по меньшей мере 13 сирийских воинов. До этого сирийские войска накрыли огнем провинцию Идлиб, убив четырех турецких бойцов... Уже несколько дней очевидно, что перемирие в регионе в очередной раз оказалось фикцией.

Впрочем, военнослужащие противоборствующих сторон - не единственные потери. Так, только 2 февраля в результате авианалетов россиян в стране погибли 11 мирных жителей.

Последнее наступление поддерживаемых Россией сторонников Асада заставило 520 тыс. людей покинуть свои дома. 80% из них - женщины и дети. Такую информацию обнародовал представитель Офиса ООН по гуманитарным вопросам Дэвид Свенсон, передает Aljazeera.

По данным ВОЗ, жители северо-запада страны страдают от нехватки лекарств, недостаточной гигиены и хаоса - все это создает дополнительный риск для обострения и распространения инфекционных болезней.

Военные группировки Путина-Асада оттесняют местных жителей к границе с Турцией, где сейчас уже находятся 3,5 миллиона беженцев из Сирии.

Параллельно с поочередными ударами, правительственные войска стремительно продвигаются вглубь провинции Идлиб, Турция же размещает военную технику и боевые подразделения на границе со страной. Кроме того, по информации Асада, 200 турецких танков уже пересекли границу.

Тем более, что глава Турции Реджеп Эрдоган своих намерений не скрывает.

"Анкара полна решимости продолжать шаги по обеспечению нацбезопасности Турции, а также безопасности населения сирийского Идлиба", - отметил президент страны.

При этом местные жители протестуют против следующего этапа эскалации: около 500 человек вышли на акцию "От Идлиба до Берлина", цель которой - привлечь внимание международного сообщества к страданиям людей. Протестующие призывают Турцию открыть переходы, по которым беженцы могут попасть в европейские страны.

Новая несбывшаяся надежда

Все это при том, что 12 января Путин и Эрдоган договорились об очередном перемирии - в частности, согласно новым условиям, атаки на Идлиб должны были прекратиться, а Турция - построить 12 пунктов наблюдения вокруг города, чтобы следить за соблюдением мира в демилитаризованной зоне.

Кроме того, еще в декабре США значительно сократили присутствие в регионе. Некоторые прогнозировали затишье и из-за уничтожения командующего силами "Кудс", иранского генерала Касема Сулеймани (по некоторым данным, именно он уговорил Путина вмешаться в сирийский конфликт). Утверждали, что после ударов Ирана по военной базе США, сбития украинского "Боинга" и объявления Трампа о том, что США ограничатся санкциями, ведь видят надежду на мир, Иран по крайней мере временно притихнет в Сирии. Да и без Сулеймани амбиции Ирана в стране несколько поутихнут. Ибо, по некоторым версиям, именно из таких соображений в Белом доме и решили его взорвать.

Впрочем, очевидно, что зафиксированное и согласованное с Турцией распределение сил Россию не устраивает. И сейчас становится очевидным, что зона не настолько демилитаризована, чтобы Кремль мог получить свободный доступ к разработке нефтяных месторождений в стране. Поэтому, традиционно для себя забив на договоренности, Россия и поддерживаемый ею режим Асада продолжают экспансию, пытаясь не обращать внимания на занесенный кулак Эрдогана.

Не секрет, что Россия и Турция, несмотря газовое партнерство, противостоят сразу на нескольких фронтах. И который из них имеет больше шансов стать отправной точкой для компромисса - если вообще может идти речь о компромиссе - пока можно только догадываться. Хотя логично предположить, что, например, сумев поладить в Ливии, стороны станут менее категоричны в сирийском вопросе или по крайней мере решат его заморозить. Сейчас же немало турецких экспертов прогнозируют, что их страна осуществит быстрое наступление в Сирии, и тогда убийственная машина войны снова заработает с бешеными оборотами.

Украина как еще один центр противостояния

Впрочем, несмотря на безумное повышение градуса ближневосточного конфликта, наиболее активно в Кремле сейчас обсуждают визит Реджепа Эрдогана в Киев. Хотя лидер Турции и президент Украины Владимир Зеленский крайне мало говорили о политике, россиян озадачила фраза Эрдогана о том, что он не поддерживает аннексию Крыма, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков даже пригласил турецкого лидера на аннексированный украинский полуостров, "чтобы узнать все из первоисточника". Кроме того, обещание Турции выделить $50 млн на нужды ВСУ тоже не пришлось по душе ее ближневосточным противникам.

Впрочем, хотя может показаться, что Украина шаг за шагом получает мощного союзника в противостоянии с Кремлем, Эрдоган вряд ли рискнет ввязаться в еще одно противостояние, и все, скорее всего, ограничится подбадриваниями украинцев, которые в Кремле воспримут как шпильки.

При этом даже сейчас Турция и Россия поддерживает такую себе видимость мира, а турецкий лидер избегает прямых обвинений в сторону России. Мол, Кремль не инициировал агрессивных действий сирийцев, а лишь смирился с ними.

"Мы были терпеливы. Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более 1 млн человек бегут к нашей границы", - отметил Эрдоган.

Для нас же ситуация в Сирии - очередная иллюстрация иллюзорности мирных договоренностей с Россией. Ведь Путин уже много лет подряд поддерживает российский тренд, когда любое перемирие может быть нарушено уже через несколько часов после его подписания.