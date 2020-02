Как визит Помпео в Минск поменял расклад сил в целом регионе

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Из Киева госсекретарь США отправился в Минск, где легко и непринужденно "помахал морковкой" перед носом белорусского президента. И эта "морковка" может стать причиной множества отставок в Кремле.

Анонсированная неделю назад программа визита госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь была лаконичной: "1 февраля в Минске секретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить стремление к нормализации двусторонних отношений". В общем, никакой конкретики.

Игра на нервах Путина

Но белорусское руководство ждало этого визита как прилета того самого волшебника в голубом вертолете: поддержка Запада Александру Лукашенко сейчас - на фоне конфликта с Москвой - важна как никогда прежде. А Европа, уже много раз наученная горьким опытом, идти навстречу отказывается: "утром демократизация и свободные выборы, вечером - материальная помощь".

Так что перед белорусским руководством стояла задача: убедить администрацию Трампа в готовности к диалогу, и даже к большему - к тому, чтобы Минск стал проводником американских интересов на востоке Европы. Задача нетривиальная, поскольку Минск и Вашингтон "воевали" с самого момента прихода Лукашенко к власти - то есть последние 25 лет.

В 2006 г. Джордж Буш ввел санкции в отношении Александра Лукашенко, членов его семьи и ряда чиновников. Санкции действуют до сих пор, хотя и в урезанном виде. Также США с 2006 г. вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015-м их действие было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось.

Кроме того, с 2008 г. Минск и Вашингтон не обмениваются послами, а штат американского посольства в Минске составляет всего пять человек.

Но теперь белорусское руководство решило в корне изменить ситуацию, для чего весь 2019-й усиленно "посылало сигналы": то Джона Болтона хлебом-солью встретит, то предложит ввести США в переговорную группу по ОРДЛО, то заговорит о совместных учениях с НАТО. Но главное - это длящийся уже полтора года острый "интеграционный" конфликт с РФ, на фоне которого Александр Лукашенко становится для Америки фигурой под названием "сукин сын, но это наш сукин сын".

Вот чтобы точно прояснить, чей именно "сукин сын", и прилетел в Минск Майк Помпео. А белорусская сторона подтвердила ожидания, обеспечив максимально позитивный фон встрече. Так, глава белорусского МИД сразу заявил, что официальному Минску хотелось бы более активной роли США в Беларуси.

В свою очередь, Александру Лукашенко также было о чем поговорить с американским дипломатом, причем повестка выходила далеко за пределы конфликта с Россией из-за цен на энергоресурсы.

Во-первых, Лукашенко сразу дал понять, что не собирается играть в демократа. Свой режим он попытался представить как "диктатуру с человеческим лицом". "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает", - заявил он Помпео.

При этом Беларусь и США все еще далеко не союзники, но уже партнеры и готовы сближаться, а нынешнее поведение России явно стимулирует этот процесс. Помпео пообещал в скором времени назначить в Минск посла и резко увеличить штат посольства. Кроме того, по его словам, Беларусь приближается к снятию станций. В частности, госсекретарю США нравится прогресс в сфере прав человека в республике.

Дальше: США понимают разницу между Беларусью и Украиной и не хотят повторения украинского сценария в Минске. Помпео подчеркнул, что речь идет о развитии дипломатических отношений, привлечении инвестиций; также Вашингтон собирается поддерживать Минск в проведении независимой политики в регионе. Видимо, США рассчитывают на то, что, во-первых, Москва не сможет конкурировать с их "мягкой силой", а во-вторых - сама оттолкнет Минск, так как будет "ревновать" его.

Но главной сенсацией визита стало предложение Вашингтона решить "нефтяную" проблему Минска.

Уроки английского для русских

Госсекретарь США в Минске заявил, что Америка готова полностью обеспечить Беларусь нефтью - вместо России. "США хотят помочь Беларуси, и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - сказать нам и обратиться к нам", - сказал Помпео.

Бурная реакция российской стороны последовала сразу же - в виде многочисленных "заявлений экспертов" о том, что-де цена вопроса осталась за скобками, потому что она явно будет выше той, что предлагает Россия. В самом деле, с Нового года Лукашенко отказыватся покупать российскую нефть не потому, что она дорогая - ее стоимость для Беларуси все равно сейчас на 17% ниже мировых цен - а потому что он хочет намного большей скидки, а если получить ее не выйдет - то вообще соскочить с российской "нефтяной иглы".

Теперь главный лейтмотив российского информационного пространства - американцы готовы поставлять нефть на белорусские НПЗ, однако это все равно будет невыгодно для Беларуси. Но Лукашенко будет ее покупать "из вредности", поэтому будущее Беларуси - коллапс, дефолт, обнищание и далее смотри методички по Украине.

На самом деле в речи Майка Помпео применительно к нефти прозвучало словосочетание "competitive price". В словаре делового английского языка приводится следующее определение: A price lower than that offered by the competitors, or a price made more attractive because of added incentives, such as longer payment terms. Перевод: цена, которая ниже цены конкурентов или более привлекательная по другим параметрам, например с отсрочкой платежа.

Кембриджский словарь английского языка так описывает выражение "competitive price": Competitive prices, services, etc. are as good as or better than other prices, services, etc. Перевод: конкурентные цены - это цены на том же уровне или ниже, чем другие цены, услуги и т. д.

То есть Помпео предложил Беларуси покупать американскую нефть со скидкой от мировой цены. Как именно будет обеспечиваться эта скидка, пока не очень ясно - ведь Белый Дом не может приказать американским нефтяникам продавать нефть белорусам по сниженной цене. Вероятнее всего, под это дело будет оформлен межгосударственный кредит на особо льготных условиях, ну или из Белого Дома позвонят в штаб-квартиру МВФ...

Уже есть ясность и с логистикой американской нефти. Сперва - танкерами в Одессу и Клайпеду. Из Клайпеды - по железной дороге в Новополоцк (там недалеко). Из Одессы - в Мозырь, на второй белорусский НПЗ. Тут уже Украина готова запустить под это дело простаивающий трубопровод "Одесса-Броды", о чем на минувшей неделе заявил наш посол в Беларуси Игорь Кизим.

Можно вспомнить, кстати, что с осени прошлого года нефть в США покупает Игорь Коломойский для своего Кременчугского НПЗ. И ему это оказалось выгоднее, чем покупать аналогичную нефть у куда более близкого Азербайджана.

Не забываем и то, что под американскую нефть Беларусь задействует свои участки нефтепровода "Дружба", по которому до сих пор шел транзит российской нефти в Европу. Перекрытие этих поставок расчищает европейский рынок для американской нефти, что сейчас очень выгодно американцам. Возможно, это и есть плата Беларуси за дисконт на американскую нефть.

Вот только все эти договоренности под боком у России (которая считает Беларусь своей сферой интересов и влияния) не имеют смысла, если американцы не гарантировали Беларуси также и политическую поддержку. Потому что иначе "ястребы" в Кремле моментально так надавят на Путина, что "Витебская народная республика" появится уже этой весной. Но в Вашингтоне, кажется, это предусмотрели.

Польша "на подхвате"

Прямо в день визита Помпео в Минск замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский дал пространное интервью журналу Plus Minus, приложению к газете "Rzeczpospolita".

"Полагаю, что Беларусь - это в ближайшие годы один из наших абсолютных приоритетов, - сказал он - Приходят сигналы, что Беларусь заинтересована в увеличении присутствия Польши в экономической сфере. А это, в свою очередь, ведет к сближению в отношениях другого рода".

Замминистра считает, что в последние годы Польша "сильно сконцентрировалась на Украине", с которой она имела общее тяжелое прошлое, а Польше следует помнить также о Беларуси, с которой у нее "тяжелое настоящее". "Там президент управляет твердой рукой, но видно, что он ищет конкретного предложения со стороны Запада. Он не согласился на полное объединение с Россией, полное подчинение, - считает Яблонский. - Я убежден, что вопрос Беларуси будет ключевым, потому что если мы не сделаем Беларуси реальной предложения партнерских отношений, у нас не будет шанса связать ее с ядром Центральной Европы".

Прежние теории о возможности внезапного падения нынешней белорусской власти не оправдались, признает Яблонский. По его словам, для возможного сближения Беларуси с Западом нужно "поставить условия, которые белорусы должны выполнить, чтобы присоединиться к нам в качестве партнера, или подойти к вопросу прагматично и действовать пошагово взамен на постепенные политические реформы".

В нынешних обстоятельствах визит госсекретаря США в Минск вполне в эту логику вписывается.