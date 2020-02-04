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В Украине за год подорожало жилье. Чего ждать в 2020 году
12:06 20.01.2020 |
За прошлый год новое жилье в Украине существенно подорожало. По данным Аналитического центра Dom.ria, с начала 2019 года средняя стоимость квадратного метра возросла на $72, или 13,5%. Но в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара.
По данным аналитиков, больше всего новостройки подорожали в Сумской области: на 36,7%. Если в январе квадратный метр здесь стоил $330, то в конце года уже $452. В Николаевской подорожание составило 35,5%, а в Хмельницкой 23,2%.
Не подорожало жилье в долларовом эквиваленте только в Херсонской области. Особенность этого региона объясняется тем, что новые объекты появились на начальных стадиях строительства с более низкой ценой, чем средняя по рынку.
По словам застройщиков, в течение прошлого года наблюдалось существенное перераспределение покупательских интересов: привлекательность объектов эконом-класса снизилась на 15-20%, но настолько же вырос спрос на объекты комплексной застройки.
"На данный момент наибольший спрос зафиксирован на объекты комплексной застройки, а также многофункциональные комплексы комфорт и бизнес-класса. Именно на объекты таких форматов в течении года наблюдался рост цен в пределах 3-5%", - рассказала управляющий партнер Объединения девелоперов недвижимости (RED Community) Татьяна Шульга-Забельская.
Что будет с ценами
Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда ключевым является не класс, а именно формат строящегося жилья, говорят сами строители.
На сегодняшний день активно развиваются форматы «город в городе», live-work-play (синергия жизни, работы, отдыха) - преимущественно в классе комфорт (по сути, это подкласс комфорт+), многофункциональные жилые комплексы, эко-комплексы - преимущественно в классе бизнес (подкласс бизнес+).
Поэтому ценовой прогноз стоит делать, опираясь именно на популярность того или иного формата или подклассов.
"По нашим данным, в 2020 году наибольший рост цен возможен именно в объектах "подклассов": до 10-15% в "комфорт+" и до 12% в "бизнес+". Стоимость жилья объектов стандартных комфорт и бизнес-класса может увеличиться до 8-10%. При этом стоимость жилья эконом-класса может зависеть преимущественно от удорожания себестоимости строительства и при сегодняшних цена на стройматериалы и строительно-монтажные работы она вряд ли превысит 5%", - отметила директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.
В то же время, стоимость квартир в ЖК комплексной застройки, многофункциональных ЖК может увеличится на 5-8%, прогнозируют эксперты.
По словам застройщиков, в 2020 году цена на первичном рынке всецело будет зависеть как от политических, так и экономических факторов. Есть предпосылки считать, что курс гривны может просесть (даже в бюджете установлен курс на отметке 27 грн за доллар). Но вот когда это произойдет, никому толком не известно.
"Застройщики сейчас внимательно следят за ситуацией на рынке. И формируя бюджет на 2020 год, многие из них, помимо гривневого эквивалента цены на уровне заложенного в госбюджете курса, закладывают еще и возможное удорожание себестоимости строительства на уровне 8-10%", - рассказал коммерческий директор мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.
Эконом-жилье становится невыгодным
На протяжении 2019 года в Украине появилось 482 новых объекта. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х - добавились новые секции.
За 2019 год на Dom.ria было продано 314 новостроек. Это на 66% больше чем в прошлом, когда было продано 189 новых объектов. Больше всего покупали в Киевской и Львовской областях: 117 и 50 новых объектов.
Это почти половина от всего проданного жилья на сайте. В тройку лидеров с огромным отрывом также попали сразу 3 области, где было продано по 17 новостроек: Харьковская, Одесская и Ровненская.
В следующем году в планах у застройщиков - увеличить объемы нового жилья и сдать в эксплуатацию 820 домов. Больше всего новых объектов ожидается в столице Украины - 235 и Одесской области - 147. Замыкает тройку Львовская область, где планируют ввести в эксплуатацию 109 новых домов.
В будущем году, по всем существующим признакам, процесс переформатирования спроса будет продолжен, говорят эксперты. В эконом-классе, при условии, что спрос упадет, цены могут снизится на 8-10%. Но рассчитывать на это на 100% не стоит.
"Во-первых, растут цены на стройматериалы, энергоносители и зарплаты. Себестоимость не позволит заметно снижать цены. Во-вторых, эконом-класс остается востребованным для инвестиций с последующей сдачей в аренду, а также как первая покупка у людей с небольшим количеством средств. Естественно, есть вероятность снижения рентабельности застройщиков в эконом-классе, по сути она достигнет критической отметки, ниже которой вообще строительство потеряет всякий смысл. По отзывам застройщиков, речь идет о 20% рентабельности", - говорит Татьяна Шульга-Забельская.
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