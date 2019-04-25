Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

Алексей КАФТАН / Деловая столица

Владимир Путин, как и анонсировалось, подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке". Несмотря на пафосное название, вроде бы подразумевающее, что паспорт с двуглавым орлом могут получить хоть сирийские езиды с мьянманскими рохинджа, на самом деле документ имеет жесткую географическую привязку. Речь о "территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Здесь сразу обращает на себя внимание отсылка к официальной украинской терминологии - никаких тебе "народных республик", что более чем красноречиво свидетельствует о сугубо инструментальной их роли в российской политике на украинском направлении. Так что это, в некотором смысле, красная кнопка в "новороссийском проекте" в целом: игра в имитацию субъектности, очевидно, отложена, если не прекращена окончательно. И здесь налицо интересная коллизия: с одной стороны, формулировка об ОРДЛО выглядит фактическим признанием того, что Россия, аннексируя граждан Украины, является стороной конфликта на Донбассе. С другой - упоминание ЛНР и ДНР в документе такого рода выглядело бы одновременно и признанием их статуса, и явным намерением поглотить "союзные" республики. Так что в Кремле всего лишь выбрали более удобную для себя опцию.

И, разумеется, время. Каденция президента Петра Порошенко завершается, Владимир Зеленский лишь готовится к вступлению в должность, этот процесс сопровождается нешуточным ростом напряжения в украинском обществе (вспомнить хоть о баталиях 25% против 75% в соцсетях). Указ Путина неминуемо подольет масла в этот огонь. Вполне вероятно, в ближайшее время в нашем информпространстве появятся призывы полностью "выпилить" ОРДЛО из Украины, обрубив все контакты с оккупированными территориями и упростив процедуру лишения украинского паспорта. С другой стороны, столь же вероятно, последует и "ответный" (на самом деле нет) вброс о необходимости все-таки разобраться с двойным гражданством. Что бы ни начал в этой ситуации предпринимать президент Порошенко, завершать - или заканчивать - предстоит его преемнику. Таким образом, Москва, очевидно, ставит президент-электа в заведомо слабую позицию. Зеленский оказывается в буквальном смысле на шпагате: либо в попытке избежать усиления конфронтации с Москвой он мирится с этим недружественным поглощением, либо на конфронтацию таки идет - и обрушивает свой электоральный рейтинг за счет поддержавшего его избирателя условного Юрия Бойко.

Но это, так сказать, "план на сейчас". Что же до дальнейшего развития событий, то Киеву на размышления дается три месяца. Именно такое время отводится в путинском указе на рассмотрение заявлений об упрощенном гражданстве, и с этой точки зрения его можно рассматривать как своего рода ультиматум. Ведь в случае если Кремль изберет опцию массовой раздачи российских паспортов, по истечении трехмесячного срока в ОРДЛО будет достаточное число граждан РФ, которых ринутся защищать силы Южного военного округа, если украинские войска начнут проявлять "нежелательную инициативу" в зоне ООС. Иными словами, здесь просматривается тот же шаблон, по которому Россия действовала в отношении Грузии в 2008 г. - а Москва тяготеет к проверенным схемам. Хотя, как показывает предыдущий опыт, поводы для вторжения могут изобретаться на ходу и по мере необходимости, и если Путин не проявлял интереса к "официальному" захвату территории материковой Украины ранее, то делать это теперь оснований еще меньше. Так что, вполне возможно, имеет место очередная попытка "взять фраера на понт".

Здесь стоит отметить, что путинский указ появился после массированной подготовительной кампании в российских СМИ, в ходе которой, в частности, были озвучены и взгляды Москвы на дальнейшую судьбу Нормандского формата. В частности, экс-министр иностранных дел Игорь Иванов предложил фактически вывести украинскую сторону из переговоров. Логика очевидна: коль скоро впихнуть в минский процесс представителей ОРДЛО не удалось и раз уж не получилось представить конфликт как гражданскую войну, то можно больше не лицедействовать и вдавливать "народные республики" в Украину, уже не особо церемонясь. Собственно, и заявление Владимира Путина о том, что указ подписан исключительно из гуманных соображений и по сути абсолютно дублирующий его спич Дмитрия Суркова на это указывают: права жителей территорий (опять без упоминания о "народных республиках") безжалостно попирает киевская власть, устроившая экономическую блокаду, угрожающая и не дающая голосовать. В общем, привет, "Минск", на российских условиях и по боснийскому сценарию.

Кстати, весьма примечателен сам факт практически одновременного комментирования решения и Путиным, и его помощником. Налицо стремление достичь сделать событие максимально медийным. И это открывает еще одну его грань. Учитывая, что рейтинги Путина сыплются, а на Зеленского возлагают большие надежды и сами россияне, и жители ОРДЛО, и разного рода русофилы в Украине, это чревато снижением лояльности населения "народных республик" Кремлю, вплоть до полной ее потери в перспективе и роста проукраинских настроений. А это само по себе чревато. Не то чтобы Путин завидовал популярности Зеленского, но он вступил с ним в конфронтацию в этой плоскости, проявив "заботу и человечность".

Впрочем, велика вероятность, что инициативу - а вместе с ней и путинский рейтинг - зарубит, как это обычно случается в России, ее реализация. В отсутствие прямого президентского контроля над процессом раздача паспортов будет отдана на откуп - во всех смыслах - чиновникам соответствующих ведомств. А это по умолчанию - и схемы, и взятки, и затягивание сроков - так что российская коррупция в известном смысле является немаловажным фактором безопасности Украины.

В то же время, внезапная публичность Суркова может указывать, что он вновь назначен главным "решалой" по Донбассу, а медведчуковские вояжи в Москву и Минск имеют вспомогательную функцию. Впрочем, конкуренция кремлевских башен относительно любого внешнеполитического вопроса не прекращается никогда, и ОРДЛО - не исключение.

Очевидно, что нынешний путинский указ направлен и на решение проблем людских ресурсов. Мобилизационных - во-первых, путем одновременно и призыва проживающих в ОРДЛО новых "российских граждан", и отрезания возможностей от него откосить. Во-вторых, по приднестровскому и осетинскому образцам ускоряя процесс "коренизации" российского военного присутствия за счет местных контрактников.

В случае массовой раздачи гражданства также можно говорить и об отборе ресурсов трудовых и генетических. Количество иммигрантов в РФ и эмигрантов из нее в 2018 г. почти сравнялось, причем в 60 регионах и в целом по стране теперь уже официально фиксируется убыль населения. Приток свежей крови в Сибирь, на Алтай и Дальний Восток - это проблема не только демографической, но и оборонной безопасности государства, учитывая тихую экспансию Китая. Разумеется, ресурсов оккупированных областей Донбасса для этого не хватит, но такой отбор населения, тем более европеоидного и культурно близкого, лучше, чем ничего. Однако это, в свою очередь, неминуемо поставит ОРДЛО в положение той же ПМР: ввиду оттока трудоспособного и производительного населения "молодые республики" будут стареть и вымирать - причем в том числе и в экономическом смысле - превращаясь в дотационное ярмо, которое Москва постарается опять-таки сбагрить Украине хоть тушкой, хоть чучелом - но так, чтобы не утратить фактический контроль над ними. Естественно, процесс может затянуться на десятилетия без шансов на успех. При этом тамошние пенсионеры, кормясь из российского бюджета, будут пополнять "легионы Путина" (или кто там будет после него), выполняя тем самым функцию сарафанного радио пропаганды и проецируя влияние на сопредельные территории.

...Заявление на ФБ-странице команды Зеленского о том, что сегодняшний указ Путина "не приближает мир", учитывая описанное выше, явно недостаточно. К слову, Путин соцсетями не пользуется.