Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

 Алексей КАФТАН / Деловая столица

Владимир Путин, как и анонсировалось, подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке". Несмотря на пафосное название, вроде бы подразумевающее, что паспорт с двуглавым орлом могут получить хоть сирийские езиды с мьянманскими рохинджа, на самом деле документ имеет жесткую географическую привязку. Речь о "территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Здесь сразу обращает на себя внимание отсылка к официальной украинской терминологии - никаких тебе "народных республик", что более чем красноречиво свидетельствует о сугубо инструментальной их роли в российской политике на украинском направлении. Так что это, в некотором смысле, красная кнопка в "новороссийском проекте" в целом: игра в имитацию субъектности, очевидно, отложена, если не прекращена окончательно. И здесь налицо интересная коллизия: с одной стороны, формулировка об ОРДЛО выглядит фактическим признанием того, что Россия, аннексируя граждан Украины, является стороной конфликта на Донбассе. С другой - упоминание ЛНР и ДНР в документе такого рода выглядело бы одновременно и признанием их статуса, и явным намерением поглотить "союзные" республики. Так что в Кремле всего лишь выбрали более удобную для себя опцию.

И, разумеется, время. Каденция президента Петра Порошенко завершается, Владимир Зеленский лишь готовится к вступлению в должность, этот процесс сопровождается нешуточным ростом напряжения в украинском обществе (вспомнить хоть о баталиях 25% против 75% в соцсетях). Указ Путина неминуемо подольет масла в этот огонь. Вполне вероятно, в ближайшее время в нашем информпространстве появятся призывы полностью "выпилить" ОРДЛО из Украины, обрубив все контакты с оккупированными территориями и упростив процедуру лишения украинского паспорта. С другой стороны, столь же вероятно, последует и "ответный" (на самом деле нет) вброс о необходимости все-таки разобраться с двойным гражданством. Что бы ни начал в этой ситуации предпринимать президент Порошенко, завершать - или заканчивать - предстоит его преемнику. Таким образом, Москва, очевидно, ставит президент-электа в заведомо слабую позицию. Зеленский оказывается в буквальном смысле на шпагате: либо в попытке избежать усиления конфронтации с Москвой он мирится с этим недружественным поглощением, либо на конфронтацию таки идет - и обрушивает свой электоральный рейтинг за счет поддержавшего его избирателя условного Юрия Бойко.

Но это, так сказать, "план на сейчас". Что же до дальнейшего развития событий, то Киеву на размышления дается три месяца. Именно такое время отводится в путинском указе на рассмотрение заявлений об упрощенном гражданстве, и с этой точки зрения его можно рассматривать как своего рода ультиматум. Ведь в случае если Кремль изберет опцию массовой раздачи российских паспортов, по истечении трехмесячного срока в ОРДЛО будет достаточное число граждан РФ, которых ринутся защищать силы Южного военного округа, если украинские войска начнут проявлять "нежелательную инициативу" в зоне ООС. Иными словами, здесь просматривается тот же шаблон, по которому Россия действовала в отношении Грузии в 2008 г. - а Москва тяготеет к проверенным схемам. Хотя, как показывает предыдущий опыт, поводы для вторжения могут изобретаться на ходу и по мере необходимости, и если Путин не проявлял интереса к "официальному" захвату территории материковой Украины ранее, то делать это теперь оснований еще меньше. Так что, вполне возможно, имеет место очередная попытка "взять фраера на понт".

Здесь стоит отметить, что путинский указ появился после массированной подготовительной кампании в российских СМИ, в ходе которой, в частности, были озвучены и взгляды Москвы на дальнейшую судьбу Нормандского формата. В частности, экс-министр иностранных дел Игорь Иванов предложил фактически вывести украинскую сторону из переговоров. Логика очевидна: коль скоро впихнуть в минский процесс представителей ОРДЛО не удалось и раз уж не получилось представить конфликт как гражданскую войну, то можно больше не лицедействовать и вдавливать "народные республики" в Украину, уже не особо церемонясь. Собственно, и заявление Владимира Путина о том, что указ подписан исключительно из гуманных соображений и по сути абсолютно дублирующий его спич Дмитрия Суркова на это указывают: права жителей территорий (опять без упоминания о "народных республиках") безжалостно попирает киевская власть, устроившая экономическую блокаду, угрожающая и не дающая голосовать. В общем, привет, "Минск", на российских условиях и по боснийскому сценарию.

Кстати, весьма примечателен сам факт практически одновременного комментирования решения и Путиным, и его помощником. Налицо стремление достичь сделать событие максимально медийным. И это открывает еще одну его грань. Учитывая, что рейтинги Путина сыплются, а на Зеленского возлагают большие надежды и сами россияне, и жители ОРДЛО, и разного рода русофилы в Украине, это чревато снижением лояльности населения "народных республик" Кремлю, вплоть до полной ее потери в перспективе и роста проукраинских настроений. А это само по себе чревато. Не то чтобы Путин завидовал популярности Зеленского, но он вступил с ним в конфронтацию в этой плоскости, проявив "заботу и человечность".

Впрочем, велика вероятность, что инициативу - а вместе с ней и путинский рейтинг - зарубит, как это обычно случается в России, ее реализация. В отсутствие прямого президентского контроля над процессом раздача паспортов будет отдана на откуп - во всех смыслах - чиновникам соответствующих ведомств. А это по умолчанию - и схемы, и взятки, и затягивание сроков - так что российская коррупция в известном смысле является немаловажным фактором безопасности Украины.

В то же время, внезапная публичность Суркова может указывать, что он вновь назначен главным "решалой" по Донбассу, а медведчуковские вояжи в Москву и Минск имеют вспомогательную функцию. Впрочем, конкуренция кремлевских башен относительно любого внешнеполитического вопроса не прекращается никогда, и ОРДЛО - не исключение.

Очевидно, что нынешний путинский указ направлен и на решение проблем людских ресурсов. Мобилизационных - во-первых, путем одновременно и призыва проживающих в ОРДЛО новых "российских граждан", и отрезания возможностей от него откосить. Во-вторых, по приднестровскому и осетинскому образцам ускоряя процесс "коренизации" российского военного присутствия за счет местных контрактников.

В случае массовой раздачи гражданства также можно говорить и об отборе ресурсов трудовых и генетических. Количество иммигрантов в РФ и эмигрантов из нее в 2018 г. почти сравнялось, причем в 60 регионах и в целом по стране теперь уже официально фиксируется убыль населения. Приток свежей крови в Сибирь, на Алтай и Дальний Восток - это проблема не только демографической, но и оборонной безопасности государства, учитывая тихую экспансию Китая. Разумеется, ресурсов оккупированных областей Донбасса для этого не хватит, но такой отбор населения, тем более европеоидного и культурно близкого, лучше, чем ничего. Однако это, в свою очередь, неминуемо поставит ОРДЛО в положение той же ПМР: ввиду оттока трудоспособного и производительного населения "молодые республики" будут стареть и вымирать - причем в том числе и в экономическом смысле - превращаясь в дотационное ярмо, которое Москва постарается опять-таки сбагрить Украине хоть тушкой, хоть чучелом - но так, чтобы не утратить фактический контроль над ними. Естественно, процесс может затянуться на десятилетия без шансов на успех. При этом тамошние пенсионеры, кормясь из российского бюджета, будут пополнять "легионы Путина" (или кто там будет после него), выполняя тем самым функцию сарафанного радио пропаганды и проецируя влияние на сопредельные территории.

...Заявление на ФБ-странице команды Зеленского о том, что сегодняшний указ Путина "не приближает мир", учитывая описанное выше, явно недостаточно. К слову, Путин соцсетями не пользуется.
 

ПО РУБРИКАМ

24.04 Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти

24.04 Депозитные ставки для физлиц 24.04.19

24.04 Доллар США растет к евро 24 апреля, австралийский доллар падает на статданных

24.04 В 1-м квартале НБУ сократил активы на 2,7% до 1,02 трлн гривен

24.04 МВФ потребовал устранить конфликт интересов у одного из членов Совета Нацбанка

24.04 Биржи АТР закрылись 24 апреля разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая

24.04 Справочный курс гривни вырос на 10,44 коп. до 26,5875 UAH/USD

24.04 Курсы валют по карточным операциям на 24.04.19

24.04 НБУ продал 23 апреля банкам депозитные сертификаты на 8,3 млрд гривен

24.04 22 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $27,1 млн до $287,1 млн

24.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.04.19

24.04 Остатки средств на корсчетах банков 24.04.19

24.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.04.19

24.04 Профучастники фондового рынка могут не публиковать отчетность в печатных изданиях, - НКЦБФР

24.04 Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили 23 апреля рекордами на отчетах компаний

• дальше…

24.04 Нефть слабо дешевеет 24 апреля на сигналах роста запасов в США, Brent торгуется у $74,5 за баррель

24.04 Кабмин предлагает Раде назначать председателя ФГИ по предложению премьера вместо Президента

24.04 Объем венчурных инвестиций в Украине в 2018г вырос на 30% – UVCA

24.04 Кабмин утвердил порядок электронного администрирования реализации топлива и этилового спирта

24.04 Кабмин утвердил методику оценки фискальных рисков

24.04 Всемирный банк назвал условия для ускорения роста экономики Украины

24.04 Оптовые цены ДТ с утра 24 апреля выросли в среднем на 10% или 2 грн/л

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Кандидат на пост главы Еврокомиссии пригрозил заблокировать «Северный поток - 2»

• дальше…

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза?

24.04 Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

24.04 Эрдоган теряет контроль над Турцией

24.04 Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти

23.04 МВФ придумал, как заставить отрицательные ставки работать

23.04 В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров

23.04 Армия Хафтара объявила о второй фазе наступления на Триполи

23.04 США распространят санкции на всех импортеров иранской нефти

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

• дальше…

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

24.04 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

• дальше…

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов

24.04 Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП

24.04 Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева Вовк

24.04 Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое

24.04 У Зеленского запуск нового рынка электроэнергии хотят отложить на год

24.04 Коломойский продолжает терять миллиарды на формуле Роттердам+

23.04 Однопроцентные «малыши». Зачем «Оппоблоку» «карлики» в Верховной Раде

23.04 Новый человек в налоговой: Кто такой Сергей Верланов

23.04 Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима

23.04 ГБР проводит обыск в НАБУ

• дальше…

24.04 Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

24.04 Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно