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30,22% - за Зеленского, 16,65% - за Порошенко, 13,13% - за Тимошенко по подсчету ЦИКом 40,09% электронных протоколов
07:12 01.04.2019 |
30,22% избирателей проголосовали за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, 16,65% избирателей проголосовали за Президента Петра Порошенко, а 13,13% - за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко по подсчёту 40,09% электронных протоколов.
Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.
11,48% - за сопредседателя "Оппозиционной платформы "За жизнь" Юрия Бойко, 7,07% - за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 5,95% - за бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, 5,11% проголосовали за лидера Радикальной партии Олега Ляшко и 4,20% - за заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
У остальных кандидатов менее 2% голосов.
Данные обновляются.
Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей на выборы Президента 31 марта составила 63,52%.
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