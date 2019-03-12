Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

Денис Вергун / UBR.ua

За спокойным и даже вялым январем-2019 на рынке вторичного жилья, последовал очень активный февраль. Количества заключенных сделок по покупке-продаже квартир в Киеве выросло сразу на 35-40%, а число предварительных договоров - на 20%. По данным аналитического центра DOM.RIA, в прошлом месяце в украинской столице выставили на продажу на 13% больше жилья, чем в январе.

Цены плавно движутся вверх - это видно в инфографике. И ничто не предвещает снижения: на начало марта 2019 года, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева составляет $1167.

Что происходит

Активизацию на рынке вторичной недвижимости связывают, прежде всего, со скандалами с новостройками. Доверие покупателей было подорвано из-за всплеска незаконных строек в столице. Люди просто боятся связываться с новыми домами, ведь сейчас практически никто не может дать гарантий, что дом в итоге будет введен в эксплуатацию.

«Доверие к новостройкам очень сильно подорвано, даже к самым надежным застройщикам. Работают активисты на многих стройках, добивались отмены выданных разрешений, хотя документы на начало строительных работ уже были до этого получены, были судебные решения. Очень много действий было против застройщиков, хоть они и часто не серьезные, но умы обычных людей будоражили. Также, многие новострои задержали сдачу в эксплуатацию, даже проверенные», - рассказала UBR.ua киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Инна Шкулепова.

Второй фактор - сокращение количества новых квартир, выставляемых на продажу. В 2018 году в Киеве сдали в эксплуатацию на 25% меньше жилья (1255,9 тыс. кв.м.), чем годом ранее.

Третий момент - это постепенная активизация ипотечного кредитования в Украине. Благодаря восстановлению банковских программ по мере увеличения спроса со стороны населения. Спрос объясняют стабилизацией курса гривны.

«Валютные колебания в пользу потенциальных покупателей, думающих в гривне», - отметил в беседе с UBR.ua управляющий директор ARPA Real Estate Михаил Артюхов.

Откладывают покупки квартир сейчас в основном те, у кого жилье есть. Многие ждут, что будет после выборов. Другая категория людей - кому жилье необходимо. Они все равно купят, невзирая на разгар политического сезона.

«Весна - хорошее время для продаж. Спрос же всегда поднимает цены. Люди поняли, что цены больше не падают», - заметила Инна Шкулепова.

Дешевого не осталось

По словам риелторов, дешевых квартир в Киеве практически не осталось. Ощущается дефицит предложения.

«В январе наблюдался практически нулевой спрос. А в феврале он вырос настолько, что превысил осенние показатели. При этом после Нового года люди стали выставлять на продажу очень мало квартир в низком бюджетном сегменте. Поэтому сложно удовлетворить запросы покупателей, которые еще осенью видели квартиры до $30 тыc. Сейчас в этом бюджете ничего не могут найти», - рассказала директор агентства недвижимости «Левый берег» Оксана Суслова.

Торгуются неохотно

Владельцы квартир видят подорожание квартир, и торгуются неохотно. Наиболее интересные варианты очень быстро продаются.

«Думаю, в течение года эта ситуация отрегулируется и средний торг, как и всегда, будет составлять в районе 10-15% по объектам, вышедшим на рынок с неправильной стартовой ценой (чем очень часто страдают собственники). Если же объект выведен на рынок грамотным специалистом с правильной стартовой ценой, то в таких ситуациях часто наблюдается торг на повышение в связи с повышением спроса и уменьшением ассортимента предложений», - говорит Суслова.

Где покупают

Чаще всего украинцы смотрят объявления в следующих районах:

1. Голосеевском - 11,82% запросов,

2. Шевченковском - 11,06%,

3. Соломенском - 10,72%,

4. Оболонском - 10,67%,

5. Дарницком - 10,57%.

По количеству предложений лидируют три района:

* Дарницкий - 30,44%,

* Шевченковский - 10,76%,

* Голосеевский - 10,0%.

По данным DOM.RIA, на текущий момент в столице 8250 активных объявлений о продаже квартир. По ним высчитаны такие средние расценки.

«Лидерами по продажам в начале года стали 2-комнатные квартиры. Чаще всего эти покупки совершались с инвестиционной целью под арендный бизнес. Соответственно по локации это были массивы вдоль веток метро достаточно свежей застройки. В феврале было совсем немного покупателей, приобретающих жилье для себя, и в основном это были покупки после продажи своего предыдущего жилья, а не за счет накоплений. В основном люди шли на расширение - покупали жилье просторнее предыдущего», - отметила Суслова.

Что дальше

Как рассказал эксперт DOM.RIA Анатолий Топал, есть все шансы, что уже во второй половине марта рынок замрет в преддверии выборов и до середины апреля активность не восстановится.

Тем не менее, риелторы уверены, что сейчас самое подходящее время покупать недвижимость. Дешеветь она, скорее всего, уже не будет, а вот расти в цене - вполне вероятно.



