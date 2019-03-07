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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинские банки не торопятся разворачивать активное кредитование недвижимости

 Денис Вергун / UBR.ua

На текущий момент на нашем ипотечном рынке работают порядка 17 банков, но только около 10 готовы предоставлять кредиты под покупку жилья на первичном рынке, сообщила зампредседателя правления банка Глобус Елена Дмитриева. При этом ставки на ипотечные кредиты составляют от 20% до 25% годовых, и ждать, что они заметно снизятся в 2019 году не стоит.

«При действующих процентных ставках, развивать ипотечное кредитование возможно только в рамках совместных программ с компаниями-застройщиками. Уже сейчас существует пласт клиентов, которые готовы покупать квартиры только с использованием таких кредитных программ. Ожидается, что существенно возрастет интерес к совместным ипотечным банковским программам у застройщиков Львова, Одессы, Днепра (когда застройщик берет на себя часть процентной нагрузки)», - добавила Дмитриева.

Банки не спешат

Ипотечное кредитование для первичного рынка пользуется спросом в сегментах эконом и «комфорт-класса, при этом преимущественно приобретаются одно- и двухкомнатные квартиры. Суммарно в 2018 году ипотечных кредитов было выдано на сумму 2,5 млрд. грн., включая покупку недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также под залог недвижимости.

Доля ипотеки составляет всего 2% от общих активов банковской системы Украины. Эксперты же оценивают потенциал рынка вчетверо больше - около 10 млрд. грн. в год. По их мнению, одной из главных причин, сдерживающих это кредитование, является практически полное отсутствие государственных программ поддержки.

«Развитие госпрограмм по ипотеке могло бы в одночасье решить ряд ключевых проблем. С одной стороны, госкредиты, выданные по ставкам, не превышающим 20-22%, могли бы подстегнуть коммерческие банки к снижению собственных ставок на 3-5%. С другой стороны, государственные ипотечные программы для приобретения жилья на первичном рынке - это дополнительная гарантия для заемщика в надежности застройщика и объекта инвестирования», - заметила сооснователь и управляющий партнер Украинского клуба недвижимости Ольга Соловей.

Что предлагает государство

В 2018 году Госфонд содействия молодежному жилищному строительству заключил всего 751 договор с покупателями. Кредитный портфель по итогам года вырос до 1,2 млрд. грн. При этом платежная дисциплина по таким программам выше всяческих похвал: всего около 1% портфеля выходят на просрочку. Впрочем, объемы госпрограммы ничтожны в сравнении с потребностью рынка. На сегодняшний день свыше 1 млн. семей нуждаются в улучшении жилищных условий, подсчитывают эксперты.

По другим государственным кредитным программам было выдано:

* Кредитование педагогов (с 2007 по 2018) - 223 кредита на 51,3 млн. грн.;

* Льготное кредитование (1998 - 2018) - 12,6 тыс. кредитов на 2,2 млрд грн.;

* Доступное жилье (2010 - 2018) - прокредитовано 4,2 тыс. семей на 639,7 млн. грн.

Кроме государственных программ, в стране существуют 110 действующих региональных аналогов. 30 из них являются комплексными, 47 сосредоточены на льготном кредитовании молодежи, 33 - призваны обеспечить жильем участников АТО.

Практически не заметен в льготном кредитовании Киев: по собственной инициативе «Доступное жилье» в 2018 году выдали кредитов на 0,5 млн. грн. Совсем не развивают кредитные программы местные власти в Кропивницком, Донецкой и Луганской областях, а также на Закарпатье.

По словам экспертов, для полноценного развития ипотеки помимо внедренных государственных ипотечных программ и существенного снижения процентных ставок, также необходимо уменьшить резервные требования НБУ с действующих 13% до 2%. А также вернуть возможность для банков принимать в залог недостроенный квартиры.

«Снижение резервных требований позволит большему количеству коммерческий банков развивать свои ипотечные программы. При сохранении существующих правил игры, в 2019 году объем выданных кредитов не превысит 3 млрд. грн. Полноценная ипотека позволит стимулировать развитие строительной отрасли», - подытожила Ольга Соловей.
 

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