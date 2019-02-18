Нацкомфинуслуг впервые за три года пересмотрела правила на рынке «автогражданки»

Виктория Руденко / FinClub

Нацкомфинуслуг решила на 30% поднять размер максимальной компенсации потерпевшим в ДТП и пересмотрела коэффициенты, которые страховщики используют при расчете стоимости «автогражданки». Эти изменения позволят поднять стоимость автострахования на 20%.

Лимиты повышаются

Hегулятор повысил лимиты выплат по компенсации ущерба имуществу со 100 тыс. грн до 130 тыс. грн, а по жизни и здоровью - с 200 тыс. грн до 260 тыс. грн.

Соответствующее распоряжение комиссия утвердила 7 февраля. Документ направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу через три месяца после публикации - это может произойти в конце мая - начале июня.

Предыдущее повышение лимитов, сразу в два раза, произошло в январе 2016 года: по ущербу имуществу - с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн, а по жизни и здоровью - со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн. За три года потребительская инфляция составила 40%, поэтому нынешнее повышение на 30% выглядит умеренным.

Повышение лимитов - логичный шаг, считают страховщики. «Новые повышенные лимиты позволят более полно компенсировать ущерб при тяжелых авариях, и это большой плюс. Но, к счастью, таких событий не так много в общей статистике, поэтому мы не ожидаем резкого роста убыточности в связи с увеличением лимитов», - говорит глава правления СК «Арсенал Страхование» Сергей Авдеев. По данным МТСБУ, средняя сумма выплаты в январе-ноябре 2018 года составляла всего 15,87 тыс. грн.

Ценам дадут больше свободы

Но повышение лимитов - не единственное изменение. Нацкомфинуслуг отреагировала на изменения на автомобильном рынке, которые произошли за последние годы, и предложила усовершенствовать существующие коэффициенты, которые определяют стоимость страхования.

Сейчас ключевую роль в цене ОСАГО играет место регистрации автомобиля. Но новым правилам будет учитываться место регистрации и проживания владельца транспортного средства. «Если привязки к месту регистрации автомобиля при его эксплуатации не существует в принципе, то для регистрации по месту фактического проживания существуют определенные правила и сроки. Поэтому при условии надлежащего контроля за соблюдением этих правил территория фактической эксплуатации транспортного средства в стоимости полиса может быть учтена более точно. Но в любом случае страховщик, используя диапазоны всех коэффициентов, сможет на основании анализа всех рисков устанавливать стоимость полиса, который наиболее точно соответствует риску, который он берет на себя», - считают в СК «Оранта».

Председатель правления СГ «ТАС» Павел Царук признает, что сама по себе идея «привязки» не к месту регистрации транспортного средства, а к месту регистрации его владельца - правильная. «Но, к сожалению, она не сможет до конца решить проблему, особенно актуальную для мегаполисов. Ведь ситуация, когда автовладелец зарегистрировал свой автомобиль в области, а реально эксплуатирует его в большом городе, очень распространенная. При этом при расчете стоимости полиса этот момент не учитывается», - говорит Павел Царук. «Эти изменения коснутся тех автомобилей, которые зарегистрированы в небольших городах, а их владелец проживает и использует транспортное средство в городах-миллионниках. Правда, какими будут изменения, пока сложно сказать», - сетует председатель правления СК «ВУСО» Андрей Артюхов.

Но ситуация кардинально не изменится, ведь поскольку нет механизма проверки фактического места проживания владельца автомобиля, то ничто ему не помешает самому зарегистрироваться в небольшом населенном пункте, где был зарегистрирован транспорт, а проживать в мегаполисе.

Среди других изменений - сокращение зон страхования с семи до шести. «Днепр, Львов, Одесса, Харьков будут включены во вторую зону, а ранее находились в третьей. Для автовладельцев из этих городов цена «автогражданки» повысится», - отмечает директор по розничным продажам СК «Аска» Татьяна Пинчук. Коэффициенты для Днепра и Львова повысятся с 1,8-2,8 до 2,3-3,5, которые сейчас применяются к Одессе и Харькову.

Дороже обойдется страховка и для «евроблях» - автомобилей на иностранных номерах. «Повышающий коэффициент к тарифу для них не превышал 4, а теперь он увеличен до 10. Мы считаем эти нововведения справедливыми», - перечисляет Татьяна Пинчук. Сейчас количество «евроблях» стремительно сокращается.

Больше придется платить сознательным водителям. Если раньше максимальный размер скидки за безубыточную езду составлял 20%, то теперь - не более 10%. Впрочем, Андрей Артюхов считает, что действующая система «бонус-малус» не работает как эффективная система скидок за безаварийную езду и накрутки цены - за аварийную. «Сейчас «бонус-малус» используется как дополнительный аргумент в продажах или удержании клиента. В нашей компании бонус за безаварийную езду составляет не более 10% в целом по портфелю», - говорит Андрей Артюхов. В СК «Арсенал Страхование» этот показатель составляет 15%.

Бумажные полисы VS онлайн-страховки

Дешевле страховщики смогут продавать и электронные полисы - для них можно использовать понижающий коэффициент до 0,9. Правда, у страховщиков пока нет единого мнения, стоит ли давать скидки клиентам, оформившим электронный полис. Одни считают такую политику обоснованной. «Применение 10-процентной скидки при покупке клиентом электронного полиса - это прогрессивная практика. Выигрывают все участники рынка. Клиент получает выгоду в виде экономии, страховая компания сокращает накладные расходы, а продающий персонал имеет дополнительное время на развитие продаж по другим видам страхования», - считает Татьяна Пинчук.

Андрей Артюхов видит в онлайн-страховках и плюсы, и минусы. «С одной стороны, у компании меньше расходов на администрирование продаж - не только на покупку самого бланка, но и расходы на его пересылку, учет, содержание агентской сети. С другой стороны, электронный полис, с точки зрения риска, ничем не отличается от бумажного: лимиты те же, ответственность та же. Поэтому продавать ли эти полисы с коэффициентом 0,9, должна решать страховая компания. Это будет понятно тогда, когда станет ясна логика расчета затрат на организацию продаж. Разница - только в маркетинговой составляющей. Здесь могут появиться скидки, поскольку затраты на электронный полис меньше», - рассказывает Андрей Артюхов.

Некоторые игроки выступают против скидок по электронным полисам. «Скидки при оформлении е-полиса, по моему убеждению, не оправданны. Понятно, что регулятор стремится таким образом стимулировать онлайн-продажи, но это не должно быть за счет страховщиков, которые и так несут убытки. Другое дело, если компенсировать такие скидки будет государство, тогда да, это будет понятно», - говорит Павел Царук.

Он говорит о рисках онлайн-торговли. «Е-полис для страховщиков будет и так раза в полтора более убыточным, нежели традиционный. Ведь если при традиционной схеме оформления полиса страховщики имели возможность проверять данные (ту же зону), которые указывает клиент, то в онлайн-продажах они такой возможности лишены. В итоге можно предположить, что именно е-полису отдадут предпочтение «убыточные», проблемные и нечистые на руку клиенты. Проверить, соответствует ли действительности указанная клиентом при оформлении полиса через Интернет информация, будет проблематично», - делится наблюдениями Павел Царук.

Закон об «автогражданке» прописан под традиционную схему продаж полисов ОСАГО, предполагающую, что страховщик имеет возможность проверить указанные клиентом данные. «О методике проверки информации, предоставленной в ходе оформления е-полиса, там нет ни слова. Это создает крайне благоприятные условия для различных афер, соответственно, убыточность по таким полисам будет выше, а потому говорить о применении понижающего коэффициента при таких условиях, по моему убеждению, как минимум недальновидно», - предупреждает Павел Царук.

Указание заведомо недостоверных данных может стать основанием для отказа в выплате, что повлечет за собой судебные разбирательства. В «Оранте» считают, что «коэффициент 0,9 для электронных полисов имеет в своей основе не экономическую, а пиар-составляющую». «С одной стороны, стоимость бланка составляет в стоимости бумажного полиса около 1%, плюс еще столько же - затраты на его логистику. А это прямая экономия при продажах электронных полисов. С другой - для функционирования электронного полиса нужен более высокий уровень IT-системы как у страховщика, так и в МТСБУ, для достижения и поддержания которого необходимы значительные инвестиции и расходы», - пояснили в пресс-службе компании.

Лимиты ударят по карману

Изменение лимитов и повышающих коэффициентов в формуле определения цены ОСАГО повлечет за собой подорожание страховки для клиентов. «Повышение лимитов выплат по компенсации ущерба жизни и здоровью однозначно повлияют на такой фактор, как убыточность, и страховые компании отреагируют на это повышение поднятием тарифов на ОСАГО, что в целом логично. Считаем, что это будет происходить поступательно. В настоящее время наша компания анализирует, насколько увеличение лимитов повлияет на убыточность. После этого будет принято решение о размерах тарифов», - говорит Андрей Артюхов.

Сергей Авдеев прогнозирует, что стоимость ОСАГО вырастет в среднем по рынку на 10-20%. «В нынешней ситуации пересмотр стоимости страховой защиты в сторону увеличения, на наш взгляд, неизбежен. А вот насколько вырастут цены, зависит и от финансового результата, и стратегии работы на рынке ОСАГО каждой отдельно взятой компании», - считает Сергей Авдеев.

Павел Царук считает, что даже такого подорожания недостаточно. «Последние два года на рынке фиксируется значительный рост убыточности по ОСАГО, что, естественно, создает предпосылки для увеличения стоимости «автогражданки». По оценкам международных перестраховщиков, учитывая ежегодное увеличение среднего убытка и частоты по ОСАГО, цена должна быть на 20-30% выше, чем сейчас. А для того чтобы вывести «автогражданку» на приемлемый уровень убыточности, в ближайшие годы цена ОСАГО в Украине должна увеличиваться на 30-40%», - подсчитал Павел Царук.

Но Татьяна Пинчук из СК «Аска» отметила, что число страховых случаев, когда сумма убытка по поврежденной технике превышает 100 тыс. грн, невелико, поэтому существенных потерь страховщики не понесут.