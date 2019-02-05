Застройщики в Киеве готовятся повышать цены

Александра Некращук / ЛIГА.Бизнес

За прошлый год стоимость квадратного метра жилья выросла на 5,4%. В 2019-м квартиры будет дорожать активнее. Девелоперы говорят о росте себестоимости.

В 2018 году недвижимость на первичном рынке подорожала на 5,4%, сказано в сообщении Государственной службы статистики.

Цены на 1- и 2-комнатные квартиры выросли на 5,7%, 3-комнатные - на 3,4%. Себестоимость строительства увеличилась на 10-15%, уверяют застройщики и прогнозируют новый рост.

Есть ли для этого основания?

Оживление на рынке

Прошлый год оказался неплохим для застройщиков. В 2018 году заключено 12 900 сделок купли-продажи жилья в новостройках, тогда как в 2017 году - около 6850, говорится в исследованиях компании SV Development.

Застройщики называют более скромные цифры. Например, у КГС в прошлом году продажи выросли на 15%. У Укрбуда - на 11%, а с учетом нежилых помещений, паркомест и т.д. - на 19%.

Продажи выросли за счет небольших квартир площадью 30-35 кв м, и в денежном выражении застройщики в прошлом году привлекли столько же денег, как и в предыдущий год, уточняет Степенко. "Такая у нас национальная особенность - хоть маленькая, но квартира должна быть своя, - добавляют в пресс-службе КГС. - Ну и большинство людей, как и раньше, хранит свои сбережения именно в валюте".

Как вели себя цены? В прошлом году недвижимость в Киеве подорожала на 3,5-7,5%, говорит пресс-секретарь корпорации Укрбуд Глеб Шемовнев. "Оживление стало меньше ожидаемого - после скачка в сентябре почти на 5%, к концу года многие застройщики снизили цены, чтобы увеличить покупательную способность", - говорит Шемовнев.

В жилых комплексах компании City One Development цены выросли на 7-10%, сообщил менеджер по связям с общественностью девелопера Галина Мартыненко. По ее словам, это связано с ростом продаж и развитием проектов.

Себестоимость строительства росла активнее цен, утверждают застройщики. В ХК Киевгорстрой, оценили рост затрат в 25%. "Увеличивается стоимость всего - материалов, комплектующих, топлива, энергоносителей, оплаты труда, - сообщили LIGA.net в пресс-службе КГС. - Например, стройматериалы подорожали на 30%".

В Украине наблюдается катастрофическая нехватке квалифицированных рабочих кадров и чтобы сдерживать отток рабочих в страны ЕС. Поэтому девелоперы будут вынуждены увеличить зарплат в среднем на 20-30%, добавляет управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов.

Последние годы застройщики старались не повышать цены и экономить, подтверждает управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Например, строительные компании отказалась от стяжки на полу, штукатурки стен, заменяют кирпич на газоблоки, экономят на окраске фасадов и не устанавливают межкомнатные перегородки.

"Некоторые компании уже не устанавливают в квартирах батареи, возможно, это правильно, - говорит Степенко. - Часто покупатели жилья меняют их на новые". Дальше экономить не на чем, утверждает он.

Что дальше?

В этом году цены на жилье могут вырасти на 15-20%, надеются девелоперы. В первом полугодии из-за роста себестоимости и зарплат цены для покупателей могут вырасти на 4-5%, заявляет Кононов. Иначе стройкам грозит дефицит рабочих рук. В этом году Германия упростила правила трудоустройства для нерезидентов стран ЕС, увеличивать квоты для наших соотечественников планирует Чехия.

Застройщики будут делать ставку на программы лояльности для покупателей. Самая распространенная - рассрочка платежа, которой пользуется 80% покупателей квартир. Как правило, собственнику жилья необходимо внести предоплату в размере 30-50%, а остальная сумма выплачивается до ввода дома в эксплуатацию. Некоторые строительные компании предоставляют рассрочку и после завершения строительства.

Вторая программа - скидки, размер которых может достигать 15% при полной оплате стоимости жилья. Помимо традиционных акций, приуроченных к различным праздникам были и оригинальные предложения. КГС в одном из комплексов предлагала сбросить 13% цены на квартиру №666. Безуспешно. "Суеверность наших покупателей оказалась выше возможности купить квартиру со скидкой почти 200 000 грн», - сообщили в пресс-службе компании.

Требования клиентов практически не изменились. Покупатели выбирают квартиры небольших площадей: 1-к. квартиры до 40-50 кв м, 2-к. - до 55-65 кв м, говорит Шемовнев из Укрбуда. "По планировочным решениям большинство клиентов склоняются к простым, геометрически правильным вариантам с просторными кухнями, большим количеством окон и лоджиями", - говорит он.

Шемовнев подчеркивает, что покупатели интересуются не только самим домом, но и территорией за его пределами - зеленой зоной, развитой транспортной, социальной и торговой инфраструктурой, внутренней инфраструктурой ЖК (магазин, спортзал, кафе), вопросами безопасности (дворы без машин, карточные системы контроля доступа, закрытая территория, шлагбаумы, физическая охрана). В этом году требования клиентов существенно не изменятся.