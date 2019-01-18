В Украине возрождается интерес к доходным домам

Денис Вергун / UBR.ua

Этот формат очень удобен квартиросъемщикам: аренда в новостройках под ключ - меблированные квартиры с качественной отделкой и бытовой техникой, с полным сервисом от управляющей компании. Она обслуживает куда быстрее и качественнее, чем хозяева, которые в случае поломок могу неделями искать сантехников и электриков.

Зарабатывают доходы на домах двумя способами. Первый: один или несколько бизнесменов выкупают у застройщика полдома/дом еще на этапе фундамента, а после возведения недвижимости, ремонта и полного оборудования создают управляющую компанию. После чего начинается самое интересное - сдача в аренду с полным обслуживанием по ходу. То есть получение дохода от базовой инвестиции.

Такие проекты в Украине были, но совсем немного. Чаще реализуется вторая модель - когда строит, ремонтирует, сдает в аренду и обслуживает жилье одна структура. Это строительная компания и родственные ей предприятия.

Кто-то делает доходным весь построенный дом, а кто-то - половину или даже четверть. Например, один из четырех подъездов. ¾ или ½ новостройки продается, а оставшееся сдается в аренду квартиросъемщикам. Тем, у кого нет денег на собственное жилье, но он хочет жить в качественных квартирах.

В Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в новостройке сейчас составляет эквивалент $500/мес.

По мере роста в столице средних арендных ставок, строители все больше интересуются доходными домами. В 2019 в этом формате будет запущено сразу несколько проектов.

«Массовым формат вряд ли станет, но киевский рынок вполне может поглотить до десятка доходных домов в классах комфорт, бизнес и премиум», - заверила UBR.ua директор Residential Development Solutions Ярослава Чапко.

Ключевой момент - инвестиции. Скорее всего, собственные, поскольку украинские банки по-прежнему не способны на долгосрочное кредитование бизнеса.

«Себестоимость квадратного метра в доходном доме в среднем увеличивается на $200 (с учетом чистовой отделки, ремонта и обустройства). В зависимости от бизнес-плана, срок окупаемости такого проекта в Украине - 7-10 лет. А при выгодном месторасположении (близость к метро) и наличием, как самых популярных - однокомнатных квартир, так и апартаментов, такой проект станет «вечным двигателем» прибыльности», - заверил UBR.ua директор по развитию компании Novbud Вячеслав Павлов.

До конца 2019 года доходный дом бизнес-класса появится в Киеве на пересечении улиц Антоновича, Владимиро-Лыбедской и Малевича (девелопер MERX). Свыше 600 квартир с отделкой, мебелью и техникой будут сдаваться исключительно в долгосрочную аренду под надзором управляющей компании. Анонс впечатляющий: от химчистки и обустроенных общественных зон до круглосуточной дежурной медсестры. Как все будет реализовано на практике - покажет время.

«Девелопер очень тщательно подходит к вопросу качества строительных, отделочных материалов, дизайну интерьеров и их обустройству», - заверил UBR.ua управляющий партнер компании Kiev Standart (консультирует проект) Олег Перегинец. Расценки на аренду там еще не озвучивают, но совершенно очевидно, что они будут немалыми.

Более доступные ценники ждут от бюджетных застройщиков. Таких, например, как государственный Укрбуд. Как стало известно UBR.ua, бюджетный строитель также вынашивает идею доходного дома. Предварительные расчеты уже сделаны, но многие детали еще дорабатываются и могут измениться. Потому детали проекта не афишируются. Единственное, что точно подтвердили UBR.ua в Укрбуде, - доходный дом запустят в 2019-м. Где подобными проектами пока не интересуются и даже не рассматривают - это в «Киевгорстрое».

Попозже начнут появляться арендные новостройки в пригороде Киева. К середине 2020 года, например, должен быть достроен доходный дом в селе Ходосовка (ЖК Vlasna). Проект предусматривает строительство 7-этажного дома в составе ЖК на 50 квартир площадью от 34 до 96 кв.м. Застройщик рассказал UBR.ua, что ожидает зарабатывать на одной квартире порядка 12-14% ее стоимости в год. И активно расширять этот бизнес.

«В ближайших планах компании запуск 5-6 таких домов, так как есть повышенный спрос на подобный формат жилья. Современные люди не хотят тратить время на самостоятельный ремонт арендуемой квартиры. А нам, как застройщику, за счет скидок на объеме и оптимизации логистики, ремонт обойдется на 25% дешевле. Мы ожидаем, что сроки окупаемости дома будут выше, чем в самом Киеве. Ведь аренда в Ходосовке сравнима по стоимости с любым спальным массивом в городе. А цена квартиры на 25-30% ниже, чем на окраине. Все это позволит окупить наш «пилот» за 5-7 лет», - рассказал UBR.ua управляющий партнер AVM Development Group Владислав Кононов.

Увеличение числа недорогих доходных домов позволит хотя бы отчасти решить квартирный вопрос в Киеве и Украине. Правда, застройщики сразу предупреждают, что за собственные средства не смогут поставить подобные стройки на поток. Массовость возможна лишь при условии активной государственной финансовой поддержки.

Хотя бы в формате «для служебного пользования» по четко утвержденным стандартам.

«Это могло бы заинтересовать госструктуры, обеспечивающие своих служащих жильем. Кооперация застройщиков и государства могла бы быть интересной и достаточно перспективной. Если бы какое-то ведомство заключило долгосрочный договор аренды квартир с предоплатой на срок до 3 лет, то и застройщики могли бы браться за реализацию таких проектов. А сама институция получила бы недорогой жилой фонд служебного пользования», - подметил в разговоре с UBR.ua начальник отдела продаж мини-города Svitlo Park Александр Панфилов.

Потенциал доходных домов оценивается высоко. По разным оценкам, порядка 20-30% купленных людьми новостроек сдается в аренду. Желающих доплачивать за съем в новом качественном жилье предостаточно. Так что застройщикам можно смело строить на эти цели, квартиросъемщики будут.