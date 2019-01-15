Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Все попытки напророчествовать скорую "смерть" Александра Лукашенко в свете нынешних осложнений его отношений с Россией, похоже, несколько преждевременны.

Визит в гости к Бацьке путинского кума Виктора Медведчука свидетельствует, что Кремлю Лукашенко все еще нужен и в первую очередь на украинском направлении.

Собственно, встречи Александра Григорьевича с украинскими политиками, не занимающими высших государственных постов, - штука нечастая. Последний раз подобное случалось в октябре прошлого года, когда к президенту Беларуси приехал Виктор Ющенко, а предпоследнего уже никто не помнит. Так что личная встреча Лукашенко и Медведчука - вещь знаковая.

По итогам этой встречи белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" обнародовало заявления обоих политиков. Кроме дежурных взаимных комплиментов, и Лукашенко, и Медведчук сделали несколько любопытных заявлений, которые проливают свет на цели и задачи этой встречи.

Лукашенко, во-первых, назвал российскую агрессию в Украине "недоразумением", которое "надо заканчивать", добавив нечто не до конца сформулированное: "Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками". В оригинале сказано могло быть и яснее, но "БЕЛТА" процитировало то, что процитировало. Для Медведчука, должно быть, эта фраза означает, что братские русский и украинский народы, воюя между собой, делают подарок общему врагу в лице Запада. И это, естественно, недоразумение, с которым нужно заканчивать, то есть сдаваться Путину.

В свою очередь Медведчук был несколько более конкретен, заявив, что к Лукашенко прислушиваются не только в Москве и Киеве, но в "Донецке, Луганске", поскольку президент Беларуси крайне авторитетный в Украине человек. Дескать, аж 52% украинских граждан поддерживают Александра Григорьевича. Ни Меркель, у которой 36% поддержки, ни тем более Трамп с его 16-18%, подобного авторитета в Украине не имеют. Поэтому Лукашенко и Беларусь должны сыграть решающую роль и "помирить Украину и Россию". Три славянских народа, по словам кума Путина, должны "договориться сами".

"Учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию. Это очень важная функция и, на мой взгляд, самая главная необходимость сегодня для Украины как государства и украинского народа", - подчеркнул Медведчук, завершив свое выступление уже совсем конкретными указаниями: "Для того чтобы достигнуть мира в Донбассе, чтобы улучшилась экономическая жизнь в стране, безусловно, мы все равно должны сесть за общий стол (я имею в виду Украину и Россию) для мирного разрешения всех вопросов. И здесь роль Беларуси является очень важной, неоценимой, с учетом позиции лично президента Беларуси".

Разумеется, ничего принципиально нового Медведчук в Минске не сказал и сказать не мог. Агитационные миротворческие методички уже давно утверждены в Кремле, и отступать от них категорически нельзя. Но то, что это прозвучало в Минске после личной встречи с Лукашенко, дает нам основания делать определенные выводы.

Учитывая очередной виток напряжения между Россией и Беларусью вообще и Лукашенко и Путиным в частности, о котором "ДС" уже писала, а также то, что Медведчук сегодня является ключевой фигурой в новосозданной "Оппозиционной платформе - За життя", выдвинувшей Юрия Бойко в президенты с претензией на "единого кандидата от оппозиции", можно предположить, что за закрытыми дверями Медведчук сказал президенту Беларуси приблизительно следующее. Если Лукашенко хочет как-то разрулить ситуацию с "налоговым маневром" Путина и дальше получать энергоносители по льготным ценам, то нужно как минимум оказывать Кремлю хоть какие-то услуги геополитического характера. И если вопрос более глубокой интеграции в союзное государство с Россией сложен и неоднозначен, то подсобить с украинским вопросом для Лукашенко вполне по силам и никаким суверенитетом поступаться тут не нужно. Или почти не нужно.

Для этого даже не нужно отказываться от подчеркнутого нейтралитета, а нужно всего лишь, пользуясь своим высоким авторитетом в Украине, публично озвучивать все то, что уже не единожды говорил и лично Медведчук, и его политический партнер Рабинович, и кандидат в президенты Бойко. Украинцы и россияне братья, война - это недоразумение, нужны прямые переговоры без всякого участия Запада, и тогда война закончится и настанут мир и процветание.

То есть Лукашенко должен стать заграничным агитатором за "единого кандидата от оппозиции" Бойко и поработать на его президентскую избирательную кампанию, а потом, может, еще и на парламентскую. Вполне возможно, что в Минск скоро привезут и самого Бойко, устроив ему встречу с самым авторитетным в Украине иностранным политиком, чтобы тот дал "будущему президенту" несколько напутственных слов.

Судя по приведенным выше словам Лукашенко, сказанным после встречи с Медведчуком, Бацька в целом не против позаигрывать подобным образом с Москвой и Киевом. Вот только складывается впечатление, что слишком стараться продвигать кремлевские тезисы о войне в Украине Лукашенко тоже не намерен. Слишком уж расплывчато из уст президента Беларуси звучат тезисы о "братских народах". Похоже, Александр Григорьевич будет отрабатывать роль VIP-агитатора Бойко исключительно для галочки, чтобы не слишком дразнить украинцев. Как ни крути, а поток белорусских товаров в Украину с начала российской агрессии лишь растет. Да и пока у России более-менее заняты руки украинским вопросов, есть больше шансов избежать слишком активного принуждения к Беларуси к интеграции в союзное государство.
 

ПО РУБРИКАМ

14.01 Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке

14.01 НБУ включил БИС в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка «Кредит Днепр»

14.01 Рынок акций Украины завершил торги 14 января умеренным снижением

14.01 Евро дешевеет в паре с долларом 14 января из-за слабых статданных по еврозоне, иена дорожает

14.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.01.19

14.01 Справочный курс гривни вырос на 14,31 коп. до 28,0237 грн

14.01 Остатки средств на корсчетах банков на 14.01.19

14.01 Биржи АТР закрылись 11 января снижением на статистике из Китая

14.01 Курсы валют по карточным операциям на 14.01.19

14.01 НБУ продал 11 января банкам депозитные сертификаты на 50 524 млн гривен

14.01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.01.19

14.01 11 января НБУ выдал банкам рефинансирование 2,5 млрд гривен

14.01 Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в декабре сократилась на 4,1% до 61,6 млрд гривен

14.01 10 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $56,1 млн до $244,4 млн

14.01 Чистые международные резервы НБУ в декабре выросли на 23,3% до $9,6 млрд

• дальше…

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Чего ожидать от нового правительства Армении

14.01 Рост активов банков КНР в 2018 году составил 6,4%, кредитования - 12,6%

14.01 Анкара отреагировала на заявления Трампа об «экономическом уничтожении» Турции

14.01 Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна

14.01 Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

14.01 Восточный комитет немецкой экономики: Санкции США способны сорвать «Северный поток - 2»

14.01 Европа призывает Конгресс США снять санкции с фирм Дерипаски

14.01 США собираются отправить военные корабли в Арктику

14.01 Турция подтягивает войска к сирийской провинции Идлиб

14.01 В Венесуэле был задержан глава оппозиционного парламента

14.01 WP: Трамп скрыл от своей администрации детали встреч с Путиным

14.01 Польша может запретить использование продукции Huawei

14.01 Нетаньяху подтвердил атаку Израиля военных объектов Ирана в Сирии

• дальше…

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

08.01 В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

03.01 500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год

02.01 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

02.01 Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году

28.12 В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении

28.12 Минрегион вводит новые нормы для строительства дорог

28.12 Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги - Зубко

27.12 В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками

27.12 С 1 января в Киеве увеличится квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории

• дальше…

14.01 Кому поставит подножку генерал Смешко

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Луценко вернул САП представление на Дубневича

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

14.01 Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список

14.01 Турция поставит Украине партию ударных беспилотников

11.01 Команда «непроходного»: Зачем Гриценко еврооптимисты и сбитые летчики

11.01 Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с «Энергоатома»

11.01 Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»

11.01 Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

10.01 Унижение в Анкаре: как конфликт США и Турции может повлиять на Украину

10.01 Штабные заготовки Тимошенко. «Томос на хлеб не намажешь» и «Украденная победа»

10.01 Проверено в Емене. Почему россиянам стоит бояться будущего украинско-польского ЗРК

09.01 Народная программа Зеленского. Доллар 1:1, евро 1:1

09.01 Штабные заготовки Порошенко. Ющенко, Керченский прорыв-2 и конец Путина

• дальше…

14.01 Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного

14.01 Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году

14.01 Польша может запретить использование продукции Huawei

11.01 Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9

11.01 Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

11.01 SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ

11.01 Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»

11.01 Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС

10.01 Кибершпионы научились обходиться без фишинга

10.01 IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

10.01 Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой

10.01 Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90

10.01 Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году

10.01 СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса

09.01 Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году

• дальше…

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно