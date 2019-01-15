Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Все попытки напророчествовать скорую "смерть" Александра Лукашенко в свете нынешних осложнений его отношений с Россией, похоже, несколько преждевременны.

Визит в гости к Бацьке путинского кума Виктора Медведчука свидетельствует, что Кремлю Лукашенко все еще нужен и в первую очередь на украинском направлении.

Собственно, встречи Александра Григорьевича с украинскими политиками, не занимающими высших государственных постов, - штука нечастая. Последний раз подобное случалось в октябре прошлого года, когда к президенту Беларуси приехал Виктор Ющенко, а предпоследнего уже никто не помнит. Так что личная встреча Лукашенко и Медведчука - вещь знаковая.

По итогам этой встречи белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" обнародовало заявления обоих политиков. Кроме дежурных взаимных комплиментов, и Лукашенко, и Медведчук сделали несколько любопытных заявлений, которые проливают свет на цели и задачи этой встречи.

Лукашенко, во-первых, назвал российскую агрессию в Украине "недоразумением", которое "надо заканчивать", добавив нечто не до конца сформулированное: "Братские республики, народы... Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками". В оригинале сказано могло быть и яснее, но "БЕЛТА" процитировало то, что процитировало. Для Медведчука, должно быть, эта фраза означает, что братские русский и украинский народы, воюя между собой, делают подарок общему врагу в лице Запада. И это, естественно, недоразумение, с которым нужно заканчивать, то есть сдаваться Путину.

В свою очередь Медведчук был несколько более конкретен, заявив, что к Лукашенко прислушиваются не только в Москве и Киеве, но в "Донецке, Луганске", поскольку президент Беларуси крайне авторитетный в Украине человек. Дескать, аж 52% украинских граждан поддерживают Александра Григорьевича. Ни Меркель, у которой 36% поддержки, ни тем более Трамп с его 16-18%, подобного авторитета в Украине не имеют. Поэтому Лукашенко и Беларусь должны сыграть решающую роль и "помирить Украину и Россию". Три славянских народа, по словам кума Путина, должны "договориться сами".

"Учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить Украину и Россию. Это очень важная функция и, на мой взгляд, самая главная необходимость сегодня для Украины как государства и украинского народа", - подчеркнул Медведчук, завершив свое выступление уже совсем конкретными указаниями: "Для того чтобы достигнуть мира в Донбассе, чтобы улучшилась экономическая жизнь в стране, безусловно, мы все равно должны сесть за общий стол (я имею в виду Украину и Россию) для мирного разрешения всех вопросов. И здесь роль Беларуси является очень важной, неоценимой, с учетом позиции лично президента Беларуси".

Разумеется, ничего принципиально нового Медведчук в Минске не сказал и сказать не мог. Агитационные миротворческие методички уже давно утверждены в Кремле, и отступать от них категорически нельзя. Но то, что это прозвучало в Минске после личной встречи с Лукашенко, дает нам основания делать определенные выводы.

Учитывая очередной виток напряжения между Россией и Беларусью вообще и Лукашенко и Путиным в частности, о котором "ДС" уже писала, а также то, что Медведчук сегодня является ключевой фигурой в новосозданной "Оппозиционной платформе - За життя", выдвинувшей Юрия Бойко в президенты с претензией на "единого кандидата от оппозиции", можно предположить, что за закрытыми дверями Медведчук сказал президенту Беларуси приблизительно следующее. Если Лукашенко хочет как-то разрулить ситуацию с "налоговым маневром" Путина и дальше получать энергоносители по льготным ценам, то нужно как минимум оказывать Кремлю хоть какие-то услуги геополитического характера. И если вопрос более глубокой интеграции в союзное государство с Россией сложен и неоднозначен, то подсобить с украинским вопросом для Лукашенко вполне по силам и никаким суверенитетом поступаться тут не нужно. Или почти не нужно.

Для этого даже не нужно отказываться от подчеркнутого нейтралитета, а нужно всего лишь, пользуясь своим высоким авторитетом в Украине, публично озвучивать все то, что уже не единожды говорил и лично Медведчук, и его политический партнер Рабинович, и кандидат в президенты Бойко. Украинцы и россияне братья, война - это недоразумение, нужны прямые переговоры без всякого участия Запада, и тогда война закончится и настанут мир и процветание.

То есть Лукашенко должен стать заграничным агитатором за "единого кандидата от оппозиции" Бойко и поработать на его президентскую избирательную кампанию, а потом, может, еще и на парламентскую. Вполне возможно, что в Минск скоро привезут и самого Бойко, устроив ему встречу с самым авторитетным в Украине иностранным политиком, чтобы тот дал "будущему президенту" несколько напутственных слов.

Судя по приведенным выше словам Лукашенко, сказанным после встречи с Медведчуком, Бацька в целом не против позаигрывать подобным образом с Москвой и Киевом. Вот только складывается впечатление, что слишком стараться продвигать кремлевские тезисы о войне в Украине Лукашенко тоже не намерен. Слишком уж расплывчато из уст президента Беларуси звучат тезисы о "братских народах". Похоже, Александр Григорьевич будет отрабатывать роль VIP-агитатора Бойко исключительно для галочки, чтобы не слишком дразнить украинцев. Как ни крути, а поток белорусских товаров в Украину с начала российской агрессии лишь растет. Да и пока у России более-менее заняты руки украинским вопросов, есть больше шансов избежать слишком активного принуждения к Беларуси к интеграции в союзное государство.