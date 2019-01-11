Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

Денис Вергун / UBR.ua

Киевские застройщики продлили акционные предложения на новостройки до середины января. Так они хотят подогреть продажи в традиционно «мертвый» сезон. Так что у тех, кто долго раздумывал еще есть шанс сделать себе новогодний подарок со скидкой до 30% от начальной стоимости квартиры.

«Глубина снижения стоимости напрямую зависит от финансового плана застройщика и его потребностей в финансировании данного объекта или инвестиций в будущие стройки. Акция с дисконтом - это механизм привлечения средств, и она может состоятся в любое время вне зависимости от праздников, событий или температуры за окном. Любой грамотный маркетолог легко приурочит акцию к красивому событию», - подчеркнул гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

При среднем ценнике 23-24 тыс. грн. за квадратный метр, на покупке небольшой двухкомнатной квартиры (50 кв.м) с начальной ценой 1,2 млн грн. можно сэкономить 200-300 тыс. грн. Конечно, если повезет со спецпредложением: строители предлагают скидки разного размера в зависимости от объекта, класса жилья и количества комнат.

Помимо выгодных предложений, потенциальным инвесторам будет доступна рассрочка без первоначального взноса, но с фиксацией цены в гривне.

«Еще один благоприятный фактор текущего периода для покупателей недвижимости связан с предстоящими президентскими выборами в Украине. Это означает, что до конца марта не прогнозируется существенных валютных колебаний, что обещает относительную стабильность цен на рынке первичной недвижимости», - подметил директор по развитию компании Novbud Вячеслав Павлов.

Застройщики верят в свои акции, и ставят во главу угла ценник - большие скидки приносят плоды. Даже мертвый январский сезон. Строители уверены, что у людей есть деньги, и они не прочь делать выгодные инвествложения. Особенно после того, как в Украине отметили военное положение.

«Уже с первых дней 2019 года, исходя из количества визитов в отделы продаж компании и на строительные площадки жилых комплексов (что, в среднем, аналогично с обычным будним днем), очевидно, что у покупателей сохраняется интерес к приобретению квартир. Один их важных факторов - окончание военного положения накануне новогодних праздников. Положение косвенно относилось к столичному региону, но сильно поспособствовал декабрьским продажам в Киеве. В ноябре люди отложили приобретения квартир, а в декабре вернулись к своим планам», - рассказал Вячеслав Павлов.

Низкие цены простоят недолго. По словам Олега Приходько, в ближайшее время можно ожидать плавного роста расценок. На старой стоимости останутся только те объекты, которые совсем плохо продавались в 2018 году, и там, где были не выполнены планы продаж.

«Возможно, жадность застройщика изначально завысила стоимость квадратных метров, а позже пришлось делать откат цен методом дисконта по акции. Так или иначе, в целом к лету подорожание киевских новостроек составит до 5%», - добавил Приходько.

Активно переписывать свои ценники строители начнут ближе к концу января, вместе с оживлением рынка и покупателей. Пик покупательной активности прогнозируют в апреле.