Какое жилье в Киеве и пригороде предложат строители в 2019 году

Денис Вергун / UBR.ua

Застройщики откажутся от смарт-квартир, но предложат более выгодную рассрочку на полноразмерное жилье.

Столичные застройщики готовятся в следующем году переписывать ценники на жилые метры. Пока еще у потенциальных инвесторов есть шанс сэкономить на покупке квартиры во время новогодних скидок и акций, но в начале следующего года покупателей уже «обрадуют» новыми ценами на жилье. Как рассказали сами застройщики, в 2019 году жилые «квадраты» в Киеве и пригороде вырастут в цене примерно на 5-15%. И это при условии стабильной социально-экономической ситуации в стране.

В этом году рост цен в гривневом эквиваленте уже составил около 20%, говорят строители. На увеличение стоимости квадратного метра прежде всего оказали влияние:

* Увеличение стоимости стройматериалов и строительно-монтажных работ (в среднем 20-25%, что дало прирост к цене кв.м. до 10%).

* Инфляционные скачки (около 10% к стоимости кв.м.).

«В 2019 году, при сохранении существующих макроэкономических показателей, в том числе стабильной национальной валюте, рост цен на жилье сохранится на уровне 10-15% за год в гривневом эквиваленте», - подметил начальник отдела продаж мини-города SVITLO PARK Александр Панфилов.

Домов по новым нормам не увидим

Тренды строительного рынка в следующем году будут во многом схожи с основными направлениями развития рынка 2018-го. Существенное влияние на строительный рынок окажут новые градостроительные нормы (ГСН). Как следствие, может резко сократиться количество объектов так называемой точечной застройки (из-за жестких норм к этажности в зависимости от плотности населения и требований к «пятну» застройки). Девелоперам будет попросту невыгодно строить жилье в существующих кварталах, так как его стоимость окажется неоправданно высокой. И найти покупателей на такие квартиры будет очень сложно.

«По новым строительным нормам строительство единичных домов потенциально интересно в категории элитного жилья с высокой маржой, например, клубных 2-х или 4-хэтажных домов на 10-12 квартир. Но хочу заметить, что в центральной части города, где они могут расположиться, земельные ресурсы очень ограничены. В связи с этим, внимание застройщиков будет сосредоточено преимущественно на полномасштабных проектах формата «город в городе». Именно такие объекты на сегодняшний день пользуются спросом у покупателей», - добавил Панфилов.

Учитывая, что новые ГСН заработали только с сентября этого года, говорит директор по развитию компании NOVBUD Вячеслав Павлов, вряд ли уже в следующем году покупатели смогут получить дома, построенные по новым нормам. Только на саму стройку нужно примерно полтора года. К тому же, многое будет зависеть и от проверяющих органов, которые будут контролировать соблюдение этих самых ГСН.

«Пока проверки проходят в обычном режиме, без ужесточения», - заметил Вячеслав Павлов.

Разрешат растянуть платеж

Сейчас в Киеве реализуется 11 полномасштабных жилых комплексов формата «город в городе». Все больше покупателей выбирают для себя именно этот формат жилья. И это неудивительно - людям комфортнее жить там, где есть все необходимое: детские садики, школы, супермаркеты, магазины, кафе, аптеки, мед учреждения, паркинги и пр.

Именно в таких объектах в течение последних пяти месяцев наблюдается рост покупательской активности - увеличение продаж составляет около 15-20% ежемесячно, говорят застройщики. В 2019 году спрос на квартиры в объектах формата «город в городе» может вырасти еще на 10-15% - до 40-45% от общего показателя спроса.

Более того, многие девелоперы постараются сделать рассрочку от застройщика еще более доступной для граждан. Прежде всего, это коснется суммы первого взноса, длительности беспроцентного периода, а также конечного срока выплаты всей стоимости. Сейчас, например, наиболее востребованной считается программа беспроцентной рассрочки, в которой срок погашения привязан к дате ввода дома в эксплуатацию. А это около 2 лет. Да и в целом, средний срок рассрочки вырос с 3-5 лет в 2017 году, до 5-7 лет в 2018 году. В следующем году рассрочка сроком до 7 лет может стать нормой для рынка.

«Таким образом в 2019 году доля квартир, приобретенных при помощи рассрочки от застройщика продолжит расти. В 2018 году этот показатель составил 55%, от общего количества сделок», - рассказал UBR.ua Александр Панфилов.

Какие квартиры продадут

В 2019 году, как и ранее, самыми популярными будут 1-комнатные квартиры. Сегодня их доля в продажах составляет около 60%. Кроме того, в этом году наметилась тенденция существенного ограничения количества смарт-квартир застройщиками, поскольку такие квартиры снижают привлекательность проекта в целом, подмечают строители. Главный покупательский тренд останется прежним: полноценные 1-комнатные квартиры с большой кухней и отдельной спальней.

Самыми востребованными были однокомнатные квартиры площадью от 38 м2 до 43 м2 в жилых комплексах комфорт-класса. Их доля на рынке составляет около 45%.

«Лидерство такого жилья обусловлено сравнительно его невысокой стоимостью, к примеру, в ближайшем пригороде можно приобрести однокомнатную квартиру от 450 тыс. грн. Предпочтение таким квартирам отдают молодые пары и люди, которые инвестируют в недвижимость», - подметил в разговоре с UBR.ua Вячеслав Павлов.

Второе место за компактными «двушками» площадью до 55 м2, которые популярны среди семейных пар с детьми. Впрочем, не отказались застройщики и от полнометражных квартир: 3-е место за трехкомнатными квартирами. Спрос на них формируют семьи, которые хотят «расшириться». На ряду с этим сохраняется интерес на жилплощадь бизнес- и премиум-класса, например, с собственным двориком в жилых комплексах семейного типа или таунхаусах, говорят застройщики.

«В будущем году популярность 2-комнатных (55-60 м2) и 3-комнатных (до 85 м2) сохранится на прежнем уровне - по 20-25% в структуре продаж», - спрогнозировал Александр Панфилов.