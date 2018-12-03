Почему преемница Меркель атаковала «Северный поток-2»

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Берлин не хочет ужесточения антироссийских санкций, но вынужден дать понять Кремлю, что тот перешел границы с инцидентом в Керченском проливе.

Германия после атаки россиян на украинские катера и буксир в районе Керченского пролива оказалась в непростом положении, из которого пытается достойно вылавировать. Софинансирование второй нитки "Северного потока-2" заставило Берлин растянуться в шпагате, прогибаясь под грузом международного давления и статуса давнего партнера Киева, в частности со стороны Вашингтона, да и Брюсселя. Одна условная нога правительства ФРГ расположена на табурете "Не можем отказаться от трубы", а другая - на табурете "Не можем сильно давить на Кремль". Но делать что-то нужно, ведь голова клонится все ниже, а плечи уже "натерли" требования из США, амбициозной Восточной Европы, Украины и ее "друзей" в Европейском парламенте. Судя по всему у канцлера Ангелы Меркель нашли выход. Роль плохого копа после достаточно обтекаемых заявлений как самой главы правительства, так и министра Хайко Мааса на себя взяли генсек меркелевского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и партия в целом.

Так, на фоне визита в Германию украинского премьера Владимира Гройсмана фракция ХДС/ХСС в Бундестаге утвердила Дорожную карту развития партнерства между ФРГ и Украиной. Ключевой тезис в документе - тот, который касается собственно "Северного потока-2". Да, еще летом этого года госпожа канцлер во время визита в Тбилиси признала, что "сугубо экономический проект" все же представляет определенную угрозу - может поставить Германию в зависимость от российского газа. Но. В слишком большую зависимость не поставит, говорила тогда Меркель, напомнив, что также закупает "голубое топливо" у норвежцев, британцев и нидерландцев.

И все же. Канцлер и ее правительство последовательно отстаивали позицию, что СП далек от политики, несмотря на возражения из Украины, Польши или США. Инцидент на Азове вынудил официальный Берлин, а точнее ХДС/ХСС от его имени согласилась на риторический компромисс: "В "Северном потоке-2" мы и дальше видим опасность, что Россия также и этот проект будет использовать для расширения возможностей дестабилизации Украины. Приходится констатировать, что NS2 (Nord Stream-2) и дальше раскалывает Европу и трансатлантических партнеров". Знаковое заявление, но не обязывающее немцев уже завтра свернуть проект. Это своего рода предостережение россиянам.

И так же есть смысл расценивать два новых заявления Крамп-Карренбауэр - протеже Меркель и одного из основных претендентов на ее кресло в 2021 году. На следующий день после принятия Дорожной карты генсек ХДС пригрозила, что Европа и Штаты могут закрыть доступ к своим портам для российских судов, идущих из Азовского моря. Правда, насколько вероятна такая мера, не уточнялось. Так что это угроза на уровне предположения.

Другая ее декларация более осязаема. В частности, Крамп-Карренбауэр отметила, что Германии следует в ответ на захват украинских моряков, кораблей и судна наказать Россию сокращением поставок российского газа через СП-2. Но полный отказ от проекта генсек ХДС сочла "слишком радикальным".

Да его и не предвидится. По крайней мере пока. Текущий геополитический расклад вынуждает немецкое правительство, чьих промахов, заметим, с замиранием сердца ожидают оппоненты (те же эсдеки), балансировать. С одной стороны, приходиться удовлетворять запрос из Киева и Вашингтона на порку Кремля. С другой стороны - не лишиться "трубы". К слову, не исключено, что Берлин попытается задобрить администрацию Дональда Трампа гарантией внушительной закупки американского сжиженного газа, когда LNG-терминал в Германии будет готов. С его возведением, напомним, немцы ускорились. Об этом еще в сентябре, на фоне визита Трампа в Варшаву, говорил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Сколько Берлину удастся так пробалансировать - вопрос сложный, учитывая стремительно меняющуюся повестку дня. Но шанс есть. Тем более, что Германия в связке с Парижем смогли замолчать, если не окончательно похоронить, ужесточение санкций против РФ. Этот вопрос может всплыть на будущих саммитах, а может и не всплыть. Прошло достаточно времени, инцидент потихоньку начал стираться из памяти и тускнеть. А вместе с ним и необходимость в усилении давления.

Правда отложить проблему в долгий ящик, как уже отмечалось, не дают США, а также Брюссель. Потому как параллельно на сайте Европарламента появился проект доклада об отношениях между ЕС и РФ, включающий призыв прекратить соглашение о партнерстве и сохранить контакт лишь в тех сферах, которые представляют "взаимный интерес". Кроме того, его авторы акцентировали внимание на усилении энергозависимости Европы от России в случае реализации "Северного потока-2".

Следовательно Германию ожидает не один раунд сложных переговоров внутри Евросоюза. Ей нужно убедить партнеров, что к рискам СП в первой экономике блока относятся достаточно серьезно, а текущие заявления фракции и Крамп-Карренбауэр не являются полумерами и угрозами без последствий. Кстати, то, что "плохим копом" стала именно Крамп-Карренбауэр - весьма занятно. Помня о том, что она пользуется поддержкой Меркель, не стоит исключать, что сама канцлер либо одобрила мессидж России, либо вообще была его автором. А задача его прозаична - сигнализировать Кремлю, что он перешел границы, и если не сбавит обороты, то немцам на самом деле придется что-то делать с СП. Важно, что генсек ХДС выступила с таким заявлением уже после переговоров канцлера ФРГ с российским президентом во время саммита G20. Там стороны договорились вынести вопрос с инцидентом на Азове на обсуждение "нормандской четверки". Что же осталось за кулисами - естественно остается тайной. Неизвестно на 100%, о чем конкретно Путин говорил с Меркель и какую рисовал "схему" инцидента. Вполне вероятно, что это был очередной шедевр вроде "Кошка. Вид сзади. (Вова, 60 годиков)". В любом случае, генсек ХДС дала понять, что президенту РФ не удалось впечатлить канцлера ФРГ.

Кстати, а почему собственно Крамп-Карренбауэр, а не Меркель? Во-первых, потому что вторая в таких условиях сохраняет возможности для сохранения диалога с Кремлем и статуса посредника в переговорах. Монетизация внешней политики Берлина на просторах блока, который, как известно, немцы с французами задумали перевести на новые рельсы. Во-вторых, выход на сцену генсека ХДС и возможной преемницы - это составляющая уже внутригерманской политики. В некотором роде Крамп-Карренбауэр стряхивает наследие Меркель, избавляется от негативных его сторон. В частности, пытается развеять шлейф, тянущийся от Берлина до Москвы по газопроводу через Балтию. И делает это для укрепления своих позиций в уже начавшейся борьбе за власть в Германии после Меркель. Да, "железная фрау" уходит на пенсию не сейчас, а через два года. Однако ее уход обещает масштабные изменения в политике, поэтому ее преемнику важно подготовиться и вовремя оседлать эту волну. Продемонстрировав, конечно, лидерские качества и готовность артикулировать рискованные и опасные предложения.