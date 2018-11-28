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АНАЛИТИКА

Патриарх Варфоломей предложил русским стать слева, а православным - справа

 Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Синод Вселенского патриархата принял решение об отмене статуса Экзархата для Архиепископии русских православных приходов Западной Европе. Что это означает?

Синод Вселенского патриархата принял решение об отмене статуса Экзархата для Архиепископии русских православных приходов Западной Европе. Официальной информации, впрочем, об этом пока нет. В российских и близких к ним зарубежных СМИ пишут о "роспуске экзархата", но в официальном релизе Архиепископии уточняется, что речь идет именно об отмене статуса. Некоторое смятение вносит тот факт, что Архиепископия не была поставлена в известность о том, что такие изменения готовятся, консультаций с главой экзархата архиепископом Иоанном Хариупольским не проводились, и сам он узнал об этом решении из личного разговора с патриархом Варфоломеем.

Публика в недоумении (ремарка).

Предположения, разумеется, высказываются, и диапазон мнений велик. В российских и пророссийских кругах, например, уверены, что это то ли "зрада", то ли "наказание всем русским" за неуступчивость Московского патриархата в украинском вопросе. На это можно заметить, что бомбить Воронеж - эксклюзивное ноу-хау России. Константинопольский патриарх вряд ли станет бить своих, чтобы чужие боялись.

Но решение отменить статус экзархата, действительно, может быть связано с украинским вопросом. Оно может быть реакцией на смущение, охватившее приходы русского экзархата Константинопольского патриархата после того, как Москва объявила о разрыве общения. После этого в приходах начались брожения, и уже есть два случая переходов священников русских приходов из Константинопольского патриархата в Московский.

Русские приходы оказались "слабым звеном" Константинопольской церкви - стоило ей войти в противоречие с Москвой, как оно лопнуло.

Можно, впрочем, заметить, что разрыв общения, предпринятый Москвой, именно по русским православным за рубежом ударил больнее всего. И они, предсказуемо, отреагировали бурно. Возможно, на это и была сделана ставка. Русский экзархат Константинопольского патриархата был бельмом на глазу РПЦ, особенно после объединения с РПЦЗ. Русский экзархат - это те "русские и православные", которые, тем не менее, так и не вошли в единство с "русским миром" и его "сердцем" - Моспатриархией. Само существование русских приходов, которые подчиняются не Московскому, а какому-то другому патриархату для Москвы - нонсенс и вызов одновременно. И как раз Москве было бы выгодно, если бы отношения между Константинополем и его русскими верными пошатнулись. А лучше - разрушились.

И вот, патриарх Варфоломей собственноручно дает повод для волнений своим русским приходам. Архиепископ Иоанн, конечно, призывает свою русскую паству не спешить с выводами, подождать официальных сообщений и вообще сохранять спокойствие, но сам этот призыв - уже повод для паники.

В зарубежных СМИ даже высказали предположение, что "так задумано". Что есть какой-то тайный договор Фанара с Москвой о "размене" приходов русского зарубежья на Украину. Версия довольно сомнительна, поскольку между русским экзархатом Константинополя и Московской патриархией отношения всегда были очень натянутые.

Но все меняется. На фоне последних событий в православном мире часть священников и прихожан, как видим, готово уйти из Константинопольской юрисдикцию в Московскую. Возможно, тех, кто их поддерживает, но пока не решается на резкие движения, гораздо больше. Возможно, "идейно русских" в Константинопольской церкви теперь значительно больше, чем было раньше. До того, как патриарх Варфоломей столь решительно вмешался в украинские дела.

Причины, видится, две: одна внутренняя, вторая внешняя.

Внутренняя - генетическая. Русские приходы Константинополя выросли из белой эмиграции. Как и, отчасти, РПЦЗ. И нет ничего удивительного в том, что здесь, как и в РПЦЗ, не воспринимают независимого от России "украинского проекта" - неважно, государственного или церковного. Любая диаспора культивирует свои представления об "идеальной родине", которые ее основатели привезли с собой. Для "белоэмигрантских" кругов родиной была Российская империя. И ничто имперское им не чуждо. По сей день.

В украинском вопросе Константинополь наносит серьезный удар по российскому имперскому проекту. Было бы наивно ожидать, что носители русской имперской идеи, пускай и за рубежом, встретят эти шаги патриарха рукоплесканиями.

Это мы с вами привыкли к мысли о том, что "русский либерализм заканчивается на украинском вопросе". А для патриарха Варфоломея это, возможно, было новостью. Но куда горше для него должно было стать другое открытие - на "украинском вопросе" ломается не только русский либерализм, но и русское православие.

Возможно, идея переформатировать (если не упразднить вовсе) русский экзархат с этим и связана - не столько с раздражением тем, что "свои" его не поддержали, сколько с тем, что "русская солидарность" оказалась для его священников и части паствы важнее солидарности со своей церковью. С тем, что его верные оказались в первую очередь - "русскими", а только потом - "христианами".

Греки всегда очень болезненно относились к этнофилетизму. А тут они его взлелеяли в собственной церкви, оградив особым статусом заповедник "великорусской идеи".

Внешняя причина, толкающая "зарубежных русских" на дерзкие поступки, - пропаганда. Патриарх Варфоломей отметил, что осведомлен о русской пропаганде, которая направила на него всю свою мощь. Чистая правда - пропагандистская машина идет в перегрев, причем российские рупоры - вернее, ретрансляторы - работают и в его собственной церкви. Вещание, хоть и ведется на европейских языках, но крутится вокруг российской повестки дня - события в Почаеве, реакция поместных церквей на решения Вселенского патриарха в украинском вопросе и т.д. С соответствующими акцентами, выводами и, разумеется, фейками.

Тут у патриарха Варфоломея есть повод для недовольства русской Архиепископией. Российская точка зрения в медиа, охватывающих русскую диаспору на Западе, работает с перегревом, а Архиепископия разъяснительную работу провалила. Ее священники сами введены в соблазн пропагандой и увлекают в соблазн своих прихожан. Им и так достается - они очень смущены разрывом канонического общения с соотечественниками, с разрывом, который прошел прямо по телу русского православия. А тут еще, оказывается, что их церковное руководство - на стороне громил из "Правого сектора" и вообще "хунты".

Отмена "экзархата" может оказаться попыткой провести демаркационную линию между "русским" ("имперским") и "христианским" (церковным). Тех, кто выберет "русское", могут последовать за своими собратьями в Московский патриархат. А всем остальным придется выйти из духовного гетто и интегрироваться в универсальный церковный проект.

То, что патриарх Варфоломей видит Константинопольску церковь, как универсальный проект, нам достаточно известно. Из-за этого возникают трудности и у нас с нашим "национальным" церковным проектом, который на Фанаре в таком качестве не могут принять. Кстати, российские медиаперсоны уже провели "анализ" на эту тему и радостно сообщили, что "Украине не светит": Константинополь не склонен разбрасываться автокефалиями, напротив, он попрочнее интегрирует всех в себя. Видит себя снова империей. А потому, автокефалию Украине он не даст. А если даст, то это не будет автокефалия. А если будет, то все равно не такая, как надо. Что интересно, эти мысли озвучивают как в Моспатриархии, так и в среде "независимых экспертов", так и в украинских СМИ, в том числе проукраинского толка. То ли методичкая такая универсальная - всем подходит, то ли просто друг у друга списывают.

В идее прочнее интегрировать "своих русских" в свою церковную структуру - а тем, кто не хочет интегрироваться, дать уйти - есть смысл. Это чревато потерями, но зато тем, кто останется, можно будет доверять. Во Вселенской церкви есть достаточно мощная промосковская партия. Она влиятельна и может доставлять беспокойство патриарху Особенно сейчас, когда он решился на круто антимосковский шаг. Реорганизация русского экзархата может изменить расстановку сил внутри Вселенской церкви, ослабить позиции промосковского крыла.

Что ж, на войне как на войне, у патриарха нет возможности каждую минуту думать о том, к кому можно поворачиваться спиной, а к кому не стоит.

Впрочем, для вселенского патриарха все это может оказаться поводом несколько осадить собственную промосковскую партию. Ни от кого не секрет, что в Константинопольской церкви такая партия есть, и она действует. Сомневаюсь, что русскую архиепископию возьмут и распустят, но ее статус и, соответственно, влияние могут быть несколько снижены. Это, во-первых, даст несколько больше свободы патриарху Варфоломею в его противостоянии Москве сейчас. Но также это поможет избежать постановления на Вселенскую кафедру промосковского епископа, когда для этого придет время. Патриарх Варфоломей немолод и, как говорят, не слишком здоров - ему следует думать о будущем. И, возможно, он не только "думает", но и действует. Он рискует передать своему преемнику довольно трудную работу, и хорошо бы, чтобы преемником стал человек, готовый эту работу продолжить.
 

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