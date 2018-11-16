Токсичный полуостров. Чем ответит Кремль на новую крымскую резолюцию ООН

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Токсичный полуостров. Чем ответит Кремль на новую крымскую резолюцию ООН

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, 15 ноября 67 голосами за утвердил проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном россиянами Крыму.

Против выступили 26 стран, в той или иной степени связанные и завязанные на Россию. Это традиционно Беларусь, КНДР, Сербия, не покинувшая российскую орбиту Армения, а также Китай, Иран и др. С большей долей вероятности документ будет принят в декабре на сессии Генассамблеи, поскольку даже самое яростное сопротивление Москвы не превалирует над ее токсичностью. К слову, в декабре же ГА должна рассмотреть еще одну резолюцию - касательно милитаризации Азовского моря. Этому вопросу, далеко не в последнюю очередь благодаря работе украинского дипкорпуса, в США и ЕС уделяют едва ли не столько же внимания, сколько и собственно оккупации Крыма и Донбасса. Оно и понятно, ведь от действий РФ страдают не только украинские суда и порты, но и европейские - их-то оккупанты тоже тормозят, когда и насколько им заблагорассудится.

Но вернемся все же к крымской резолюции. Уже третьей по счету. Следовательно, в ней имеются некие новые пункты. И в украинском МИДе разъяснили, какие именно. Во-первых, это вопрос политзаключенных - в документе впервые приводятся их имена, а также содержится призыв к Москве предоставить информацию об их состоянии экспертам Европейского комитета против пыток и Международного комитета Красного Креста. Во-вторых, участие жителей оккупированного полуострова в военных операциях. Киев цементирует эту проблему на уровне ООН. В-третьих, сама Организация Объединенных Наций активнее втягивается в процесс, в том числе и генсек Антониу Гутерриш, который к 74-й сессии ГА должен дать отчет о реализации данной резолюции. В-четвертых, и, вероятно, это основной пункт, ООН определяет и подчеркивает, что Крым является временно оккупированной территорией. Тем самым отрезаются пути к возможному изменению позиции по крымскому вопросу у стран, для которых, в отличие от РФ, резолюции ООН и прочие международные соглашения не являются пустым звуком.

Токсичность

Таким образом, по прошествии четырех лет тема Крыма остается в повестке дня. И даже актуализируется накануне президентских и парламентских выборов в Украине, которых с надеждой в глазах ожидают в Кремле. Крым, как уголек под мехами, все больше обжигает руки всех, к нему дотрагивающихся. Одновременно и растет уровень токсичности самой России. Кстати, символично, что авторы Оксфордского словаря в тон происходящему назвали слово этого года - toxic. Именно просмотры этого прилагательного в словаре выросли на 45%. Здесь и инцидент в Солсбери, и химатаки в Сирии, и токсичность политики, в частности, России как таковой и контактов с нею. Благодаря же Москве Крым для мира также становится токсичным.

Взглянуть хотя бы на разразившийся политический скандал в Чехии. В него вляпался чешский премьер Андрей Бабиш, которому все не удается отделаться от коррупционного шлейфа вокруг конференц-зала "Гнездо аиста", на создание которого его семья использовала грант ЕС. Если вкратце, то на этой неделе его 35-летний сын, Андрей Бабиш-младший, заявил, что отец, из-за коррупционного скандала пытаясь спрятать его, насильно, мол, отправил в оккупированный Крым, где его удерживали под присмотром супругов Диты и Петра Протопоповых. Первая - психиатр Бабиша-младшего, второй - россиянин, доставивший сына премьера на полуостров. Правдивы ли слова Бабиша-младшего? 50 на 50.

Но шумиха в Чехии поднялась нешуточная. До такой степени, что премьер не постеснялся публично объявить сына душевнобольным, которого лучше вообще не слушать. Не прокатило. Генпрокуратура уже взялась расследовать заявление Бабиша-младшего журналистам относительно его удержания в Крыму против воли. Чешский Сенат в свою очередь вновь акцентировал внимание на "Гнезде аиста" и принял резолюцию с призывом к премьеру уйти в отставку.

Союзников у Бабиша на самом деле раз-два и обчелся. Среди них скандальный президент Милош Земан. Хотя... Пусть прокремлевский президент и назвал эту ситуацию "диким заговором", стоит обратить внимание на два момента. Первый: вышеупомянутую резолюции поддержали также партнеры Бабиша по коалиции - эсдеки, которых некогда возглавлял Земан и, вероятно, сохранивший определенное влияние на партию. Второй: за 10 дней до скандала с Бабишем газета Mladá fronta DNES опубликовала расследование о Земане и о компаниях людей из ближнего круга Владимира Путина, спонсировавших на выборах президентскую Партию гражданских прав.

Учитывая, что одиозных высокопоставленных чиновников, которые могли бы принять огонь на себя, в Чехии не так уж много, есть смысл предположить, что Земан просто подставил Бабиша. Его лодка из-за коррупции рано или поздно пошла бы ко дну, так почему бы президенту Чехии не воспользоваться ситуацией, пока премьер еще на плаву и к нему есть интерес со стороны СМИ и общественности? Тем более что в коктейль помимо коррупционной составляющей угодил и Крым, чей уровень токсичности для Европы сохранит тенденцию к повышению.

В Кремле подготовились

В том числе и благодаря принятой Третьим комитетом резолюции. Между прочим, то, что она пройдет комитет и, очевидно, голосование в Генассамблее, не было сюрпризом для России. Да, Кремль пытался тому противодействовать, но и предыдущий опыт подсказывал, что принятие неминуемо. Впрочем, попытка не пытка. И синхронно с этим РФ проработала план "Б", заключающийся в легитимации оккупированного Крыма и демонизации Украины.

В частности, Москва бросила на вентилятор идею с представительством Крыма в Брюсселе якобы для борьбы с санкциями и мифотворчества об оккупированном полуострове. Своего рода типичный "русский культурный центр", занятый в гибридной войне, только более субъективный - "крымский". Российские "Известия" пишут, что запуск так называемого представительства намечен на следующий год. В ЕС в свою очередь заявили "Европейской правде", что признавать это "представительство" никто не будет. Чего в Москве не могли не предсказать. Да и официальный статус "миссии" России и не нужен. Нужна картинка, пусть и прозаичная, как в Марселе или Оломуце, где открылись и закрылись по решению суда "представительства ДНР". Красок этой картинке скорее всего добавят пара-тройка-десяток-два европейских политиков и "экспертов" из кремлевского кармана, которые прибудут как на открытие, так и будут периодически захаживать туда (пока бельгийский суд не разлучит их) для участия в разного рода шабашах. Информационный ресурс РФ в России, в свою очередь, создаст необходимый фон и подспорье для российского внешнеполитического ведомства.

Что касается демонизации, то вероятнее всего Кремль будет прокачивать тему всяческих козней и злодеяний, творимых "киевским режимом". И первый, как говорится, пошел. В тон с голосованием в Генассамблее оккупанты в Крыму заявили о задержании жителя Запорожской области, у которого якобы при себе были 64 патрона. Не станет сюрпризом, что задержанный в итоге будет возведен в ранг "диверсанта" с сопутствующими восклицаниями: "Поглядите на них! Говорят о мирном дипломатическом урегулировании, а сами диверсантов шлют лить реки крови!". И поток дезинформации и манипуляций будут усиливаться как к сессии ГА, так и в ходе избирательных кампаний в Украине. Только шансы остудить крымский уголек весьма невелики.
 

ПО РУБРИКАМ

17:06 Почему банки Уолл-стрит сражаются за программистов?

15:17 Доллар дешевеет к основным мировым валютам 16 ноября, фунт восстанавливается после падения накануне

13:43 Биржи АТР закрылись 16 ноября в основном ростом в надежде на улучшение торговых отношений США и КНР

13:19 НБУ за 10 месяцев выдал 1,4 тыс. е-лицензий физлицам, по которым население вывело за границу $30,8 млн

12:40 НБУ повысил справочный курс гривни на 2,83 коп. до 27,7447 грн

11:44 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.11.18

11:42 15 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 500 млн гривен

11:37 НБУ продал 15 ноября банкам депозитные сертификаты на 1 435 млн гривен

11:27 Курсы валют по карточным операциям на 16.11.18

11:02 14 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $22,1 млн до $244,5 млн1

09:44 Остатки средств на корсчетах банков 16.11.18

09:38 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 15.11.18

08:27 Золото незначительно дорожает 16 ноября на фоне правительственного кризиса в Великобритании

08:21 Произошел долгожданный хардфорк Bitcoin Cash

07:58 Фунт корректируется 16 ноября после падения накануне из-за отставки ряда министров в Великобритании

• дальше…

17:51 МВФ в своем обзоре посчитал Крым частью России. Это правда или фейк?

17:23 Токсичный полуостров. Чем ответит Кремль на новую крымскую резолюцию ООН

16:54 Физлицам в Китае разрешили покупать долг местных властей

15:36 Bloomberg: Из-за санкций ВВП России сейчас на 6% меньше, чем мог бы быть

15:24 Премьер Чехии заявил, что никогда не уйдет в отставку добровольно

14:34 Guardian прогнозирует, что парламент Великобритании отклонит соглашение о Brexit

14:31 В Британии собрали достаточно голосов, чтобы инициировать отставку Мэй – СМИ

12:59 $42 млрд за 10 месяцев. Как российские «элиты» доят родину

12:34 Скандал с сыном премьера Чехии: Земан обещает вернуть Бабиша из отставки

12:02 КНДР заявила об испытаниях нового высокотехнологичного оружия

09:49 Лидеры ЕС отвергают возможность повторных Brexit-переговоров

15.11 Убийство Хашогги: США наложили санкции на 17 граждан Саудовской Аравии

15.11 Сенат Чехии призвал премьера уйти в отставку

15.11 Орбан не видит перспектив урегулирования отношений с нынешней властью Украины и ведет переговоры с кандидатами в Президенты

15.11 Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место

• дальше…

15:41 Украина повысит стоимость электронной визы для иностранцев до 85 долларов

09:32 Канадская компания соврала, что получила в Украине лицензию на торговлю продуктами из марихуаны

15.11 На ТЭЦ в Киеве установили фильтр, который снизит вредные выбросы в 30 раз

14.11 В Киеве подняли тарифы на холодную воду

13.11 Власти Киева запретила грузовикам въезжать в город утром и вечером из-за пробок

13.11 «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

12.11 В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

• дальше…

17:51 МВФ в своем обзоре посчитал Крым частью России. Это правда или фейк?

13:39 Схема «регионалов»: Почему украинские города сидят без тепла

12:47 В ЕС ожидают от Украины ратификации Римского статута МУС в 2019 году

11:48 САП заочно объявила о подозрении экс-главе ГФС Продану

08:49 В ООН одобрили новую «крымскую резолюцию»

15.11 Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича

15.11 Орбан не видит перспектив урегулирования отношений с нынешней властью Украины и ведет переговоры с кандидатами в Президенты

15.11 Золото партий. Ляшко платит Рабиновичу, Садовый берет деньги за женщин и 336 спонсоров Тимошенко

15.11 Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты

15.11 Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму

14.11 Кошки-мышки: Почему Тимошенко затягивает Садового и Гриценко во «львовскую четверку»

14.11 Украина ведет переговоры о возможности поставок для ВСУ по импорту, в том числе, боевых вертолетов, БПЛА, артсистем - Полторак

14.11 Агония УПЦ МП: Почему демарш Онуфрия упростил путь к томосу

14.11 Иерархи УПЦ МП, встретившиеся с Порошенко, пока не открывают имен

14.11 Восстановленные аэродромы и «крылатые танкисты». Каким будет «новый контур» ВСУ на Азове

• дальше…

15:54 Топ-5 проблем виртуальной реальности

14:22 Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности

11:56 ИИ создал «мастер-отпечаток» для разблокировки смартфонов

11:05 V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах

15.11 Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров

15.11 Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом

15.11 Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV

15.11 Microsoft обвинили в тайном сборе персональных данных пользователей Office

15.11 WSJ: убыток компании по заказу такси Uber Technologies увеличился до $1,07 млрд

14.11 10 фактов о самом известном наркоторговце в мире

14.11 На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами

14.11 Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля

14.11 Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах

14.11 Дебют Exynos 9 Series 9820: флагманский процессор Samsung с модемом LTE Cat.20

13.11 К 2050 году Испания планирует перейти на электромобили

• дальше…

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно