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Токсичный полуостров. Чем ответит Кремль на новую крымскую резолюцию ООН
17:23 16.11.2018 |
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, 15 ноября 67 голосами за утвердил проект резолюции о нарушении прав человека в оккупированном россиянами Крыму.
Против выступили 26 стран, в той или иной степени связанные и завязанные на Россию. Это традиционно Беларусь, КНДР, Сербия, не покинувшая российскую орбиту Армения, а также Китай, Иран и др. С большей долей вероятности документ будет принят в декабре на сессии Генассамблеи, поскольку даже самое яростное сопротивление Москвы не превалирует над ее токсичностью. К слову, в декабре же ГА должна рассмотреть еще одну резолюцию - касательно милитаризации Азовского моря. Этому вопросу, далеко не в последнюю очередь благодаря работе украинского дипкорпуса, в США и ЕС уделяют едва ли не столько же внимания, сколько и собственно оккупации Крыма и Донбасса. Оно и понятно, ведь от действий РФ страдают не только украинские суда и порты, но и европейские - их-то оккупанты тоже тормозят, когда и насколько им заблагорассудится.
Но вернемся все же к крымской резолюции. Уже третьей по счету. Следовательно, в ней имеются некие новые пункты. И в украинском МИДе разъяснили, какие именно. Во-первых, это вопрос политзаключенных - в документе впервые приводятся их имена, а также содержится призыв к Москве предоставить информацию об их состоянии экспертам Европейского комитета против пыток и Международного комитета Красного Креста. Во-вторых, участие жителей оккупированного полуострова в военных операциях. Киев цементирует эту проблему на уровне ООН. В-третьих, сама Организация Объединенных Наций активнее втягивается в процесс, в том числе и генсек Антониу Гутерриш, который к 74-й сессии ГА должен дать отчет о реализации данной резолюции. В-четвертых, и, вероятно, это основной пункт, ООН определяет и подчеркивает, что Крым является временно оккупированной территорией. Тем самым отрезаются пути к возможному изменению позиции по крымскому вопросу у стран, для которых, в отличие от РФ, резолюции ООН и прочие международные соглашения не являются пустым звуком.
Токсичность
Таким образом, по прошествии четырех лет тема Крыма остается в повестке дня. И даже актуализируется накануне президентских и парламентских выборов в Украине, которых с надеждой в глазах ожидают в Кремле. Крым, как уголек под мехами, все больше обжигает руки всех, к нему дотрагивающихся. Одновременно и растет уровень токсичности самой России. Кстати, символично, что авторы Оксфордского словаря в тон происходящему назвали слово этого года - toxic. Именно просмотры этого прилагательного в словаре выросли на 45%. Здесь и инцидент в Солсбери, и химатаки в Сирии, и токсичность политики, в частности, России как таковой и контактов с нею. Благодаря же Москве Крым для мира также становится токсичным.
Взглянуть хотя бы на разразившийся политический скандал в Чехии. В него вляпался чешский премьер Андрей Бабиш, которому все не удается отделаться от коррупционного шлейфа вокруг конференц-зала "Гнездо аиста", на создание которого его семья использовала грант ЕС. Если вкратце, то на этой неделе его 35-летний сын, Андрей Бабиш-младший, заявил, что отец, из-за коррупционного скандала пытаясь спрятать его, насильно, мол, отправил в оккупированный Крым, где его удерживали под присмотром супругов Диты и Петра Протопоповых. Первая - психиатр Бабиша-младшего, второй - россиянин, доставивший сына премьера на полуостров. Правдивы ли слова Бабиша-младшего? 50 на 50.
Но шумиха в Чехии поднялась нешуточная. До такой степени, что премьер не постеснялся публично объявить сына душевнобольным, которого лучше вообще не слушать. Не прокатило. Генпрокуратура уже взялась расследовать заявление Бабиша-младшего журналистам относительно его удержания в Крыму против воли. Чешский Сенат в свою очередь вновь акцентировал внимание на "Гнезде аиста" и принял резолюцию с призывом к премьеру уйти в отставку.
Союзников у Бабиша на самом деле раз-два и обчелся. Среди них скандальный президент Милош Земан. Хотя... Пусть прокремлевский президент и назвал эту ситуацию "диким заговором", стоит обратить внимание на два момента. Первый: вышеупомянутую резолюции поддержали также партнеры Бабиша по коалиции - эсдеки, которых некогда возглавлял Земан и, вероятно, сохранивший определенное влияние на партию. Второй: за 10 дней до скандала с Бабишем газета Mladá fronta DNES опубликовала расследование о Земане и о компаниях людей из ближнего круга Владимира Путина, спонсировавших на выборах президентскую Партию гражданских прав.
Учитывая, что одиозных высокопоставленных чиновников, которые могли бы принять огонь на себя, в Чехии не так уж много, есть смысл предположить, что Земан просто подставил Бабиша. Его лодка из-за коррупции рано или поздно пошла бы ко дну, так почему бы президенту Чехии не воспользоваться ситуацией, пока премьер еще на плаву и к нему есть интерес со стороны СМИ и общественности? Тем более что в коктейль помимо коррупционной составляющей угодил и Крым, чей уровень токсичности для Европы сохранит тенденцию к повышению.
В Кремле подготовились
В том числе и благодаря принятой Третьим комитетом резолюции. Между прочим, то, что она пройдет комитет и, очевидно, голосование в Генассамблее, не было сюрпризом для России. Да, Кремль пытался тому противодействовать, но и предыдущий опыт подсказывал, что принятие неминуемо. Впрочем, попытка не пытка. И синхронно с этим РФ проработала план "Б", заключающийся в легитимации оккупированного Крыма и демонизации Украины.
В частности, Москва бросила на вентилятор идею с представительством Крыма в Брюсселе якобы для борьбы с санкциями и мифотворчества об оккупированном полуострове. Своего рода типичный "русский культурный центр", занятый в гибридной войне, только более субъективный - "крымский". Российские "Известия" пишут, что запуск так называемого представительства намечен на следующий год. В ЕС в свою очередь заявили "Европейской правде", что признавать это "представительство" никто не будет. Чего в Москве не могли не предсказать. Да и официальный статус "миссии" России и не нужен. Нужна картинка, пусть и прозаичная, как в Марселе или Оломуце, где открылись и закрылись по решению суда "представительства ДНР". Красок этой картинке скорее всего добавят пара-тройка-десяток-два европейских политиков и "экспертов" из кремлевского кармана, которые прибудут как на открытие, так и будут периодически захаживать туда (пока бельгийский суд не разлучит их) для участия в разного рода шабашах. Информационный ресурс РФ в России, в свою очередь, создаст необходимый фон и подспорье для российского внешнеполитического ведомства.
Что касается демонизации, то вероятнее всего Кремль будет прокачивать тему всяческих козней и злодеяний, творимых "киевским режимом". И первый, как говорится, пошел. В тон с голосованием в Генассамблее оккупанты в Крыму заявили о задержании жителя Запорожской области, у которого якобы при себе были 64 патрона. Не станет сюрпризом, что задержанный в итоге будет возведен в ранг "диверсанта" с сопутствующими восклицаниями: "Поглядите на них! Говорят о мирном дипломатическом урегулировании, а сами диверсантов шлют лить реки крови!". И поток дезинформации и манипуляций будут усиливаться как к сессии ГА, так и в ходе избирательных кампаний в Украине. Только шансы остудить крымский уголек весьма невелики.
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