Опасность для Украины: Зачем Путин сбивает ракеты из С-400 в Крыму

Руслан Рудомський / Depo.ua

Россия продолжает использовать аннексированный Крым как плацдарм для того, чтобы держать в напряжении всю акваторию Черного и Азовского морей и как полигон для испытаний нового оружия.

Буквально вчера пресс-служба Черноморского флота России обнародовала информацию, что в Крыму в ходе проведения российских военных учений зенитно-ракетные комплексы С-400 "уничтожили крылатые ракеты условного противника". В частности, в ходе учений военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника.

Можно еще вспомнить, как в конце сентября в аннексированном Крыму военные российского Южного военного округа отработали защиту объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов условного противника, подразделения береговой обороны в составе 600 оккупантов отработали на полигоне под Симферополем ведение воздушной разведки и нанесение ракетно-бомбовых ударов с воздуха по сирийскому сценарию, а экипажи российских истребителей Су-30 нанесли ракетный удар по авиации условного противника в небе над полигоном "Опук" (управляемыми ракетами класса "воздух-воздух").

Ну и нельзя не отметить, что только в сентябре текущего года Путин переправил в оккупированный Крым более 50 самолетов, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для уничтожения авианосцев.

А год назад мы писали, что россияне пустили в массы информацию о том, что ими в оккупированном Крыму создана полноценная группировка войск.

"В Крыму создана самодостаточная группировка войск (сил), которая включает в себя военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО. Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен", имеющими на вооружении крылатые ракеты "Калибр", тремя дивизионами береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", - заявил тогда начальник российского Генштаба Валерий Герасимов на коллегии минобороны России.

Понятно, что основная цель всего этого бряцания оружием - отнюдь не защита от нападения. Ведь Украина ну точно не собиралась и не собирается возвращать Крым военным путем, ООН также не особо рвется вводить туда вооруженных миротворцев (собственно, этот вопрос даже не поднимался никогда), а никому другому, включая Турцию, Крым сейчас неинтересен.

Поэтому вполне логичной представляется версия, согласно которой Путин воспринимает Крым как форпост для потенциальных наступательных действий, поэтому и вводит туда все новые и новые войска, в том числе наступательного формата. Собственно, это становится понятным после анализа того вооружения, которым наводняют Крым в последние годы.

Но тогда возникает логичный вопрос: на кого он собрался нападать? Не на Украину ли случайно? К сожалению, много факторов указывают именно на такой вариант развития событий. В частности, уже упомянутый полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", заступивший на боевое дежурство в Севастополе в феврале этого года, во многом направлен именно против Украины. Попробуем объяснить, почему.

По наихудшему сценарию, нарастающее противостояние в Азовском море рано или поздно может привести к открытому военному конфликту. Понятно, что имея значительное преимущество на море, Россия может просто начать топить наш и без того немногочисленный "москитный флот", и все склоняется к тому, что достойно ответить мы ей сможем только с берега крылатыми ракетами "Нептун", которые вот-вот будут взяты на вооружение в ВСУ.

По странному стечению обстоятельств, зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены именно для перехвата и уничтожения крылатых ракет. Если быть совсем точным, то это зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия, созданная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения: самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установителей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Осталось добавить, что это зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения с зоной поражения радиусом до 400 км То есть россияне будто намекают, что им есть что противопоставить главному нашему козырю. А сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-22М3 будто дают понять американцам, что их авианосцам нечего делать в Черном море и помогать Украине.

Понятно, что мировое сообщество никогда не простит Путину, если он попытается превратить Украину во вторую Сирию. Однако кто знает, что на уме у больного на всю голову кремлевского карлика...