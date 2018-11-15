Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Неприятный во многих смыслах визит российского президента в Сингапур, где проходили 33-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский форум, завершается. Владимир Путин может вздохнуть с облегчением - протокольно-дипломатической кошмар практически закончился. Но осадок-то остался. Да, российская делегация уезжает не с пустыми руками. Например, Российский фонд прямых инвестиций подписал с сингапурскими компаниями соглашений об инвестициях в Россию на сумму $1 млрд. Но что такое $1 млрд для самого Путина и его окружения, интенсивно выводивших капитал из страны, и продолжающие это делать в условиях санкций? Так, слабое утешение. И потом, будут уважать - будут и платить. А уважение для российской власти становится с 2014 года все более дефицитным.

Потому в Кремле с трепетом (плохо, впрочем, скрываемым) ждут любых встреч и визитов президента на высоком уровне - в Штирии, Хельсинки, Париже. Или приезда Джузеппе Конте, Виктора Орбана и Ким Чен Ына. Напротив имен первых двух можно ставить галочку, а вот третий товарищ что-то не торопится. Вояжу в Сингапур тоже придавалось огромное значение. А в итоге...

В итоге, все пошло не так. Причем с самого начала. На полях саммита произошла череда событий, будто нарочно залетающих одно за другим за шиворот российских делегатов - Пескова, Лаврова, Миллера, Шувалова, Сечина и т.д.

Любимая "фишка" Путина - опаздывать - обернулась против него. Президентский борт сел в аэропорту, а его никто не встречает. Высокие чины принимающей стороны проигнорировали приезд российского лидера. Мало того, Путину еще пришлось дожидаться, пока подадут его кортеж. Случилось это по незнанию пилота, не глушившего двигатели, из-за чего к самолету остававшиеся безучастными местные чиновники не подпускали кортеж. И, кстати, не только президенту РФ сделали неловко, но и его помощнику - Юрию Ушакову, которого сингапурские спецслужбы ну очень тщательно обыскивали в автобусе в аэропорту. Ушаков был недоволен, но ради родины пришлось терпеть.

В общем, эти задержки привели к тому, что Путин не смог, как было запланировано, повидаться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем, в присутствии которого российская делегация должна была подписать солидные соглашения. Весь порядок встреч был нарушен. Пришлось президенту довольствоваться ужином и закладыванием камней в фундамент российского культурного центра в компании коллеги Халимы Якоб. Благо, хоть что-то приятное - нашелся лидер ниже ростом российского президента. Немаловажно, если вспомнить, что на Западе как раз обсуждали комичные фото из Парижа, на которых Владимир Владимирович выглядел, мягко говоря, не очень внушительно.

Но и в комнатах президентского дворца, удивившего своей теснотой, не обошлось без конфузящих россиян ситуаций. Дабы дать Якоб и Путину пространство для рукопожатия перед камерой, делегацию из РФ сингапурцы без стеснения заставили потесниться. Особенно долго "не понимал", что происходит, Лавров, вступивший в непродолжительную полемику с неким юнцом. В итоге старожил российской "дипломатии" этот бой проиграл, соорудив недовольное выражение лица.

Но унижения российской делегации этим не ограничились. Еще был казус с металлодетектором на входе в торгово-выставочный центр Suntec, где проводился саммит АСЕАН. Путина, сперва направившегося в проход без препятствий, местные служащие вежливо отправили через турникет. При этом металлодетектор сработал, но президента России уже не останавливали. Достаточно было и того, что охране удалось заставить его поступить не по-своему. К слову, российскую публику этот инцидент зацепил. И чиновники принялись оправдываться. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверял, что металлодетектора там вообще нет. Песков сказал, что это, мол, был лишь турникет и неудобного ничего в том нет.

Далее. Два мировых лидера сыграли с Путиным в игру "опаздашки". Президенту России пришлось ждать и южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина, и японского премьера Синдзо Абэ. При этом первый еще и подколол хозяина Кремля отсутствием российской сборной на исторических Олимпийских играх в Пхенчхане в контексте диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. А глава японского правительства, как сообщают очевидцы, держался холоднее обычного, как бы возвращая Путину должок за неловкость, вызванную его шпилькой вл время визита Абэ в РФ: а давайте, мол, тут и теперь заключим мирный договор вообще без обязательств. Хорошего ответа на эту реплику быть не могло, что Путин прекрасно осознавал.

И это еще не все. Пока делегации дожидались Путина и Абэ, посол Японии в России возмутил столпившихся у стола россиян своим поведением - предложил им сесть, чтобы стоя не дожидаться обоих лидеров. На что получил полную гнева отповедь главы "Росатома" и все того же Орешкина: "Сами сядьте!". Потом прибыл Путин, а через некоторое время и японский премьер. Как проходили переговоры, доподлинно неизвестно. Лишь Песков после пытался всех убедить, что стороны, дескать, договорились ускорить процесс заключения мирного договора. Ни к чему особо не обязывающее и ничего не обещающее заверение.

В целом же Путин и Ко пытались демонстрировать радость от пребывания в Сингапуре и общения с коллегами. А что еще оставалось делать? Ведь по сути политико-экономический выхлоп был не больно уж впечатляющим. Маленькая, но гордая и, главное куда более, развитая страна (2-е место в рейтинге Doing Business против 31-го у РФ) нанесла удар по путинскому эго. Даже в Париже его поставили в первый ряд мировых лидеров, а затем усадили возле канцлера ФРГ Ангелы Меркель, развлекавшей его всякими забавностями. В Сингапуре же отнеслись как к смертному, ну, может, не самому простому. Все эти досадные мелочи - рамки, ожидание, разговоры на ногах и ни о чем (так, с вице-президентом США Майком Пенсом удалось переброситься лишь парой слов) - продемонстрировали, что Россия продолжает скатываться в международную изоляцию - теперь уже и на Востоке.

Саммит АСЕАН очень напомнил саммит "Большой двадцатки" 2014 года, когда Путину отказались пожать руку австралийские генерал-губернатор Питер Косгроув и генпрокурор Джордж Брэндис. Или осень 2016 года, когда приехавшего в Париж Путина продинамил Франсуа Олланд.

После начала агрессии против Украины российский лидер нечасто бывает на международных площадках, и еще реже в таких случаях обходится без казусов. Вот и теперь вежливые чиновники из азиатских стран ненавязчиво продемонстрировали, что общение с Путиным - не более чем формальность. А говорить с ним, по большому счету, не о чем.