От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики

 Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Российская внешняя политика начала производить все более явственное впечатление тупиковости и бессмысленности.

Главным образом эта бессодержательность заметна в четырех компонентах (или направлениях), являющихся, надо сказать, основными - США/Турция/Ближний Восток/Сирия, Украина/ЕС/НАТО/Великобритания, то, что осталось от СНГ, а также Китай/Япония/АТР.

Неспособность как система

Даже в Арктике (притом что бюджеты на арктические программы в нынешнем трехлетнем бюджете России довольно неожиданно сокращены) Россия преуспела лишь в провоцировании нервозности соседей по Северному Ледовитому океану, а ведь к региону со все более пристальным интересом присматривается Китай, и логика подсказывает заручаться скорее союзными (формальными и неформальными) договоренностями с западными "акционерами" Арктики, с которыми процедуры налажены десятилетиями. Потому что методы Китая, полагающегося на давление и щедрые финансовые посулы (которые Москва при всем желании "перебить" не в состоянии), уже известны.

Однако, по-видимому, эта неспособность России к цивилизованному диалогу уже является частью системы, в центре которой прочно обосновался уголовный способ мышления (его анекдотически гротескным проявлением стала поножовщина на российской исследовательской станции на другом полюсе, в Антарктиде). И сложно не заметить аналогии между фактами о действующей в разных частях света (в США, Сирии, Украине, самой России) уголовно-политической организации "путинского повара" Евгения Пригожина и нынешней внешней политикой Москвы в целом. К примеру, какой смысл был в том, чтобы травить сотрудников контрразведки Башара Асада? Затем только, чтобы потом эвакуировать из Сирии всю группу диверсантов?

А что сегодня - какое-то время спустя - делают в Сирии российские контингенты (если не считать распила бюджета МО РФ, других ведомств и государственных корпораций), после того как попытка наступления проасадовской коалиции провалилась и была свернута? Тем более что, формально выполнив требования Израиля и США "воздействовать на Иран" (комплексы С-300 были якобы переданы "сирийским подразделениям"), очевидно, что на этих системах тренировались именно иранские военные, которым они должны были быть ранее переданы.

Соответственно, отношения с Израилем (а равно с Турцией и Саудовской Аравией, которым эти зенитные системы, учитывая известный уровень "профессионализма" как российских, так и сирийских с иранскими ракетчиков, тоже угрожают) остаются на достигнутой после инцидента с Ил-20 точке замерзания.

Дополнительно Россия - в плоскости деятельности своего религиозного департамента - раздраконивает (скорее по некомпетентности, нежели по злому умыслу "шестой колонны" в недрах своей правительственной машины) Эрдогана использованием в целях нападок на патриарха Варфоломея со стороны маргинальной Турецкой православной церкви, которая известна симпатиями к кемализму.

Одновременно задействуется и так называемая "абхазская православная церковь", чем опять-таки Кремль (и его филиал в Даниловском монастыре) бьет горшки не только с Грузией (добивая остатки еще недавно конструктивных отношений с Грузинской православной церковью), но и дополнительно напрягает Турцию, у которой на абхазский вопрос исторически свои виды.

Таким образом, можно увидеть, что, какой сегмент на Ближнем Востоке ни возьми - на Южном Кавказе Москва пока в какой-то степени отступила, несомненно, впрочем, планируя какую-нибудь пакость Николу Пашиняну в Армении и стараясь сделать своим союзником Азербайджан, - везде образовался тупик. Та же Саудовская Аравия, несмотря на то что, теоретически попав под огонь западного мейнстрима в результате убийства Хашогги, она могла бы использовать Москву как временного союзника, даже не помышляет о таком финте, однозначно записав РФ в партнеры Ирана и Катара.

Турецкое доминирование в Сирии и американо-израильское присутствие на этом театре боевых действий стали очевидным фактом (а значит, в среднесрочной перспективе и создание в провинциях Идлиб и Алеппо "альтернативного" сирийского государства, с которым и будут вести переговоры о будущем всей Сирии), а Башар Асад и договоренности с Ираном - кандалами на ногах РФ.

Ведь понятно, что, как только Россия выведет свои войска, Асад не удержится (и/или Ирану придется ввязываться в полномасштабную войну в Сирии не только на суше, как сегодня, но и в воздухе, а возможно, даже на море). И это в ситуации, в которой запас уступок в пользу Турции уже исчерпан, а официальное признание поражения перед американцами будет слишком явно означать переход России в категорию третьеразрядных игроков.

Дружить по-восточному

Тем более, то ли продолжая блефовать, то ли по инерции (это как с заказом рекламных площадей с календарным запасом), Москва продолжает вмешиваться во внутреннюю политику США. Накануне промежуточных выборов началась раскрутка (причем не демократами, готовыми в ходе предвыборного мандража поверить во все что угодно, но кругами, достаточно близкими к правящей ныне Республиканской партии) тем как контрабанды иранской нефти через российские порты на Каспии, так и прослушивания телефонов президента Трампа россиянами и китайцами. Стоит обратить внимание также на то, что и сам Трамп заявлял, что для изменений в нынешней американской политике по отношению к России нет никаких оснований. Собственно, краткое парижское рандеву это продемонстрировало вполне четко.

Вместе с тем, поскольку вполне очевидно, что РФ не пустит инспекторов Организации по запрещению химического оружия (хотя могла бы и сыграть в эту тонкую игру - провернула же такой финт Северная Корея, все более убедительно изображающая из себя нормализующееся государство, подыгрывая одновременно Трампу и Китаю), вторая очередь "химических" санкций будет введена. Особенно ввиду результатов промежуточных выборов в Конгресс - у демократов, взявших нижнюю палату, не меньше, а, пожалуй, и больше причин испытывать к России самые недружественные чувства.

Кстати говоря, этот пакет санкций формально был сам по себе введен Госдепом безо всякого участия законодателей. А дальше - опять-таки, в рамках установившейся логики постепенной эскалации - уже накоплен целый ворох законопроектов, включая и предложения по признанию РФ страной - спонсором терроризма, что максимально усложнит любые транзакции с российскими юридическими и физическими лицами для контрагентов изо всех стран мира.

Выход США из договора по РСМД тоже ложится в эту канву. Здесь стоит упомянуть отношения РФ с Китаем. Ведь, во-первых, оказалось, что американцы настаивают на новом договоре о запрещении ракет-носителей ядерных боеголовок меньшей и средней дальности уже с участием Китая. Москва же вряд ли способна повлиять на Пекин в этом аспекте, да и вообще дело это долгое. США таким нехитрым образом просто развязывают себе руки как по линии производства РСМД, так и их размещения в союзных странах. А это - новые заказы для крупных корпораций сектора американского ВПК и расширение сферы влияния Пентагона в политическом Вашингтоне. То же касается и смежников (тех же логистов), и деловых, а также политических партнеров США в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии, а возможно - в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Во-вторых, китайские банки уже сегодня подвергают любые транзакции с российскими клиентами многочисленным проверкам, основательно их тормозя. Это неудивительно, поскольку китайские финучреждения так или иначе принадлежат к системе глобальных экономических конгломератов и не намерены рисковать этим своим статусом ради призрачного "стратегического партнерства" с РФ.

Параллельно наблюдается - с применением методов использования повсеместной коррупции в России - все более беспардонный захват китайцами российских территорий (и уже далеко не только за пресловутым Уралом), но и совсем близко к Москве, в той же Мордовии.

КНР, судя по всему, готова как к возвращению глобальной ситуации к прежней распределенности американского (и общезападного) влияния в мире, так и к двухполюсной конкурентной модели, к которой тяготеет Белый дом Трампа, в которой должны будут играть роль одного из полюсов. Проблема для РФ состоит в том, что ни в первом, ни во втором алгоритме никакого существенного места для нее не предусмотрено. Реальность слишком далека от пропаганды российских телеканалов, перешедших к общению в прямом эфире с объективно несуществующими людьми.

Хотя Пекин вряд ли намерен переходить к каким-либо открыто агрессивным действиям против России на ее территории, можно увидеть, что как минимум на Дальнем Востоке (где Россия опять уткнулась в Японию, вовсе не намеренную ей потворствовать, и практически потеряла влияние на Северную Корею), а также в Центральной Азии китайцы выжимают россиян из сфер, представляющих для них интерес. Саммит СНГ в Душанбе, на который так стремился Владимир Путин с Валдайского форума, прошел практически незамеченным.

Очередной проект "Росатома" - по сооружению АЭС теперь уже в Узбекистане - на фоне тех странных условий, которые эта госкомпания предлагает всем подряд, не имея законченных проектов, прозвучал как дурной анекдот. Несомненно, тот же Таджикистан сам по себе весьма зависит от РФ в аспекте охраны своей афганской границы, но в случае серьезной заварухи (а что-то подобное там, несомненно, готовится), учитывая всю сложность афгано-таджикских связей, Душанбе было бы неразумно рассчитывать только на Москву и ее очередных экзотических союзников талибов.

Токсичные отношения

Кроме выдавливающей из РФ всю возможную мзду Беларуси, СНГ утратило интерес для всех прочих его членов и приобрело некий возрастной характер клуба нескольких постсоветских лидеров. При этом начинает казаться, что Беларусь вскоре останется единственной страной и в Европе, с которой РФ удается поддерживать некий уровень отношений. Так, явно контролируемая утечка по поводу планов германского правительства выделить 500 млн евро на строительство СПГ-терминала показывает, что Берлин под давлением Вашингтона ищет возможности то ли сбалансировать свой газовый импорт за счет россиян, то ли начать осторожно внедрять план по отвязыванию от российских "друзей" как таковых.

Недолго продержалась в новых союзниках и специфическая итальянская власть: внезапно подвел римский эскалатор, коварно капитулировав перед российскими болельщиками, да и долги Италии слишком явно превышают возможности РФ по разрешению реальных проблем четвертой экономики ЕС. На это способны, по-видимому, только Брюссель, Вашингтон или Пекин.

Все более токсичными становятся и отношения России с Великобританией, выйдет она из ЕС или нет. Дальнейшее преследование российских богачей и участие во всех санкционных волнах со стороны Лондона сегодня практически гарантировано. Москва умудрилась ухудшить отношения даже с Норвегией (дело о шпионаже) и Финляндией, где, по сути, пыталась построить секретный плацдарм (а ведь Финляндия - это натуральная дорога жизни для российского бизнеса).

Понятно, что как с ЕС в целом, так и с отдельными его членами никаких новых возможностей не откроется вплоть до выполнения Москвой условий Минска. Но и здесь она все еще пытается повысить напряженность - как в Азовском море, так и "выборами"в ОРДЛО, которые вынуждают Запад ввести новые санкции.

Начавшиеся процессы дестабилизации на Северном Кавказе и продолжающийся вывод огромных средств гипотетически могут привести в чувство часть российской элиты. Однако, что касается той ее части, которая впала в состояние делириума и зависит лишь от доступа к бюджету, эффективными будут только самые жесткие решения, связанные с адекватными ответами на кибератаки, арестами военных преступников и их пособников за границей и другие "активные мероприятия".

Положения Украины как предполья нынешнего глобального противостояния нынешняя ситуация не облегчает, но стимулирует гражданскую консолидацию и усиление военно-политического инструментария государственного аппарата. В любом случае представляется важным не менять ранее заявленных позиций, привлекать все большие объемы западной помощи и повышать уровень западного вовлечения в дело противостояния гангстерской империи, сжигающей в топке архаичных геополитических иллюзий свои последние ликвидные ресурсы.

Деградация российского внешнеполитического статуса и состояния внутренней политической стабильности развивается не столько медленно, сколько скачками, и логично рассчитывать скорее на обострения, нежели на некие варианты "замирения" поскольку по большому счету оно не нужно никому, кроме самой Москвы.
 

ПО РУБРИКАМ

13:52 Азиатские рынки акций снизились 13 ноября, но Китай завершил торги в плюсе

12:31 НБУ понизил справочный курс гривни на 2,16 коп. до 27,9203 грн

11:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.11.18

11:34 НБУ продал 12 ноября банкам депозитные сертификаты на 2 323 млн гривен

11:30 9 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39,7 млн до $225,6 млн

11:03 Курсы валют по карточным операциям на 13.11.18

10:55 Остатки средств на корсчетах банков 13.11.18

10:49 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.11.18

09:15 Чистые международные резервы НБУ в октябре выросли на 3,1% до $6,5 млрд

08:44 Большинство майнеров поддерживают версию Bitcoin Cash, продвигаемую Крейгом Райтом

08:04 Золото коррекционно дорожает 13 ноября после удешевления понедельника

07:52 Доллар 13 ноября торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне глобальных рисков

07:37 Фондовые индексы США 12 ноября потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs

12.11 Главным фактором влияния на курсовые тренды и низкую активность рынка 12 ноября стал выходной день в США

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

• дальше…

12:04 Средняя цена бензинов 13 ноября снизилась на 4-6 коп

09:53 Китайцы готовы инвестировать в бетонную автодорогу между Одессой и Херсоном, а также в другие инфраструктурные проекты

09:44 Фермеры стали активнее покупать элеваторное оборудование по программе компенсации стоимости

09:15 Чистые международные резервы НБУ в октябре выросли на 3,1% до $6,5 млрд

08:58 Фундаментальное инфляционное давление остается значительным из-за роста расходов и зарплат, - НБУ

08:54 В октябре денежная база выросла на 0,2% до 425 млрд гривен

08:04 Золото коррекционно дорожает 13 ноября после удешевления понедельника

07:42 Нефть дешевеет 13 ноября в рамках коррекции, цена Brent впервые за полгода опустилась ниже $69

12.11 В правительстве планируют запретить маршрутки без ремней безопасности

12.11 АМКУ открыл дело против трех мобильных операторов из-за сокращения действия тарифов до 4 недель

• дальше…

12:51 От Арктики до Китая. Как Кремль проиграл все партии внешней политики

12:26 Конфликт в Газе: более 400 выпущенных ракет, пятеро погибших за сутки

09:36 США разработали новый план по борьбе с предполагаемым шпионажем со стороны Китая

09:32 США, Китай и РФ не подписали декларацию о кибербезопасности

09:07 Россияне стали меньше тратить в магазинах. Средний чек в октябре сократился на 2,7%

08:50 Навальному закрыли выезд из России

07:58 Переговоры о «Брекзите» находятся в критической фазе

07:47 Система SWIFT отключила ЦБ Ирана

12.11 Эксперты США заявили о наличии в КНДР около 20 ракетных баз, существование которых скрыл Пхеньян

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств

12.11 Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза - до $42,2 млрд - оценка ЦБ

12.11 Много тратишь? Великобритания запустила новый антикоррупционный механизм

12.11 Беларусь может построить речной порт на границе с Украиной для выхода к Черному морю

12.11 Reuters: ВТБ выдал Катару кредит для покупки доли «Роснефти»

• дальше…

12:38 «Киевтеплоэнерго» не будет повышать тарифы на тепло до конца года

11:51 В Украине выдана первая лицензия на продажу и производство продуктов из марихуаны

12.11 Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

12.11 Демонтаж Шулявского моста в Киеве начнется в январе, реконструкцию планируется завершать в течение года - КГГА

12.11 В Киеве раскрыли коррупционную схему по размещению парковок

09.11 Киев снизил тариф на отопление для населения для домов без счетчиков на 27% до 23,09 гривен/кв.м

09.11 Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил «Киевметрострой»

08.11 Эксперты допускают небольшое подорожание арендных ставок в бизнес-центрах Киева

07.11 Приватбанк начал установку терминалов и банкоматов в вестибюлях киевского метро

07.11 Новак: Дороги как в Польше появятся минимум через 5 лет

07.11 Бесплатные анализы и электронная медкарта. Есть ли успехи во внедрении медреформы

06.11 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему - Супрун

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

02.11 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

• дальше…

13:14 Народный газ и раскулачивание: На каких лозунгах «евробляхеры» поедут в Раду

08:22 Негласная операция. Как ВСУ пытаются выбить оккупантов из высоты 223

12.11 Правоохранители задержали экс-помощника Паламарчука (БПП) Павловского по подозрению в причастности к убийству Гандзюк

12.11 Маневры для Путина: Зачем бывшие «регионалы» затеяли раскол

12.11 Для галочки. Почему «выборы» в ОРДЛО ничего не дали Кремлю

12.11 Итоги недели в «ЛНР»: Цена человеческого голоса и нашествие «наблюдателей»

12.11 Итоги недели в «ДНР»: Спектакль «Выборы» и мифы о «химическом оружии»

12.11 На фронте и в тылу. Какие пакости придумали оккупанты по случаю «выборов» в ОРДЛО

09.11 «Братья» с Троещины: Зачем Москве в Украине маргиналы с левацкими взглядами

09.11 Что получится слепить из союза Рабиновича с Оппоблоком

09.11 Евросоюз отметил негативное влияние Крымского моста на экономику Украины

09.11 Совет НБУ предлагает «напечатать денег» для ручного регулирования экономики

09.11 Поймать Путина за язык. Как Россия загнала себя в ловушку «выборами в ОРДЛО»

09.11 Обречена на пиар: Что не так с ВСК по убийству Гандзюк

08.11 Великое объединение: «Родит» ли Медведчук единого кандидата для Путина

• дальше…

13:46 Новая версия MIUI 10 добавит в смартфоны Xiaomi поддержку Google Camera

12.11 Нидерланды — лидер по количеству зарядных станций для электромобилей на 100 км дороги

12.11 «Умная» плёнка для окон не пропускает жару в помещение

12.11 Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями

12.11 Появление сетей 6G ожидается в 2030 году

12.11 Корпорация Microsoft сообщила о поглощении нескольких компаний - разработчиков игр

12.11 Samsung примкнула к «Партнёрству по искусственному интеллекту»

12.11 Volkswagen и Daimler согласились платить за переоборудование старых дизельных автомобилей

09.11 На смартфонах Samsung можно будет поиграть в игры для Xbox One

09.11 Samsung W2019: смартфон-раскладушка премиум-класса с двойной камерой

09.11 Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков

09.11 В Китае внедряют систему идентификации людей по походке и форме тела

09.11 Google позволит обновлять приложения для Android «на лету»

09.11 Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны

08.11 Ford покупает сервис проката самокатов

• дальше…

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно