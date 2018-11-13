Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян

Владимир Цхведиани / UBR.ua

Горожане активнее потянулись в пригород. Увеличивается количество покупок земельных участков, и цены на наделы в Киевской области падают все меньшими темпами. Если за 2017 год, по данным SV Development, они просели на 12,64%, то за 10 месяцев 2018 года - лишь на 7,43%. Аналитики заговорили о новом тренде.

«Цена на земельные участки в пределах 30-35 километров от столицы с середины 2018 г. практически прекратила падать. Спрос на них растет и значит скоро увидим подорожание», - отметил эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Он объяснил общее ценовое снижение низкими сделками по наделам, к которым проблематично подвести коммуникации и получить разрешение на строительство. До 2008 года во время земельного бума цены на них были неоправданно завышены. С тех пор земля под Киевом подешевела почти втрое именно из-за сложных участков, и они до сих пор портят общую статистику.





Район $/сотка на 1.01.2017 $ /сотка на 1.01.2018 Изменение с 01.2017 по 01.2018 $/сотка на 8.11.2018 Киевская область 1 834 1 602 -7,43% 1 483 Киево-Святош. 2 693 2 335 -7,58% 2 158 Обуховский 2 315 1 962 -7,80% 1 809 Бориспольский 2 062 1 775 -9,30% 1 610 Вышгородский 1 690 1 517 -5,34% 1 436 Броварской 1 452 1 288 -6,44% 1 205 Васильковский 1 150 1 014 -7,30% 940 Бородянский 907 800 -7,25% 742 Кагарлыкский 889 756 -8,99% 688 Иванковский 695 650 -3,69% 626 Белоцерковский 687 609 -6,24% 571 Фастовский 656 555 -6,13% 521 Барышевский 624 558 -8,06% 513 Переяслав-Хмельницкий 618 535 -7,66% 494

Данные SV Development

Что берут

Меньше всего в 2018 году дешевела земля в Ивановском районе - лишь на 3,69%.

«Долгие годы покупателей отпугивала к близость нашего и соседнего района (Вышгородского) к Чернобыльской зоны. Хотя большая часть Иванковского района имеет радиационный фон в пределах нормы. И отличается при этом красивыми природными ландшафтами», - отметил в беседе с UBR.ua глава Ивановского районного совета Валерий Потиенко.

И сразу напомнил, что из Киева до Иванкова можно добраться на автомобиле за 30-40 минут, а на маршрутке или автобусе - за час. Большие надежды его земляки возлагают на строительство метро на Виноградарь и дальше к площади Шевченко, что улучшит транспортное сообщение с Иванковским направлением.

По словам Валерия Потиенко, наибольшим спросом в его районе пользуются земельные участки вблизи реки Тетерев. Причем те, что имеют доступ к коммуникациям.

«В Иванкове до сих пор не реализован проект строительства очистных сооружений. Местные власти не могут разрешить строительство новых многоэтажных жилых домов, поскольку в таком случае канализационные стоки придется направлять в реку. Хотя интерес со стороны застройщиков уже есть. Как только мы сможем организовать всю необходимую инфраструктуру - спрос на жилье в Иванкове вырастет», - уверен Потиенко.

То, что покупатели земельных участков все чаще обращают внимание на природный ландшафт, отметила в беседе с UBR.ua риелтор Светлана Балабан. При этом она сообщила о росте спроса на наделы в Ирпене, Буче, Ворзеле, Боярке и в других дачных местах Киево-Святошинского направления. Цена на удобно расположенные участки в пределах населенных пунктов со всеми коммуникациями стабилизировалась в пределах $3-3,5 тыс. за сотку.

Одновременно стабилизируется расценки на землю в Броварах, где в городской черте уже сложно найти сотку дешевле $2 тыс.

«Броварской район непосредственно примыкает к столице. Он привлекателен хорошим сообщением с Киевом, наличием разнообразных производств в самом городе Бровары и районе, где есть рабочие места. А также вся необходимая инфраструктура - включая гипермаркеты и ТРЦ», - отметил в разговоре с UBR.ua глава Броварского районного совета Сергей Гришко.

Новые цены

2019-й должен стать годом стабилизации цен на землю в пригороде. А участки с хорошими коммуникациями и инфраструктурой могут даже начать дорожать. По мере роста интереса к наделам со стороны столичных жителей.

«Все чаще покупают участки под застройку за городом киевляне, у которых есть свое авто. На то, чтобы добраться до въезда в Киев по трассе они тратят от 10 до 20 минут. А потом, если не пересаживаются на метро, то стоят по 1-1,5 часа в пробках вместе с жителями окраин Киева», - рассказала эксперт по вопросам недвижимости Наталья Деркач.

Наибольший спрос наблюдается на землю 35-40-килломентровой отдаленности от Киева. Более отдаленные участки покупают менее активно из-за высоких расходов на горючее.