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Земля в пригороде столицы начнет дорожать из-за покупок киевлян
18:59 12.11.2018 |
Горожане активнее потянулись в пригород. Увеличивается количество покупок земельных участков, и цены на наделы в Киевской области падают все меньшими темпами. Если за 2017 год, по данным SV Development, они просели на 12,64%, то за 10 месяцев 2018 года - лишь на 7,43%. Аналитики заговорили о новом тренде.
«Цена на земельные участки в пределах 30-35 километров от столицы с середины 2018 г. практически прекратила падать. Спрос на них растет и значит скоро увидим подорожание», - отметил эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.
Он объяснил общее ценовое снижение низкими сделками по наделам, к которым проблематично подвести коммуникации и получить разрешение на строительство. До 2008 года во время земельного бума цены на них были неоправданно завышены. С тех пор земля под Киевом подешевела почти втрое именно из-за сложных участков, и они до сих пор портят общую статистику.
|Район
|$/сотка на 1.01.2017
|$ /сотка на 1.01.2018
|Изменение с 01.2017 по 01.2018
|$/сотка на 8.11.2018
|Киевская область
|1 834
|1 602
|-7,43%
|1 483
|Киево-Святош.
|2 693
|2 335
|-7,58%
|2 158
|Обуховский
|2 315
|1 962
|-7,80%
|1 809
|Бориспольский
|2 062
|1 775
|-9,30%
|1 610
|Вышгородский
|1 690
|1 517
|-5,34%
|1 436
|Броварской
|1 452
|1 288
|-6,44%
|1 205
|Васильковский
|1 150
|1 014
|-7,30%
|940
|Бородянский
|907
|800
|-7,25%
|742
|Кагарлыкский
|889
|756
|-8,99%
|688
|Иванковский
|695
|650
|-3,69%
|626
|Белоцерковский
|687
|609
|-6,24%
|571
|Фастовский
|656
|555
|-6,13%
|521
|Барышевский
|624
|558
|-8,06%
|513
|Переяслав-Хмельницкий
|618
|535
|-7,66%
|494
Данные SV Development
Что берут
Меньше всего в 2018 году дешевела земля в Ивановском районе - лишь на 3,69%.
«Долгие годы покупателей отпугивала к близость нашего и соседнего района (Вышгородского) к Чернобыльской зоны. Хотя большая часть Иванковского района имеет радиационный фон в пределах нормы. И отличается при этом красивыми природными ландшафтами», - отметил в беседе с UBR.ua глава Ивановского районного совета Валерий Потиенко.
И сразу напомнил, что из Киева до Иванкова можно добраться на автомобиле за 30-40 минут, а на маршрутке или автобусе - за час. Большие надежды его земляки возлагают на строительство метро на Виноградарь и дальше к площади Шевченко, что улучшит транспортное сообщение с Иванковским направлением.
По словам Валерия Потиенко, наибольшим спросом в его районе пользуются земельные участки вблизи реки Тетерев. Причем те, что имеют доступ к коммуникациям.
«В Иванкове до сих пор не реализован проект строительства очистных сооружений. Местные власти не могут разрешить строительство новых многоэтажных жилых домов, поскольку в таком случае канализационные стоки придется направлять в реку. Хотя интерес со стороны застройщиков уже есть. Как только мы сможем организовать всю необходимую инфраструктуру - спрос на жилье в Иванкове вырастет», - уверен Потиенко.
То, что покупатели земельных участков все чаще обращают внимание на природный ландшафт, отметила в беседе с UBR.ua риелтор Светлана Балабан. При этом она сообщила о росте спроса на наделы в Ирпене, Буче, Ворзеле, Боярке и в других дачных местах Киево-Святошинского направления. Цена на удобно расположенные участки в пределах населенных пунктов со всеми коммуникациями стабилизировалась в пределах $3-3,5 тыс. за сотку.
Одновременно стабилизируется расценки на землю в Броварах, где в городской черте уже сложно найти сотку дешевле $2 тыс.
«Броварской район непосредственно примыкает к столице. Он привлекателен хорошим сообщением с Киевом, наличием разнообразных производств в самом городе Бровары и районе, где есть рабочие места. А также вся необходимая инфраструктура - включая гипермаркеты и ТРЦ», - отметил в разговоре с UBR.ua глава Броварского районного совета Сергей Гришко.
Новые цены
2019-й должен стать годом стабилизации цен на землю в пригороде. А участки с хорошими коммуникациями и инфраструктурой могут даже начать дорожать. По мере роста интереса к наделам со стороны столичных жителей.
«Все чаще покупают участки под застройку за городом киевляне, у которых есть свое авто. На то, чтобы добраться до въезда в Киев по трассе они тратят от 10 до 20 минут. А потом, если не пересаживаются на метро, то стоят по 1-1,5 часа в пробках вместе с жителями окраин Киева», - рассказала эксперт по вопросам недвижимости Наталья Деркач.
Наибольший спрос наблюдается на землю 35-40-килломентровой отдаленности от Киева. Более отдаленные участки покупают менее активно из-за высоких расходов на горючее.
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