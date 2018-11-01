Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

В Минске 31 октября состоялось выездное заседание основной группы Мюнхенской конференции безопасности. И эту встречу Александр Лукашенко использовал на полную катушку сразу по нескольким направлениям: наращивания геополитического веса Беларуси в западной проекции и противодействия замыслам Москвы.

Начнем с того, что белорусский президент фактически отреагировал на предложения и пытается пресечь в дальнейшем любые инициативы о переносе минских переговоров из Минска в какое-либо иное место, в том числе Астану. И во время визита Петра Порошенко, и в рамках заседания группы Мюнхенской конференции безопасности он изъявил желание принять непосредственное участие в разрешении конфликта на Донбассе. Когда приезжал украинский президент, Лукашенко говорил об отправке белорусов в качестве миротворцев на Донбасс, если Порошенко и Путин об этом договорятся.

31 октября он фактически повторил свое предложение - отправить белорусов в Украину для обеспечения контроля на российско-украинской границе. При этом допустил вариант совместной миссии ООН и ОБСЕ, состоящей из военных, полицейских, гражданских из "стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его решение".

При этом нельзя сказать, что лидер Беларуси повторил кремлевские тезисы о сути такой миссии - "голубые каски" как бодигарды наблюдателей ОБСЕ. Лукашенко ведет свою игру, и его цели весьма далеки от путинских, а местами - диаметрально им противоположны, несмотря на порой звучащую в унисон риторику.

Белорусский президент мастерски играет акцентами так, что порой трудно понять, кому он подыгрывает. "Осталось завезти ядерное оружие" на Донбасс и война начнется" - это что, выпад против США, предоставляющих летальные вооружения украинской армии, или против России, ударными темпами восстанавливающей базы хранения ЯО в Крыму и будто уже разместившей там первые боеголовки?

А вот еще характерный пассаж: "Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня - это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например на Донбассе?". Звучит тоже неоднозначно, учитывая уровень осведомленности Минска о причинах происходящего на Донбассе.

При этом любопытно, что Лукашенко имитирует украинскую риторику о щите, прикрывающем Европу. Украинские чиновники, включая Порошенко, Климкина и т. д., спорадически напоминают Брюсселю, что кровью украинских военных остановлен российский агрессор. Белорусам, к счастью, кровь проливать не пришлось, но они тоже, мол, защищают Европу. По словам Лукашенко, Минск очень многое делает для ЕС, потому как через белорусский заслон и "мышь не проскользнет", ни торговцы наркотиками из Афганистана, ни торговцы оружием... Из Украины, естественно. Ранее лидер Беларуси неоднократно сокрушался из-за возросшего потока смертельных игрушек из Украины.

Но перетягивание одеяла в контексте защиты ЕС от внешних угроз - не единственный случай копипаста во вчерашних заявлениях Лукашенко. Сымитировал он и польский подход - пугая Европу Украиной и нахваливая Беларусь, он также и раскритиковал первую за ее отношение к Беларуси. "Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси, - отмечает он. - При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека". Это раз. Два - Лукашенко углядел проблемы с демократией в ЕС в том плане, что Ангелу Меркель якобы отправляют на задворки, не оценив ее исторической роли. Конечно, смена власти, ее преемственность не вписывается в демократическую парадигму Лукашенко. Однако европейцам от этого "не легче". Президент Беларуси ими недоволен. Но весьма благосклонно относится к Соединенным Штатам.

И вот, собственно, параллель между заявлениями Александра Лукашенко и того же Анджея Дуды, да и ПиС в целом - Варшава ныне также на ножах с Брюсселем и отдает предпочтение укреплению сотрудничества с США. В интерпретации Лукашенко это предложение помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу серьезно улучшить двусторонние отношения, "если вы понимаете, о чем я". "Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я обещаю, что Беларусь будет самым надежным и искренним партнером. Если Беларусь что-то вам пообещает, даже в ущерб себе мы это сделаем", - отметил он, засыпав Митчелла комплиментами о том, какие США могущественные и как они нужны Европе.

Кроме того, Лукашенко достал туза из рукава (и тут мы подходим к главному), когда выступил за привлечение американской стороны к переговорам в рамках нового "нормандского формата". Потому что, по его утверждению, ни "Минск", ни "Нормандия", ни "Волкер-Сурков" - все эти режимы не работают. А если Штаты действительно войдут в новый формат, то Лукашенко сможет спокойно зачислить это себе в актив. Только этого не будет. Во-первых, потому, что Россия тому будет сопротивляться, как только может. Во-вторых, этого не желают и в Вашингтоне, поскольку им намного удобнее работать над разрешением конфликта извне.

Белорусскому президенту такое заигрывание с США нужно прежде всего для того, чтобы осадить Владимира Путина. И здесь в ход пошел упомянутый Лукашенко "Форт Трамп" - американская военная база, которую хотят разместить на своей территории поляки. Он говорит, что, дескать, Минск и Москва сейчас думают над адекватным и незатратным ответом на вероятное появление этой базы. Тот факт, что Лукашенко якобы занял сторону Кремля в этом вопросе, также является элементом торга. В обмен на лояльность и дружбу Вашингтона президент Беларуси будет готов закрыть на это глаза, ограничившись показательными выражениями обеспокоенности раз в полгода-год.

И не только. Основная цель, которую преследует Минск, пытаясь наладить коммуникацию с США, в частности, попытками переформатировать переговорный процесс по Донбассу, заключается в том, чтобы в первую очередь заблокировать вопрос о создании российской военной базы в Беларуси. Путин добивается этого, используя в качестве аргумента необходимость зеркального ответа на "Форт Трампа".

Стоит отметить, что американцы в "нормандском формате" с подачи Лукашенко ранее уже всплывали - в 2015 г., когда Кремль также продавливал согласие Минска на открытие российских баз на своей территории. Президенту Беларуси такой сценарий стоит поперек горла, поскольку де-факто ведет к концу его правления.

Казалось бы, что, учитывая союзный статус, и без того предусматривающий дислокацию российских войск в Беларуси, изменится от развертывания базы? Ведь россияне и так чувствуют там себя вполне как дома.

Для начала, ситуация с Крымом четко показала, что сам факт наличия подобного объекта по своей сути является "черным ходом" в Россию и из нее. Плюс это фактическая легализация любой подрывной деятельности против государственных структур и общественно-политических процессов в принимающей стране. Имеется и социально-экономический аспект. Потому как появление базы к тому же обусловит присутствие не только военных из РФ, но и их семей, а это строительство жилья, привезенный из России более высокий уровень жизни. Еще одним неприятным последствием является ее влияние на, собственно, белорусских военнослужащих, которым неоднократно доводилось видеть во время совместных учений, что доходы "братьев" существенно выше их собственных.

Отсюда и расшаркивание Лукашенко перед Вашингтоном. Присутствие американцев в "нормандском формате" дает повод отмахнуться от российских хотелок: неудобно нам, мол, сейчас базу - ведь у нас тут по Украине диалог налаживается с американцами, Кремлю-то тоже возможность поиграть с форматами сгодиться может. Так что, даже если принять на веру слова Лукашенко о белорусском щите для Европы, то лично для него щитом от России является Америка. И потом, теперь Вашингтону будет, скажем так, неудобно прессовать белорусского президента-миротворца. В общем, налицо очередная попытка воспользоваться тактикой маятника, которую Александр Григорьевич за без малого четверть века своего правления освоил в совершенстве.