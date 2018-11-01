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НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
19:36 31.10.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил введение с 1 декабря обязательного норматива ликвидности - коэффициента покрытия ликвидности (LCR), сообщается на веб-сайте центробанка.
Соответствующее решение утверждено постановлением правления "О внесении изменений в инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине" №114 и решением №732-рш о внесении изменений в "Методику расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR)". Документы вступают в силу 1 декабря 2018 года.
Начальное минимальное значение норматива LCR установлено на уровне 80%. Затем оно поэтапно будет повышаться в соответствии со следующим графиком: с 1 июня 2019 года - до 90%, с 1 декабря 2019 года - до 100%.
Банки будут обязаны рассчитывать LCR ежедневно, начиная с 1 декабря 2018 года. Значение нормативов LCR будет определяться как 30-дневная среднеарифметическая скользящая величина. Таким образом, первой отчетной датой для нормативов LCR определено 31 декабря 2018 года.
Норматив LCR установлено по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют. Банки также будут рассчитывать коэффициент LCR в гривне, однако Национальный банк не определяет его обязательное минимальное значение.
"Решение правления учитывает итоги проведения тестовых расчетов LCR, которые проводились с 1 июня 2018 года. Кроме того, во внимание были приняты предложения банков, высказанные в ходе ряда встреч специалистов НБУ с представителями банковского сообщества. В свою очередь разработанный НБУ график позволит банкам в комфортном режиме завершить подготовку к работе в условиях новых требований к ликвидности", - отмечено в сообщении.
С января 2019 года Нацбанк начнет публикацию информации о выполнении LCR в разрезе банков так же, как сегодня публикуются данные о выполнении банками других нормативов.
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