Послание от Путина. Что Лукашенко передал Порошенко

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

В белорусском Гомеле прошел I Форум регионов Беларуси и Украины. Это совсем новый формат отношений двух стран. В котором Минск обращает больше внимания на экономику, а Киев - на политику.

Политика вышла на первый план

25 и 26 октября представители 17 регионов Украины и их деловые партнеры из Беларуси собрались в Гомеле на I Форум регионов Беларуси и Украины. Аналогичное мероприятие уже много лет проходит между Беларусью и Россией, и официальный Минск год назад решил использовать успешный опыт для налаживания контактов между предприятиями из регионов наших двух стран напрямую, минуя столичных посредников.

Это, впрочем, не помешало тому, что на первый план в Гомеле вышли все же политические вопросы. Белорусская сторона старалась максимально от них уйти, но не вышло. Да и не могло выйти, если учесть, что буквально неделей ранее в соседнем Могилеве пафосно прошел Форум регионов Беларуси и России, на котором Лукашенко и Путин завершили свой "осенний цикл" переговоров, начавшийся со встреч в Сочи.

Такую близость по времени и месту встреч Лукашенко сперва с российским, а потом с украинским президентом многие сочли неслучайной. Наблюдатели предположили, что Лукашенко начал играть роль посредника, задача которого - передать некий неофициальный посыл из Кремля лично Петру Порошенко. И не просто передать, а заставить выслушать и получить ответ.

Видимо, это что-то очень важное, если посмотреть, что сперва, с лета, РФ практически перекрыла Беларуси экономическую помощь по всем направлениям - от поставок беспошлинной нефти до льготных кредитов. А потом, после двух встреч Лукашенко с Путиным в Сочи, неожиданно вернулась почти вся помощь, да еще и сверху немного добавили. "Отключенной" по итогу осталась только возможность реэкспорта через Беларусь из России в Украину.

Вторая странность: тогда, после вторых переговоров с российским президентом в Сочи, Лукашенко буквально на следующий день заявил, что резко усиливает границу с Украиной, потому что "оттуда много зла идет", включая "поставки оружия бандитам". После таких заявлений казалось, что встречи Лукашенко с Порошенко в Гомеле уже не будет - некоторое время отношения Минска и Киева напоминали натянутую струну. Киев припоминал Минску "шпионские скандалы" и захваты украинцев российским ФСБ на белорусской территории, Минск Киеву отвечал упреками в падении взаимной торговли.

Но прошла пара недель - и все обиды были волшебным образом забыты. Президенты встретились в Гомеле, но по ним было видно: реальная тема встречи - вовсе не региональное сотрудничество. Хотя многое осталось в кулуарах, политика все равно вылазила на первый план.

Лукашенко в Гомеле славословил Петра Порошенко точно так же, как неделей ранее в Могилеве - Владимира Путина. "Вы, наверное, чувствуете, что Гомель ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", - отметил белорусский лидер.

И попытался поиграть на этой теме, рассказав, что всего из Украины в Беларусь за три года приехали 150 тыс. человек (раньше он говорил про 160 тыс.). "Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми", - добавил Лукашенко.

Он также заявил, что вопрос примирения на востоке Украины должны решать три славянских народа, и Беларусь готова помочь в разрешении конфликта там, где между конфликтующими сторонами нет доверия: "Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой - мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве".

Лукашенко ни словом не упомянул ни многочисленные "шпионские скандалы" между Минском и Киевом, ни свободные действия российских спецслужб в Беларуси против украинских граждан, ни свои же собственные недавние заявления об оружии, идущем из Украины. Но было понятно, что это все обсуждали президенты за закрытыми дверями. Как и загадочное послание от Путина, насчет которого все уверены только, что оно есть - но никто не знает, о чем оно.

Экономика: почти все хорошо

Что же до деловой части форума, то по ней Александр Лукашенко заявил что все прошло хорошо: "Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива". По его словам, Беларусь стремится к широкоформатному сотрудничеству с Украиной во всех сферах.

"Мы абсолютно убеждены, что отношения вышли на серьезный рост", - согласился с коллегой Петр Порошенко. Он отметил значительное увеличение товарооборота между странами. "И продукция белорусского машиностроения, пищевой промышленности, строительные, дорожно-строительные компании из Беларуси чувствуют себя очень комфортно в Украине. И рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами. Для нас очень важно сберечь эти тенденции", - сказал глава Украины. Дипломатично умолчав о резком обвале поставок нефтепродуктов и сжиженного газа.

Конкретные цифры по взаимной торговле на форуме назвал вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко: "В последние годы нам удалось преодолеть падение во взаимном товарообороте, которое было в 2013 г., и вернуть торговлю на траекторию роста. В 2017 г. товарооборот двух стран достиг отметки $4,6 млрд, по итогам этого года ожидается $5 млрд".

По его словам, углубление торговых связей белорусы видят в машиностроении, энергетике, АПК. Но, как заметил Ляшенко, необходимо устранить значительные барьеры в торговле, которые снижают привлекательность двусторонних отношений. "На мой взгляд, не в полной мере развивается наше сотрудничество в транспортной и логистической сферах. Но уверен, что сегодня будет внесено немало перспективных идей о сотрудничестве".

Позднее к теме подключился и Александр Лукашенко, предложивший участие Беларуси в модернизации инфраструктуры украинских городов. "Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации - в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве - во всех тех сферах, в которых нуждается Украина, - сказал Александр Лукашенко. - Мы готовы учиться тому, что умеете делать вы, и тому, что нам крайне необходимо".

Также батька заговорил о кооперации с украинским горно-металлургическим комплексом: "Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается карьерной техникой БелАЗ. Нам необходимо продолжать стратегическое взаимодействие в этой сфере". Сюда же - сотрудничество в транспортной логистике: "Эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море - Черное море".

По итогам января-августа 2018 г. товарооборот между Беларусью и Украиной составил $3,66 млрд, за год увеличился на 23,7%. В Беларуси действует 295 предприятий с украинским капиталом, в том числе 122 совместных. В Украине создано 8 совместных сборочных производств различной белорусской техники, только за прошлый год на них выпущено более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов. В целом в Украине работает более 100 торговых представительств, продающих белорусскую продукцию. В свою очередь, Беларусь традиционно закупает в Украине металл и комплектующие для машиностроения, сельскохозяйственное сырье и корма для животноводства.

Литий-ионные секреты

Есть еще одно направление экономического сотрудничества между Киевом и Минском, которое пока не афишируется. Недавно в Беларуси заработал завод по производству суперконденсаторов и литий-ионных батарей - единственный в регионе. Инвестировали в него китайцы, условием которых три года назад было наличие собственного рынка - продажа в стране не менее 50% продукции. Поэтому в Беларуси достаточно быстро наладили серийное производство электробусов и запускают выпуск электромобилей (тоже китайских).

Но на своем рынке далеко не уедешь, заработать можно было бы на экспорте. Но тут уже не хватит простой сборки батарей из китайских элементов. А чтобы делать свои, требуется сырье, в первую очередь литий.

Много лития есть в Украине. Так что президенты двух стран, видимо, не зря говорили о расширении сотрудничества в горно-рудной промышленности. Если предположения реализуются в реальные проекты - завяжется очень интересный и прибыльный совместный проект.

Следующий Форум регионов пройдет уже на территории Украины. Город, в котором он будет проводиться, еще не определен. Однако начало положено, и форумы наверняка буду проводиться вне зависимости от того, кто год спустя будет на президентских должностях в Минске и Киеве.