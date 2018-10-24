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Мошенники втянули ProZorro в скандал
17:59 23.10.2018 |
Руководитель DroneUA Валерий Яковенко стал жертвой мошенников - на его имя взяли кредит в Moneyveo, использовав данные из ProZorro.
Об этом производитель дронов рассказал в Facebook.
"Интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, оформившим договор на мое имя. Об этом я узнал случайно... Договор открыт по документам, размещенным на сайте ProZorro", - написал Яковенко.
"Сумма по украинским меркам достаточно крупная, 9300 гривень, особенно если учесть что среди пострадавших - лица из регионов, ветераны АТО", - сообщил предприниматель.
"И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что два льготных овердрафта по моим картам на общую круглую сумму просто испарились. То есть вся кредитная история, накопленная моей зарплатой, миллионами гривень уплаченных налогов канули в лету", - добавил он.
В Moneyveo объяснили, почему при оформлении онлайн-договора не произошла сверка имени владельца банковской карты и имени, указанного в предоставленных документах, передает "Интерфакс-Украина".
"Некоторое время тому у нас была возможность получать кредит на карту "на предъявителя". Но сейчас такой возможности нет - мы реализовали сверку собственника карты многих банков и заявителя. Все происходит автоматически", - написал директор по маркетингу Moneyveo Максим Параска в Facebook.
"Мы активно работаем с правоохранительными органами для поиска мошенников, которые воспользовались персональными данными участников системы ProZorro. Отдельный вопрос также к системе ProZorro, где персональные данные доступны всем без исключения", - отметил Параска.
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отметил, что сокрытие персональных данных в системе электронных закупок приведет к увеличению коррупционных рисков.
"Это открывает более прямые и очевидные способы мошенничества на тендерах. Поэтому мы твердо придерживаемся идеи, что вся информация должна быть открытой".
Напомним, 10 октября в Moneyveo заявили об обысках в своем офисе и изъятии техники и документов. Обыски проводили СБУ и прокуратура.
По данным Единого госреестра судебных решений, компания Moneyveo фигурирует в 121 деле.
Позже стало известно, что СБУ совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний в использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью оформления фиктивных кредитных договоров.
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