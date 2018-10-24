Новая крымская победа: почему решение суда Швейцарии так важно для арбитражей против России

Михаил Солдатенко / Европейская правда

Важная новость о правовом противостоянии с РФ по вопросам, связанным с аннексией Крыма, пришла из города Лозанна.

Федеральный Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене двух арбитражных решений, которыми арбитражи признали свои полномочия по рассмотрению исков ПАО "Укрнафта" и ООО "Стабил" относительно утраченного имущества в Крыму.

Впервые суд страны, где юридически происходил арбитраж (суд места арбитража), подтвердил полномочия арбитров в так называемых "крымских делах" и тем самым гарантировал истцам, то есть инвесторам, право подавать иски к России по поводу утраченного после аннексии имущества. Тем самым он улучшил шансы на выполнение решений.

В этой статье - о важности этого промежуточного успеха для украинских инвесторов и о деталях решения, принятого в Швейцарии. Ведь полномочия арбитража по "крымским делам" являются непростым вопросом с точки зрения международного права, который еще будет рассматриваться судами других стран.

Кто за иском?

Решение швейцарского суда касается двух арбитражей, начатых в 2015 году: первый - по иску "Укрнафты", второй - по иску "Стабила" и 10 других украинских компаний нефтегазовой промышленности. Иски касаются, в частности, сети автозаправок, отобранной самопровозглашенной "крымской властью" после аннексии полуострова. Иск каждого инвестора оценивается в районе 50 млн долларов США по информации авторитетного арбитражного источники GAR.

Основанием арбитражей является соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций между правительствами Украины и Российской Федерации от 1998 года (далее - "Инвестиционное соглашение"), по которому Украина и Россия обязались предоставлять определенные гарантии инвестициям друг друга, в том числе запретили экспроприацию имущества без соответствующей компенсации.

Вообще против России сейчас ведется по крайней мере восемь подобных инвестиционных арбитражей, в частности по искам "Нафтогаза", "Сбербанка", аэропорта Бельбек и Игоря Коломойского.

В мае этого года было принято первое окончательное арбитражное решение, которое установило ответственность России за утраченную инвесторами недвижимость в Крыму в деле "Everest Estate и другие против Российской Федерации". "Европейская правда" уже рассказывала о деталях этого дела и сложностях с выполнением арбитражных решений.

Почему именно Швейцария?

По правилам ЮНСИТРАЛ, обжаловать решение арбитража можно только в судах места соответствующего арбитража. В делах "Укрнафты" и "Стабила" местом арбитража является Женева. В подавляющем большинстве других "крымских дел" - это Гаага. Швейцария, в отличие от Нидерландов, позволяет обжаловать юрисдикционное решение сразу, не дожидаясь окончательного завершения дела. Этим и воспользовалась Россия, обжаловав соответствующие решения в швейцарском суде, чтобы поставить под сомнение арбитражное разбирательство еще до его окончания.

Россия обжаловала в Лозанне решение арбитражей об их полномочиях рассматривать дела "Стабила" и "Укрнафты" на основания Инвестиционного соглашения. Следует уточнить, что эти решения касаются исключительно полномочий (юрисдикции) арбитражей и не устанавливают ответственность России. Вопрос ответственности будет рассматриваться соответствующими арбитражами в ближайшее время.

В деле Everest Estate, где местом арбитража является Гаага, у России такой возможности не было. Уже только после майского окончательного решения в пользу инвесторов Россия обжаловала соответствующее решение в судах Нидерландов.

Следует отметить, что национальные суды по общему правилу не могут пересматривать арбитражное решение по существу, однако обычно уполномочены проверять наличие полномочий арбитража, что и сделал суд в Лозанне.

Возможно ли защитить инвестиции в Крыму?

Инвестиционное соглашение защищает инвестиции, сделанные инвестором одного государства на территории другого государства - только на такие инвестиции распространяется юрисдикция арбитража.

В "крымских делах" украинские компании инвестировали в Крым до 2014 года, когда он еще был под украинским контролем. По этому поводу возникает два вопроса:

(1) можно ли считать оккупированный Крым де-факто "территорией" России в понимании Соглашения (и не будет ли это означать признание аннексии);

(2) препятствует ли юрисдикции трибунала тот факт, что инвестиции изначально были сделаны в Крыму под украинским контролем, то есть "украинцами в Украине"?

Ряд арбитражных судов в "крымских делах", в том числе "Стабила" и "Укрнафты", установили мировой прецедент, признав возможность защиты инвестиций на оккупированных территориях. В двух словах, арбитражи решили, что территория в понимании инвестиционного соглашения охватывает не только международно признанные границы, но и территорию под эффективным контролем государства - то есть даже ту, которую государство контролирует в нарушение норм международного права.

А значит, крымские дела вполне могут быть предметом рассмотрения.

Арбитры отметили, что в противном случае инвестиции останутся без защиты в условиях оккупации. Также в решении указано, что неважно, куда изначально была сделана инвестиция. Главное - то, что на время нарушения имущество было под контролем РФ (содержание конфиденциальных решений относительно юрисдикции приводится по информации International Arbitration Reporter).

Отдельно отметим, что признание Крыма де-факто "территорией" России в понимании Инвестиционного соглашения никоим образом не является признанием законности такого контроля.

Но любое прогрессивное решение часто порождает активную дискуссию. Учитывая спорный характер этих вопросов с точки зрения международного права, Россия ожидаемо обжаловала выводы арбитражей "Укрнафты" и "Стабила" в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии

Вопрос отмены решения международного арбитража, согласно швейцарскому праву, рассматривается сразу в Верховном суде.

По "крымскому делу" судьи вынесли свое решение во время публичных слушаний, что происходит крайне редко. Обычно суд в составе трех судей принимает решение в совещательной комнате, а потом уже публично его объявляет. Однако есть исключения, в частности, когда судьи не могут достичь единого мнения. Тогда решение принимается публично в составе уже пяти судей (описание процессуального рассмотрения дела опубликовал GAR).

Вероятно, именно отсутствие компромисса среди судей стало основанием для публичного принятия решения. Публичные слушания подтвердили эти догадки, ведь несмотря на положительное для инвесторов решение не все судьи были уверены в наличии полномочий арбитража.

По информации GAR, один из пяти судей не согласился с решением, а двое других хотя и поддержали полномочия арбитража по Крыму, но выражали по этому поводу серьезные сомнения. Таким образом, инвесторы получили нелегкую победу в защите полномочий арбитражей. По этому поводу юридический советник России Эллиот Гейзингер отметил: "Мы должны признать, что мы проиграли в Швейцарии... (Но) это ни в коем случае не был "слэм-данк" (легкая победа) для инвесторов".

Что дальше?

Пока арбитражи по делам "Стабила" и "Укрнафты" вынесли решения только относительно своих полномочий по рассмотрению "крымских дел". Окончательные решения по существу требований инвесторов еще впереди.

Эти решения позже могут быть обжалованы Россией в Лозанне, но уже по другим причинам, чем отсутствие полномочий арбитража. Это очень важная победа украинских инвесторов, ведь полномочия арбитража были одной из самых дискуссионных частей правовой позиции их исков.

Кроме того, решение швейцарского суда усиливает позицию украинцев в ​​других арбитражах в рамках "крымской саги". Украинские компании получили своеобразный "штамп" швейцарской юрисдикции о наличии полномочий арбитражей по крымским делам, а это может косвенно повлиять и на решения судов других стран по этому вопросу.

Недавно Россия обжаловала окончательное решение арбитража по делу Everest Estate в судах Нидерландов. Решение суда Нидерландов будет иметь не менее важное значение, поскольку место арбитража большинства "крымских дел" - именно Гаага. Исходя из опыта обжалования в Швейцарии, у инвесторов - неплохие шансы, но, скорее всего, им следует ожидать сложных правовых баталий.